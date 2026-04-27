Kam na první máj? Vezmi lásku do Špindlu

Chcete být letos za hrdinu nebo hrdinku? Zamluvte ubytování, zabalte věci a přijeďte udělat radost sobě i drahé polovičce do Špindlerova Mlýna. Romantika a atmosféra plná lásky vás tu obklopí nejen na 1. máj, ale až do 11. května. Takže plán na prodloužený květnový víkend je jasný – abyste letos udělali radost, nemusíte letět na druhý konec světa. Špindl čeká s nabídkou výhod i aktivit šitých všem zamilovaným na míru.
Romantika začíná na Bílém mostě. Ruku v ruce, pár kroků směrem k městskému parku a tam čeká – obří květinové srdce, ideální místo pro společnou fotografii i malý důkaz lásky, s hashtagem #spindllove. Atmosféru prvního máje doplní koncert lovesongů v podání Sabiny Olijve na pódiu v parku. Začíná ve dvě odpoledne. Ale růži tu možná dostanete i o trochu dřív. A fotku s květinovým srdcem? Na tu máte času dost, bude tu čekat na všechny zastaveníčka až do 11. května.
Májový víkend jako stvořený pro pobyt ve dvou
Květnové svátky a volné pátky přímo vybízejí prodlouženému víkendu, třem dnům pohody, klidu a prostoru být jeden pro druhého. Romantický útěk do hor můžete spojit s wellness, večeří při svíčkách nebo sklenkou prosecca na pokoji. Speciální akce připravila spousta hotelů a penzionů, stačí si z nich vybrat- chcete luxusní wellness v Aparthotel Residence Grand Suites, neomezený vstup do aquaparku v resortu Špindl nebo slevu na romantický pobyt v Boutique hotelu Soyka či penzionu U Šrenků? Olympie ve Svatém Petru láká na májový balíček s proseccem a jahodami a s otevřenou náručí a výhodami čekají i hotely Pinia, Sněžka a Zátiší.
Večeře pro dva? Špindl ví, jak chutná láska
Romantický pobyt se neobejde bez dobrého jídla, proto i místní restaurace proto připravily lákavé nabídky. Co třeba zkusit tříchodové menu v Elan Bar Caffe Restaurant nebo restauraci Legenda v Hotelu Windsor, která ke každému jídlu nabídne sklenku prosecca zdarma, jako váš vlastní #spindllove moment.
Adrenalin i relax: každý pár si vybere
A pokud chcete klid a pohodu trochu naředit adrenalinovými zážitky, ani tady Špindl v květnu nezklame - Yellow Point nabízí obří houpačku nebo zip-line pro dva za cenu jednoho. Skiareál Špindlerův Mlýn vyšle do města oblíbeného maskota Meďánka, který rozdá poukazy 1+1 zdarma na kávu v Restauraci Medvědín. Pokud ho potkáte, klidně zamávejte – rád vás zdarma sveze k lanovce, která od 1. května zahájí letní provoz.
A kdo chce ještě trochu zábavy? Bobová dráha Špindlerův Mlýn připojí k jízdě se speciálním heslem #spindllove sklenku prosecca a nedaleký Hotel Harmony doplní idylku romantickým wellness odpolednem pro dva.
Láska letos míří do hor
Ať už plánujete první společný výlet, výročí, žádost o ruku nebo jen chcete na pár dní vypnout, Špindlerův Mlýn je v první polovině května ideální volbou. Spojuje krásu hor, čerstvý vzduch, romantiku i zážitky, na které budete nad fotkami ještě roky vzpomínat.