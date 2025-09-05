Jedinečná výstava, Roman Romanyshyn, grafika a malba v Europarku.

V rámci projektu EUROPARK ART je to již čtrnáctá prodejní uměleckou výstavu.

Jedinečná výstava, Roman Romanyshyn, grafika a malba v Europarku. | foto: EUROPARK Holding s.r.o.

V rámci projektu EUROPARK ART, který EUROPARK pořádá s cílem podporovat umění a přiblížit ho širší veřejnosti, mají tentokrát návštěvníci jedinečnou příležitost shlédnout díla renomovaného ukrajinského malíře a grafika Romana Romanyshyna. Výstava byla slavnostně otevřena vernisáží 3. září a potrvá v přízemí nákupní pasáže až do 12. října.

Během výstavy mohou návštěvníci obdivovat precizní techniku a jedinečný přístup autora k barvám a formě. Romanyshyn je mistrem barevného leptu, který tiskne pomocí tří desek a vytváří složité, prostorově působící grafiky plné symbolů a jemných detailů. Kromě grafiky se věnuje olejomalbě na plátně i tradiční technice levkas na dřevěném podkladu, díky čemuž jeho díla vynikají hloubkou barev a symbolickým bohatstvím.

a

Výstava nabídne návštěvníkům nejen vizuální zážitek, ale i možnost osobního setkání s umělcem. Dernisáž proběhne v neděli 12. října od 15 hodin, kdy bude přítomen i samotný Roman Romanyshyn. Hosté se mohou těšit na setkání s autorem a možnost diskutovat o jeho technikách a tvůrčím přístupu.

Všechna vystavená díla jsou prodejní a je možnost je zakoupit během celé výstavy na infostánku v 1. patře EUROPARKu za autorské ceny. Výstava tak spojuje estetický zážitek s možností obohatit vlastní sbírku o dílo uznávaného evropského umělce.

Jedinečná výstava, Roman Romanyshyn, grafika a malba v Europarku.

V rámci projektu EUROPARK ART je to již čtrnáctá prodejní uměleckou výstava.

