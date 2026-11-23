Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti v souvislosti se zahájením zimní topné sezony preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pondělí 23. 11. 2026 v dopoledních hodinách a potrvá do pátku 27. 11. 2026.
Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (tzv. odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů.
Každý, kdo zjistí i nepatrný únik (zápach) zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, měl by tuto skutečnost neprodleně nahlásit pohotovostnímu dispečinku na telefonním čísle 1239 (nonstop), které platí nejen v Praze, ale také na celém území ČR.
V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu je třeba neprodleně zajistit větrání prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
www.ppdistribuce.cz