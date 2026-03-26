Jak pořídit automobil s výhodným financováním Chytře?

Hledáte spolehlivý vůz s doloženou historií, jistotou technického stavu a možností výhodného financování? V Auto–Poly v Praze a Příbrami najdete široký výběr prověřených vozů z programu Škoda Plus a profesionální služby, díky nimž bude pořízení vozu rychlé, bezpečné a pohodlné. Nabídku připravujeme pro soukromé zákazníky, podnikatele i firmy a dbáme na to, aby každý odjížděl s vozem, který splní jeho očekávání.
Tři kategorie prověřených vozů – vybere si opravdu každý
V Auto–Poly nabízíme vozy rozdělené do tří přehledných kategorií. Každá z nich má svá specifika, ale spojuje je jedno: prověřený původ a vysoký standard kvality.
Roční vozy – téměř nové, s maximální jistotou
Roční vozy představují nejvyšší kategorii mladých ojetých vozů. Vyznačují se:
- stářím maximálně 18 měsíců,
- perfektním technickým stavem,
- vozy s prodlouženou zárukou 5 let/ 100000 km od data uvedení do provozu,
- garancí najetých kilometrů a prověřenou historií,
- plně doloženým servisem.
Pro ty, kteří chtějí vůz téměř jako nový za výhodnější cenu, jde o ideální volbu.
Vyzkoušené vozy – jistota za férovou cenu
Tato kategorie zahrnuje vozy všech značek do stáří pěti let.
- Procházejí přísnou technickou kontrolou,
- mají jasně doložený původ a historii,
- splňují kvalitativní standardy programu Škoda Plus.
Jde o perfektní volbu pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi cenou, výbavou a spolehlivostí.
Ojeté vozy – dostupné řešení bez obav
Vozy starší pěti let nabízíme vždy po kontrole v autorizovaném servisu Škoda.
- Prověřujeme technický stav,
- připravujeme je k okamžitému užívání,
- garantujeme férové a transparentní informace o voze.
Pokud hledáte cenově dostupné řešení mobility, je tato kategorie ideální.
Financování ojetých vozů Chytře – nízké splátky a balíček výhod
S financováním Chytře od Škoda Financial Services nemusíte vynakládat všechny své úspory. Tento způsob pořízení vozu přináší hned několik benefitů:
- nízké měsíční splátky přizpůsobené vašim možnostem,
- prodlouženou záruku zdarma,
- tři servisní prohlídky včetně přezutí pneumatik zdarma,
- možnost financovat vozy do stáří až 7 let a s nájezdem do 250 000 km,
- rychlé a jednoduché sjednání přímo na pobočce.
Naši prodejci s vámi vše ochotně projdou a připraví návrhy přesně podle zvoleného vozu.
Na skladě téměř 150 vozů k okamžitému odběru
Na pobočkách v Praze a Příbrami máme stabilně k dispozici téměř 150 prověřených vozů, které jsou připravené ihned k odjezdu. O jejich perfektní technický stav se starají naši odborníci na ojeté vozy, kteří každý vůz důkladně prověří před zařazením do nabídky.
Nabízíme též výkup vašeho stávajícího vozu – rychle, férově a bez starostí
Chcete při pořízení nového vozu zároveň prodat ten současný? Stačí vyplnit krátký online formulář a naši specialisté vás kontaktují s nezávaznou nabídkou. Vůz společně zhodnotíme, prověříme jeho stav a připravíme férovou cenu odpovídající skutečnému technickému stavu a trhu. Výkup můžete snadno spojit s koupí jiného vozu z naší nabídky, a celý proces tak vyřešíte pohodlně na jednom místě, během jedné návštěvy.
Jaká je nabídka ojetých vozů v Auto – Poly?
U nás najdete kompletní modelovou řadu vozů Škoda – od městských aut po rodinné a manažerské modely. Stále větší zájem je také o elektromobily, u nichž garantujeme stav baterie a nabízíme odborné poradenství s ohledem na styl jízdy i plánované využití.
Výhody autorizovaného servisu Auto–Poly
Koupí vozu to u nás rozhodně nekončí. Nabízíme komplexní servisní péči v autorizovaných servisech Škoda a Volkswagen, která přináší řadu výhod:
1. Odborné zázemí a školení technici
Naši technici procházejí pravidelným školením přímo od výrobce. Díky tomu přesně znají specifikace jednotlivých modelů a postupují podle oficiálních standardů Škoda Auto a Volkswagen.
2. Originální díly a nejmodernější diagnostika
Používáme výhradně originální náhradní díly, které zaručují dlouhou životnost a bezpečnost. Diagnostika probíhá na nejmodernějších přístrojích kompatibilních s nejnovějšími modely.
3. Prodloužení životnosti vozu a vyšší zůstatková hodnota
Pravidelná údržba v autorizovaném servisu zvyšuje hodnotu vozu při jeho dalším prodeji a zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz.
4. Vlastní lakovna a řešení pojistných událostí
Na obou pobočkách disponujeme vlastní autolakovnou, která umožňuje rychle a kvalitně řešit karosářské práce i pojistné události. Vše vyřídíte na jednom místě.
5. Transparentnost a garance
Každý zásah je přesně evidován, máte pod kontrolou celý servisní postup a můžete se spolehnout na transparentní ceny.
Auto–Poly – váš partner pro výběr, financování i péči o vůz
Ať už hledáte téměř nový vůz, prověřenou ojetinu nebo cenově dostupný automobil s jasným původem, v Auto–Poly najdete vše na jednom místě. Od široké nabídky kvalitních vozů přes výhodné financování až po špičkový autorizovaný servis – jsme tu, abychom vám pomohli vybrat vůz, který bude spolehlivým partnerem na každé cestě.
Těšíme se na vaši návštěvu v Praze nebo Příbrami! Pokud máte jakékoli dotazy, naši prodejci a servisní specialisté jsou připraveni vám kdykoli ochotně poradit.