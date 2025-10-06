Inovace pro chytrý průmysl: Konica Minolta zve na MSV do Brna

Jak poznat riziko požáru dřív, než se objeví první dým? Jak zajistit sterilní prostředí v provozech, kde může produkci ohrozit i trhlina v rukavici? A jak snadno potisknout třeba letadlo?

Termální kamerové řešení s evropskou certifikací EN 54-10 | foto: DDeM, s.r.o.

Odpovědi nabídne Konica Minolta na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně, kde od 7. do 9. října představí své nejnovější technologie na rozsáhlé expozici ve stánku 087 v hale F.

Konica Minolta dnes nabízí mnohem víc než jen tisková řešení. Věnuje se pokročilým technologiím pro automatizaci, bezpečnost a efektivitu provozů. Výrazným tématem současnosti je umělá inteligence (AI), která tvoří základ kamerových systémů, kontroly výroby i autonomní robotiky.

„Naše řešení pomáhají firmám v různých odvětvích od průmyslové výroby přes automotive a logistiku až po farmacii. Chrání zaměstnance, snižují náklady a zefektivňují procesy,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services CZ/SK ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Termální kamerové řešení odhalí přehřívání stroje a eliminuje vznik škod

AI řešení pro ochranu, kontrolu a zrychlení výroby

Jedním z příkladů nasazení umělé inteligence jsou kamerová řešení Konica Minolta, která získala evropskou certifikaci EN 54-10 a mohou tak nahradit tradiční požární hlásiče. Zachytí i drobné změny teplot a včas upozorní na riziko požáru ještě předtím, než se objeví plameny či kouř. V reálném čase rovněž detekují podezřelé chování či fyzické konflikty a sledují dodržování bezpečnostních pravidel, čímž zajišťují vyšší úroveň prevence i v náročných provozech. I přes sběr mnoha dat a jejich analýzu pracují kamerové systémy v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a s pravidly GDPR.

Na ochranu zdraví zaměstnanců cílí i řešení Forxai Mirror, které vzniklo v brněnském inovačním centru Konica Minolta. Technologie v podobě „chytrého zrcadla“ kontroluje správné nasazení ochranných pomůcek a upozorní i na detaily, jako je trhlina v rukavici či obleku. Uplatní se všude tam, kde je klíčová čistota prostředí, jako je výroba čipů, v potravinářství nebo farmacii.

V automobilovém průmyslu detekuje vady technologie EINES Vision System

Ke kontrole kvality pak AI využívají technologie pod označením SmartFactory určené k detailní analýze výrobních procesů. Ty dokážou detekovat chybějící nebo nesprávně namontované díly, počítat produkty a odhalit defekty, které by lidské oko snadno přehlédlo. V automobilovém průmyslu pak technologie EINES Vision System v reálném čase detekuje mikropraskliny a další vady od kontroly laku až po finální inspekci.

Součástí expozice Konica Minolta na letošním MSV je i technologie z oblasti robotiky. Autonomní mobilní roboti, vyvinutí ve spolupráci se společností MiR, jsou schopni samostatně se pohybovat výrobními a skladovými prostory a zajistit přesun materiálu bez zásahu člověka. Díky přesnosti a přizpůsobivosti zvyšují produktivitu a snižují riziko chyb.

Chytré zrcadlo kontroluje ochranné pomůcky zaměstnanců

Unikátní tiskové technologie na míru

Aby byl obrázek kompletní, nechybí v expozici ani průmyslový inkoustový tisk. Technologie Konica Minolta se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám a lze ji integrovat do stávajících výrobních linek. Umožňuje potisk téměř jakéhokoli materiálu včetně dřeva, kovu či skla. Nachází přitom uplatnění i tam, kde běžné tiskové metody nestačí od sklokeramických desek a dýhovaného nábytku až po letadla. Systém pracuje s různými typy inkoustů včetně vodních, UV a funkčních, například vodivých.

Expozice Konica Minolta na letošním MSV není jen přehlídkou inovací, ale především praktickou ukázkou toho, jak mohou moderní technologie pomoci ve skutečném provozu. Ať už jde o prevenci rizik, ochranu zaměstnanců nebo zajištění bezchybné výroby, jedno je jisté. Návštěvníci brněnského veletrhu se mají rozhodně na co těšit,“ uzavřel Michal Šotek vedoucí divize Video Solution Services CZ/SK ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

