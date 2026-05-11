Jak nabídnout hodnotný předmět do mezinárodní aukce ve Vídni? Snadno

Vídeňští experti míří do Prahy
Právě do pražské kanceláře na Václavském náměstí zavítají v rámci svých cest po Evropě vídeňští odborníci, kteří budou posuzovat a oceňovat hodnotné předměty pro zařazení do velkých mezinárodních aukcí ve Vídni. A to od 14. do 15. května.
Tentokrát Prahu navštíví Dimitra Reimüller, odbornice na obrazy 19. století, která bude přijímat díla pro velké podzimní aukce. „Zahraniční umění 19. století je jednou z nejčastějších akvizic pro naše vídeňské aukce,“ prozradil Michal Šimek, ředitel pražské reprezentační kanceláře. Možnost nechat si posoudit své cennosti budou mít také majitelé luxusních náramkových hodinek a šperků, které bude oceňovat Günther Eichberger.
Prodejte své cennosti bez nutnosti cestovat
Zatímco posouzení a ocenění mají na starost vídeňští experti, o zajištění dopravy do Vídně se prodávajícím starají zaměstnanci pražské kanceláře. Zákazníci tak mají možnost prodávat prostřednictvím mezinárodních aukcí ve Vídni, aniž by museli do Rakouska osobně jezdit.
Poradenské dny se v pražské reprezentační kanceláři DOROTHEUM konají ve čtvrtek 14. a v pátek 15. května. „Pro rezervaci termínu nás neváhejte kontaktovat,“ zve Michal Šimek.
