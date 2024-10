Kde se na podzim ohřát? Nový trend: vyrazte k moři... do Krkonoš

Tajemství hor, které odhaluje slunce

Při inverzích se na hřebenech hor objevuje doslova moře mraků, které vás okouzlí.

Inverze vznikají, když se teplý vzduch usadí nad chladnějším vzduchem v údolí. Vrcholky hor jsou pak často zalité sluncem a nabízejí jasné výhledy nad mraky. Díky tomu bývají teplejší než mlhavá údolí. V listopadu mohou teploty na Sněžce dosáhnout až k neuvěřitelným 20 °C.

Naše tipy na výlety najdete níže.

foto: Kateřina Svobodová

Mimosezona je minulost

Podzimní hory jsou překrásné, barevné a liduprázdné a vy se bojíte, že nebude kam zajít na čaj a kyselo? Časy, kdy horské boudy a chalupy vyhlásily mimosezonu a jejich obyvatelé se zavřeli doma u kamen jsou dávno pryč. Hřebeny východních Krkonoš jsou přístupné turistům a horalové je vítají s otevřenou náručí. V centru Pece pod Sněžkou je také většina gastro podniků i služeb v provozu. Takže žádný strach, tady nevyhladovíte.

Provoz chalup a bud na hřebenech hor:

Luční bouda

- říjen, listopad: denně

Kolínská bouda

- říjen, listopad: denně

Chalupa na Rozcestí

- říjen: čtvrtek - neděle

- denně od 24. 10. do 3. 11.

- listopad: pátek - neděle

Horská chata Portášky

- říjen, listopad: denně

Bouda pod Sněžkou

- denně do 3. 11.

Bouda Růžohorky

- denně do 28. 10.

- listopad: sobota - neděle

Děčínská bouda

- denně do 3. 11

- listopad: víkendy 16. - 17., 22. - 24.

foto: Miloš Šálek

Než napadne sníh...

I lanovky si občas potřebují dát nohy nahoru, takže může být jejich provoz omezen. Abyste nebyli zaskočeni, sledujte sociální sítě nebo webové stránky – podle toho, co je vám milejší. Tam se dozvíte vše, co potřebujete. Do kdy se vyvezete na kopce bez omezení, kdy se uloží lanovky k podzimnímu spánku a následně, s prvním sněhem, i termín spuštění zimního provozu, abyste stihli včas připravit lyžařskou výbavu.

Aktuálně lanovky jezdí hlavně o víkendech, s výjimkou Lanové dráhy Sněžka, která je ještě po celý říjen v provozu denně. Během podzimních prázdnin pojedou lanovky po celý týden.

Lanová dráha Sněžka

- říjen: denně

- listopad: sobota - neděle

Lanová dráha Portášky, Hnědý vrch

- říjen: víkendy a svátky (28. - 31. 10.)

- listopad: 1. - 3. 11.

foto: Kateřina Svobodová

Co dělat, když by ani psa ven nevyhnal?

Vy to už jistě víte – sauna, vířivka nebo borůvkové knedlíky řeší každou nepřízeň počasí. A kdyby náhodou ne, v Peci pod Sněžkou najdete bazén, fitcentrum, squash, bowling, dětské herny, teenagerské herny, kavárny i bary. Pokud by vás ale přeci jen přemohla podzimní romantika, v místních obchodech nakoupíte nepromokavé svršky a můžete se i za podzimních plýskanic procházet okolo Pece nebo kostela ve Velké Úpě.

Výhody podzimu

Už je jasné, že jeden podzimní den nestačí! Podzimní sezona přináší nejen nižší ceny ubytování, ale i jízdenky na lanovku Sněžka v rámci pobytových balíčků „Jeden podzimní den nestačí“. Těšit se můžete také na nižší ceny aktivit ve SkiResortu nebo Relaxparku. Podzimní prázdniny, které trvají celý týden, jsou skvělou příležitostí užít si před zimou všechny hlavní atrakce východních Krkonoš, ať už jde o lanovky, bobovou dráhu, lanové centrum nebo dětské parky. EnjoyCard lze zakoupit online již od 660 Kč, přičemž nabízí přístup k 11 atrakcím včetně lanovek SkiResortu a propojujícího výletního busu na 4 dny. Navíc si během podzimních prázdnin můžete užít Halloween v Relaxparku, takže je tu spousta zajímavého, co stojí za to zažít. Další výhody pro návštěvníky Pece pod Sněžkou, Velké Úpy a okolí najdete na Kartě hosta Krajiny pod Sněžkou.

Naše tipy na výlety:

Po zelené turistické trase kolem chalupy Na konci světa až Na Rozcestí. Tady si dáte ty nejlepší borůvkové knedlíky a pokračujete přes Luční boudu a Úpské rašeliniště. Odtud máte na výběr – buď sestoupit Obřím dolem rovnou do Pece, nebo si prodloužit výlet přes Sněžku a Růžohorky. Z Velké Úpy vyjdete cestou horských nosičů až na Sněžku. Po cestě si udělejte zastávku na Herní krajině – pokud jdete s dětmi, rozhodně ji nemůžete vynechat! Zpátky sjeďte lanovkou nebo sestupte do Pece Obřím dolem. Také si můžete protáhnout výlet přes Luční horu a Výrovku. Projděte se nejkrásnějšími cestami kolem potoků a vodopádů Vlčích jam a dojděte až na Liščí horu. Z mlhavého údolí se tak dostanete do oblak nad horskou inverzi. Ať už půjdete s rodinou, nebo s vaším „vlčím“ parťákem, tato procházka rozhodně stojí za to!

foto: Miloš Šálek

Máte rádi Krkonoše čisté a svěží?

Přidejte se k podzimnímu úklidu a pomozte je takové i udržet! Společně uklidíme Sněžku i její okolí a za odměnu vás čeká víkend plný výhod od partnerů projektu.

Už to taky cítíte? Podzim klepe na dveře a nejlépe vám bude za Pecí.