Jak si vybrat půjčku na ruku? Jaká specifika má půjčka v hotovosti?

Jsou to nebankovní úvěry nebo také mikropůjčky, kde vám mohou půjčit obvykle několik tisíc korun. Většinou se peníze posílají na účet, ale ne vždy tomu tak musí být. Pojďme se podívat na to, jaké máte možnosti.

Jaký máme důvod pro půjčku?

Než si půjdete půjčit peníze k nebankovní společnosti, dobře zvažte, jaké pro to máte důvody. Rychlá půjčka se totiž zpravidla vyznačuje tím, že má vyšší úrokové sazby a celkově horší podmínky pro klienta. Za tu rychlost si zkrátka zaplatíte. Jsou zde také krátké doby splatnosti a vysoké sankce, pokud nebudete včas splácet.

Úvěrové společnosti také nasazují vyšší sazby a sankce z důvodů, že o tyto finanční produkty často žádají lidé v nouzi. Jsou to tedy potenciálně rizikové skupiny, které nemusejí mít dostatečnou schopnost dostát svým závazkům. Shánět peníze touto formou je proto lepší pouze ve výjimečných případech, kterými jsou třeba nenadálé finanční výdaje, které nás zkrátka překvapily v nevhodnou dobu. A také je důležité si vybrat vhodnou společnost, jako je například Tetička. I tak je ale dobré zvážit, zda nemůžeme peníze získat jinde za lepších podmínek, třeba si půjčit v rodině.

Za jakých okolností si můžeme půjčit

Pokud navíc patříte do zmíněné rizikové skupiny a jste v situaci, že máte nějaký negativní záznam v registru dlužníků, budete mít v dnešní době se získáním nebankovního úvěru větší potíže než v minulosti. Nedávno se totiž zpřísnily podmínky půjčky pro lidi, kteří takové negativní záznamy mají. Každá úvěrová společnost je musí kontrolovat, proto by v případě negativního záznamu neměla být možnost půjčku získat. Existují u nás tyto registry:

BRKI

NRKI

SOLUS

Pokud nevíte, zda někde nemáte negativní záznam, tak si můžete požádat o výpis z těchto registrů. V praxi ale nebankovní společnosti do těchto registrů sice nahlížejí, jak jim uděluje zákon, ale každou žádost posuzují individuálně. Menší prohřešky tak mohou zůstat bez povšimnutí.

Je hotovostní půjčka výhodná?Jak jsme již uvedli, nebankovní úvěrové produkty obecně mají horší podmínky, než například získáte při žádosti o úvěr v bance. Výhodou je ale zase rychlost a jednoduchost. To splňuje také půjčka na ruku, která je rovněž nebankovní půjčkou. Důvodů, proč nemusíte chtít peníze vyplatit na účet, ale hotově, může být několik. Ať už jsou vaše důvody ale jakékoli, počítejte s tím, že při požadavku na vyzvednutí peněz v hotovosti, zaplatíte v konečném důsledku asi více než při převodu na účet. Je to z toho důvodu, že nebankovní společnost má s poskytnutím úvěru v hotovosti větší režii. Peníze vám zkrátka musí někdo doručit, případně se musejí někam fyzicky přesunout. To se řeší ve většině případů přes:

obchodní zástupce úvěrové společnosti

prostřednictvím smluvního partnera

V prvním případě je to jasné. Vy si požádáte o úvěr online a pokud je vám schválen, zástupce nebankovní společnosti vás navštíví přímo doma a peníze vám předá. Další možností, jak se dá taková nebankovní půjčka vybrat, je přes smluveného partnera úvěrové společnosti. Může to být kupříkladu čerpací stanice nebo jiné místo, kde si pak můžete půjčku vyzvednout hotově.

Vybírejte pečlivě

Protože úvěrové společnosti mají různé podmínky, je třeba zvažovat různé alternativy. Pohybujete se na svobodném trhu a můžete si tak vybírat. Nejlepší je použít nezávislé srovnávače půjček, které vám dokáží vedle sebe ukázat jednotlivé nabídky nebankovních společností, mezi nimiž si můžete vybrat. Sledujte zejména výši úroků a RPSN. Nezapomínejte ale také na možné poplatky a sankce, které nemusejí být pouze za nesplácení úvěru, ale třeba právě také za doručení peněz hotově k vám domů, pokud plánujete volbu této varianty.