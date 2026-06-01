Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Investujte do světových akcií bez měnového rizika

Komerční sdělení
Patria Finance přichází s průlomovým řešením pro české investory - prvním korunově zajištěným ETF na globální akcie.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Richard Podpiera

Investování do světových akcií je dlouhodobě jednou z nejlepších cest, jak zhodnocovat peníze. Má to ale háček - vedle samotného vývoje trhů hraje velkou roli i kurz koruny. Právě ten často rozhoduje, kolik investor skutečně vydělá. Patria Finance teď přichází s řešením, které tuto nejistotu odstraňuje: prvním korunově zajištěným ETF na globální akcie.

Tento krok je součástí širšího vstupu skupiny KBC na rychle rostoucí evropský trh ETF a zároveň přináší něco jedinečného, co tu dosud chybělo - možnost investovat do světových firem s výsledkem vyjádřeným přímo v českých korunách.

ZAJIŠTĚNÉ RIZIKO

Nové ETFko Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged, které je obchodováno na burzách v Praze a Amsterodamu, nabízí investorům expozici vůči širokému portfoliu atraktivních globálních akcií, mezi nimiž nechybějí tituly jako Nvidia, Microsoft nebo Apple. Zásadní rozdíl je ale v tom, že kurzové riziko je aktivně zajištěné. Jinými slovy, investor nemusí řešit, jestli koruna vůči dolaru posílí, nebo oslabí.

To je v praxi extrémně důležité. Mnoho investorů se setkalo s tím, že i když jejich investice v zahraničí rostla, konečný výnos „sežral“ pohyb měn. Příkladem budiž loňský rok, kdy sice hlavní americký index S&P 500 zhodnotil o 17,9 procenta, nicméně americký dolar v průběhu roku oslabil vůči koruně o zhruba 15 procent a z výnosnosti pro českého investora tak citelně ukousoval.

Právě tomu se nové řešení vyhýbá. „To, co ETF vydělá v dolarech, vydělá investor i v korunách. Bez vlivu pohybu měnového kurzu,“ vysvětluje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, který je zodpovědný za řízení investic v celé skupině ČSOB.

KONKURENCESCHOPNÁ NÁKLADOVOST

Stejně jako u jiných pasivních ETF hraje důležitou roli nákladovost. Celkový roční náklad fondu (TER) se zajištěním do české koruny činí velmi konkurenceschopných 0,4 % ročně. V rámci menších měn, kam patří i CZK, se pak TER typicky pohybují od 0,5 % výše.

Patria - Pravidelné investování

Patria navíc v rámci produktu Pravidelné investování umožňuje nákup ETF i formou frakčního obchodování, kdy investor nemusí kupovat celé kusy a může investovat už od 500 Kč měsíčně. Tedy za onu pětistovku si koupí skrze vybrané ETF „kousek“ akcie Apple, ale třeba i zlata, nemovitostní investice nebo akcií nesoucích dividendu. Pro velmi širokou skupinu klientů je obchodování navíc zcela bez nákupních poplatků.

Do „Pravidelek“ zařazených a nákladově zvýhodněných ETF je už 91 z nedávných 69. Přes dvě desítky novinek od tvůrců iShares a Amundi míří na celosvětové akcie, svět bez USA, státní i korporátní dluhopisy, evropské i asijské emerging markets trhy nebo tematické investice, mezi které patří obranný sektor, zlato, producenti a těžaři kovů a rud, private equity nebo hydrogen.

Patria - DIP

„Doporučujeme investovat pravidelně. Nikdo neumí časovat trh a pravidelné investování pomáhá rozložit výkyvy,“ dodává Podpiera s tím, že korunové zajištění je ideální zejména pro dlouhodobé investory, kteří mají své budoucí výdaje v české měně, například v rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP).

Patria v tomto směru inovací nepoleví a ještě do léta přinese další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.

SILNÝ TREND, KTERÝ PATRIA PŘINESLA I DO ČESKA

ETF zažívají v Evropě dynamický růst a stávají se standardem moderního investování. Jsou oblíbené díky své transparentnosti, diverzifikaci a nízkým nákladům. Vstup KBC do tohoto segmentu ukazuje, že jde o strategickou oblast s velkým potenciálem.

