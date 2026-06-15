Jak napouštět bezpečně bazén?

V obchodních podmínkách smlouvy pro zákazníky firmy VAK Beroun se počítá i s většími odběry, mezi které právě plnění bazénů patří. Odběr vody by ale neměl překročit 500 litrů za hodinu a 5 m3 (5000 litrů) za 24 hodin.
Během letošního jara se na řadě míst Středočeského kraje dostala dodávka vody na pokraj kolapsu. Způsobili to právě ti, kteří nerespektovali denní limit a odebírali i více jak dvojnásobné objemy vody. „Mnohým z nich nyní bude doručeno písemné upozornění na porušení smluvních podmínek a nebezpečí uložení pokuty, pokud se situace bude opakovat,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun. Chytré vodoměry, kterými jsou přípojky domácností vybaveny, totiž přenáší podrobné údaje o spotřebě, ze kterých se dá překročení limitu zjistit.
Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit běžné vědro (deset litrů) rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody, může se v noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá naplnění vědra zhruba za 1,5 minuty.
„Doporučujeme průběžně napouštění kontrolovat. Se změnou tlaku se může měnit rychlost proudu vody. Pokud by se ve vodě objevil zákal, je potřeba napouštění zastavit a počkat na vhodnější dobu,“ doplňuje ředitel Paul a dodává, že nejlepší čas na odběr je mezi 22. a 6. hodinou.
Odměnou za ohleduplnost a plnění těchto jednoduchých technických podmínek vám bude křišťálová voda v bazénu a nezkalené sousedské vztahy. Příliš rychlé napouštění totiž může způsobit zhoršení kvality vody nejen u vás, ale i v širokém sousedství.