Kde zapracovat na kondičce i postavě do plavek, v pohorkách i na kole?

Lanovky v provozu: pro turisty i cyklisty

Lanovkou v létě? No jasně, ideální způsob, jak se dostat do vrcholových partií Krkonoš s dětmi na túru, ale i s kolem bez náročného stoupání hned v úvodu. Pěší i cyklisty vyvezou jak na Medvědín, tak ze Svatého Petru na Pláň v květnu o svátcích a víkendech, od června pak každý den. Kola, kočárky i psy také, dokonce zdarma.

Na horském kole s dětmi i do náročného terénu

Možnosti, kam vyrazit na horských kolech, jsou rozmanité. Přímo z centra města jde vyjet i s dětmi, třeba po zpevněných cestách do údolí Bílého Labe nebo do Labského dolu. Od horní stanice lanovky ve Svatém Petru třeba přes Krásnou Pláň do Strážného a zpět pak přes Hromovku. Pro zkušenější cyklisty může být lákadlem třeba trasa přes Dívčí lávky a Medvědí koleno na Petrovu boudu a co teprve trasa Vodovodní cestou na Horní Mísečky a odtud Masarykovou silnicí na Zlaté návrší a ikonickou Vrbatovu boudu.

To vše lze absolvovat i s pomocí motoru. Elektrokola si můžete půjčit třeba v půjčovně Spindl Motion na dolní stanici Medvědín přímo u lanovky nebo v Bajkovně, míst pro dobíjení je po městě hned několik, třeba u Summit Sportu, Srubu pod Medvědínem nebo u dolních stanic lanovek ve Svatém Petru i na Medvědíně. Jednu najdete také u Chaty Mísečky.

Silniční cyklistika a nový fenomén gravel

Příznivci tenkých kol prostě nesmí vynechat devíti kilometrový stoupák na Špindlerovu boudu s převýšením 470 metrů a úchvatnými výhledy do údolí. Na vrcholku trasy čeká odměna v podobě několika horských bud, kde je možné se osvěžit před sjezdem zpět do Špindlerova Mlýna.

Na silničce lze podniknout taky spoustu výjezdů po okolí města, třeba do Vrchlabí, pak na Benecko a odtud přes Mísečky zpět nebo třeba do Pece pod Sněžkou přes Dolní Dvůr tam, zpátky pak Jánskými Lázněmi přes Vrchlabí a proti proudu Labe zpět do Špindlu. Na dnes tolik oblíbených křížencích mezi horskými a silničními koly - gravelech - se pak můžete pustit i na hrubší, šotolinové cesty. Že si nejste jistí trasou? Bát se nemusíte, stačí si vybrat tu správnou a stáhnout si ji ve formátu .gpx do svých sportovních hodinek nebo jiného navigačního zařízení.

Kam s ním? Aneb co s kolem, když zrovna nejedu

Ve Špindlu jsou na cyklisty připravení nejen širokou nabídkou tras, které je možné v Krkonošském národním parku využít. Návštěvníky na dvou kolech vítají s otevřenou náručí i hotely a penziony. Připravené mají uzamykatelné prostory pro úschovu dvoukolých miláčků, boxy na mytí kol a některé mají k ubytování v létě dokonce výjezdy lanovkou zdarma.

A co až uklidíte kolo? Hurá za relaxací. Nejen pro ubytované, ale i pro příchozí je ve Špindlerově Mlýně k dispozici hned několik bazénů a wellness center. Po sauně, bazénu či tobogánu pak nezapomeňte na tečku za krásným aktivním dnem v podobě večeře v centru města spojené se skleničkou v některém z místních barů.