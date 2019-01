Jak zabalit vánoční dárky? Vsaďme na originální obaly!

Vánoce jsou přece důležité svátky, a tak i dárky by měly vypadat slavnostně. Ano, ale největší radost stejně udělá dárek vybraný a darovaný od srdce. Zkusme si tedy letos s dárky více „pohrát“ a vymyslet jim originální obal, který navíc ocení i příroda.

Pokud se nechceme vzdát balicího papíru, dejme přednost tomu klasickému – bez třpytek, lesku a voskové úpravy. Při balení pak šetřeme izolepou, stejnou službu udělá papírová lepicí páska. Místo kupované mašle můžeme dárek ozdobit například nějakou přírodní větvičkou, dřevěnou ozdobou nebo jiným originálním výtvorem (třeba origami), případně převázat textilní stuhou.

Další variantou je dárková taška, do které dárek ukryjeme a přiložíme k němu nějaký milý vzkaz. Tašku lze pak schovat na příští rok a opakovaně ji použít. K velmi luxusnímu zabalení dárku můžeme také využít třeba pěkný šátek, darujeme tak hned dva dárky v jednom. Takto originálně balí dárky v Japonsku, kde metoda „furoshiki“ vznikla. Šátek lze nahradit i textilní taškou nebo plátěným pytlíkem, ve kterých obdarovaný jistě odnese spoustu nákupů.

Dárek můžeme zabalit i po vzoru Japonců do pěkného šátku. Darujeme tak hned dva dárky v jednom. | foto: EKOKOM

A máme-li i letos na seznamu tzv. měkké dárky, je tu dobrý tip, jak vyzrát na jejich složité balení a zamaskovat je, aby nebyly rozpoznatelné hned na první dotek. Stačí jen prázdná krabice od bot, zbytky látky (krásně vypadá organza) nebo zbytek vánočního papíru z loňska, kterými krabici polepíme. V případě, že sáhneme po látce, použijeme na jejich lepení tavnou pistoli, na papír postačí kancelářské lepidlo.

Pokud si dáme záležet, obyčejnou krabici tak rázem povzneseme na velmi elegantní kousek. Místo mašličky ji můžeme převázat ozdobným provázkem nebo lýkem. Když se pod stromečkem objeví takto zabalený župan, mikina nebo třeba ponožky, nikdo to až do rozbalení určitě nepozná. A málokoho napadne, že jako pěkný obal posloužila stará krabice od bot, která navíc může obdarovanému v tomhle novém kabátě sloužit dál, třeba jako úložný box. Je to jednoduché řešení, kterým uděláme radost nejen příjemci, ale i sobě.

A pokud se přece jen nějaké ty odpady z dárků u stromečku najdou, na jejich rychlé roztřídění pomůže pár starých igelitek nebo krabic, do kterých roztřídíme papír, plasty a lahve od štědrovečerního sektu.

Ty můžeme vynést do nejbližších barevných kontejnerů v rámci večerní procházky nebo cestou na půlnoční mši. Měli bychom mít přitom na paměti, že objemnější obaly je dobré kvůli úspoře místa sešlápnout či rozložit, aby se do kontejneru lépe vešly.

Další užitečné informace o třídění a recyklaci odpadu naleznete na www.jaktridit.cz, na zajímavé rady a tipy nejen na tzv. upcyklaci se pak podívejte na www.samosebou.cz.