Pro české investory je ale nejdůležitější něco jiného, a sice že konečně dostávají nástroj, který kombinuje to nejlepší ze dvou světů: globální akciové příležitosti a jistotu domácí měny. Korunově zajištěné ETF od Patria Finance výrazně zjednodušuje investování. Odstraňuje komplikace, které mnoho lidí odrazovaly - především nejistotu z měnových kurzů - a přitom zachovává plný potenciál světových akciových trhů. V kombinaci s pravidelným investováním tak vzniká řešení, které je přehledné, srozumitelné a dobře uchopitelné i pro ty, kdo chtějí investovat dlouhodobě a bez zbytečného stresu. Pro českého investora to znamená jediné: může konečně investovat do světa tak, aby výsledku opravdu rozuměl. Tedy v korunách, jednoduše a s jasnou strategií.

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Komerční sdělení
Některé interiéry radnice Čtyřky navrhli studenti ZČU

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navrhli interiér obřadní místnosti a zastupitelského sálu nové budovy radnice čtvrtého plzeňského obvodu v Masarykově...

Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Komerční sdělení
Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akademie techniky a řemesel přiblíží žákyním a žákům posledních ročníků základních škol technické obory, řemeslo i vědecké disciplíny tak, aby je nadchly a motivovaly k dalšímu studiu.

1. června 2026

Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Komerční sdělení
Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Objevili jste na krku či v podpaží drobný výrůstek tělové barvy? Pravděpodobně jde o fibrom. Tyto nezhoubné kožní útvary sice nejsou nebezpečné, ale dokážou esteticky potrápit nebo překážet při...

1. června 2026

Patnáct let jistoty

Komerční sdělení
Patnáct let jistoty

Když pojištění není jen smlouva, ale skutečná pomoc.

1. června 2026

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

1. června 2026

Participativní rozpočet pro náš obvod 2026 - hlasujte do konce června

Komerční sdělení

V Moravské Ostravě a Přívoze probíhá už 7. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Oživena bude jedna ze čtyř občany navržených lokalit – ta, která získá v hlasování nejvíce hlasů. Hlasujte na...

1. června 2026

Investujte do světových akcií bez měnového rizika

Komerční sdělení
Richard Podpiera

Patria Finance přichází s průlomovým řešením pro české investory - prvním korunově zajištěným ETF na globální akcie.

1. června 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Komerční sdělení

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

1. června 2026

MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Komerční sdělení
MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Ve sklárně Rückl v Nižboru se od 5. do 7. června 2026 uskuteční Mistrovství světa v broušení skla (Glass Cutting World Cup) – jedinečné mezinárodní setkání mistrů uměleckého broušení skla, které...

1. června 2026

Kingspan v Hradci pokryje většinu energie z obnovitelných zdrojů

Komerční sdělení
MS v broušení skla propojí hudbu a řemeslo již 5.- 7. června 2026

Fotovoltaika na střeše, geotermální vrty, tepelná čerpadla i využití dešťové vody. Nový závod společnosti Kingspan v Hradci Králové chce ukázat, že i průmyslová výroba může fungovat úsporněji a s...

1. června 2026

Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

Komerční sdělení
Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

MELORI aqua & spa, největší horské wellness centrum v Česku zve na letní vodní zábavu i relax. Ještě jste ho nezkusili? Pak je možná právě teď ten nejlepší čas vyrazit. Nemusíte se tu ubytovat!...

31. května 2026

Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

Komerční sdělení
Dolní Morava: po škole do vody, po práci do pohody

MELORI aqua & spa, největší horské wellness centrum v Česku zve na letní vodní zábavu i relax. Ještě jste ho nezkusili? Pak je možná právě teď ten nejlepší čas vyrazit. Nemusíte se tu ubytovat!...

31. května 2026

Rekonstrukce po částech nebo najednou? Jak se rozhodnout chytře

Komerční sdělení
Rekonstrukce najednou nebo po částech?

Okny fouká, sprchový kout protéká a kuchyň už má nejlepší léta za sebou… Možná se vám v hlavě rodí myšlenka na rekonstrukci. Jenže jak na ni? Pustit se do všeho najednou, nebo postupně po částech?...

29. května 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.