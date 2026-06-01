Investujte do světových akcií bez měnového rizika

Investování do světových akcií je dlouhodobě jednou z nejlepších cest, jak zhodnocovat peníze. Má to ale háček - vedle samotného vývoje trhů hraje velkou roli i kurz koruny. Právě ten často rozhoduje, kolik investor skutečně vydělá. Patria Finance teď přichází s řešením, které tuto nejistotu odstraňuje: prvním korunově zajištěným ETF na globální akcie.
Tento krok je součástí širšího vstupu skupiny KBC na rychle rostoucí evropský trh ETF a zároveň přináší něco jedinečného, co tu dosud chybělo - možnost investovat do světových firem s výsledkem vyjádřeným přímo v českých korunách.
ZAJIŠTĚNÉ RIZIKO
Nové ETFko Bluesphere° World Equity UCITS CZK Hedged, které je obchodováno na burzách v Praze a Amsterodamu, nabízí investorům expozici vůči širokému portfoliu atraktivních globálních akcií, mezi nimiž nechybějí tituly jako Nvidia, Microsoft nebo Apple. Zásadní rozdíl je ale v tom, že kurzové riziko je aktivně zajištěné. Jinými slovy, investor nemusí řešit, jestli koruna vůči dolaru posílí, nebo oslabí.
To je v praxi extrémně důležité. Mnoho investorů se setkalo s tím, že i když jejich investice v zahraničí rostla, konečný výnos „sežral“ pohyb měn. Příkladem budiž loňský rok, kdy sice hlavní americký index S&P 500 zhodnotil o 17,9 procenta, nicméně americký dolar v průběhu roku oslabil vůči koruně o zhruba 15 procent a z výnosnosti pro českého investora tak citelně ukousoval.
Právě tomu se nové řešení vyhýbá. „To, co ETF vydělá v dolarech, vydělá investor i v korunách. Bez vlivu pohybu měnového kurzu,“ vysvětluje Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, který je zodpovědný za řízení investic v celé skupině ČSOB.
KONKURENCESCHOPNÁ NÁKLADOVOST
Stejně jako u jiných pasivních ETF hraje důležitou roli nákladovost. Celkový roční náklad fondu (TER) se zajištěním do české koruny činí velmi konkurenceschopných 0,4 % ročně. V rámci menších měn, kam patří i CZK, se pak TER typicky pohybují od 0,5 % výše.
Patria navíc v rámci produktu Pravidelné investování umožňuje nákup ETF i formou frakčního obchodování, kdy investor nemusí kupovat celé kusy a může investovat už od 500 Kč měsíčně. Tedy za onu pětistovku si koupí skrze vybrané ETF „kousek“ akcie Apple, ale třeba i zlata, nemovitostní investice nebo akcií nesoucích dividendu. Pro velmi širokou skupinu klientů je obchodování navíc zcela bez nákupních poplatků.
Do „Pravidelek“ zařazených a nákladově zvýhodněných ETF je už 91 z nedávných 69. Přes dvě desítky novinek od tvůrců iShares a Amundi míří na celosvětové akcie, svět bez USA, státní i korporátní dluhopisy, evropské i asijské emerging markets trhy nebo tematické investice, mezi které patří obranný sektor, zlato, producenti a těžaři kovů a rud, private equity nebo hydrogen.
„Doporučujeme investovat pravidelně. Nikdo neumí časovat trh a pravidelné investování pomáhá rozložit výkyvy,“ dodává Podpiera s tím, že korunové zajištění je ideální zejména pro dlouhodobé investory, kteří mají své budoucí výdaje v české měně, například v rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Patria v tomto směru inovací nepoleví a ještě do léta přinese další ETFkové novinky, které Čechům umožní snadné investice do dalších globálních benchmarků, sektorů a klíčových světových investičních témat bez měnového rizika.
SILNÝ TREND, KTERÝ PATRIA PŘINESLA I DO ČESKA
ETF zažívají v Evropě dynamický růst a stávají se standardem moderního investování. Jsou oblíbené díky své transparentnosti, diverzifikaci a nízkým nákladům. Vstup KBC do tohoto segmentu ukazuje, že jde o strategickou oblast s velkým potenciálem.
Pro české investory je ale nejdůležitější něco jiného, a sice že konečně dostávají nástroj, který kombinuje to nejlepší ze dvou světů: globální akciové příležitosti a jistotu domácí měny. Korunově zajištěné ETF od Patria Finance výrazně zjednodušuje investování. Odstraňuje komplikace, které mnoho lidí odrazovaly - především nejistotu z měnových kurzů - a přitom zachovává plný potenciál světových akciových trhů. V kombinaci s pravidelným investováním tak vzniká řešení, které je přehledné, srozumitelné a dobře uchopitelné i pro ty, kdo chtějí investovat dlouhodobě a bez zbytečného stresu. Pro českého investora to znamená jediné: může konečně investovat do světa tak, aby výsledku opravdu rozuměl. Tedy v korunách, jednoduše a s jasnou strategií.