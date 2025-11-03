Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Hru věnovanou pražské historii a památkám si dosud stáhlo téměř 80 tisíc uživatelů a brzy se dočká i rozšíření.
Hra Playing Prague sklízí úspěch
„Máme velkou radost, že spojení Prahy s digitální hrou slaví úspěch a získává ocenění. Cílem hry je prohlubovat vztah přijíždějících i domácích návštěvníků s městem a zároveň posilovat pozitivní branding města,“ říká místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová a zároveň dodává: „Za čtyři měsíce si hru stáhlo téměř 80 tisíc uživatelů, a to je pro nás krásná zpětná vazba, že pocta gamingu a pražským talentům v letošních marketingových kampaních byla tou správnou volbou.“
V současné době Prague City Tourism společně s Charles Games připravují rozšíření hry o další úrovně. Díky nim hráči objeví další pražská místa a čtvrti, jako je například oblast Vyšehradu, Pražského hradu nebo Holešovic. Samotného rozšíření by se hra měla dočkat v průběhu příštího roku.
Lukáš Kolek, CEO Charles Games, pak doplňuje: „Zisk tohoto ocenění je pro nás obrovská pocta. Central & Eastern European Game Awards jsou nejprestižnější ceny pro náš region a letošní ročník ukázal neuvěřitelně silnou konkurenci. Když se podíváme napříč vítězi a finalisty, naše hra se ocitla po boku světově uznávaných titulů s masivními rozpočty i hráčskou základnou. Máme radost, že chytlavý nápad a pečlivé zpracování dokážou vyvolat tak silný ohlas.“
Co je hra Playing Prague?
Prague City Tourism ve spolupráci se studiem Charles Games představily Playing Prague v polovině června. Tato logická relaxační hra originální formou skládání vzorů umožňuje hráčům v šesti úrovních postavit ikonické pražské památky a symbolicky vzdává hold těm, kteří město po staletí utvářeli. Současně propaguje pražské herní talenty a program Study in Prague.
Hra je nyní zdarma dostupná na platformách Google Play a App Store ve třech jazykových mutacích, a to v češtině, angličtině a němčině, přičemž do konce roku přibudou další jazykové mutace, jako jsou korejština, japonština, francouzština, italština, polština, holandština a španělština.
Vše je propojené přes landing page prague.eu/hra, kde zájemci naleznou nejen hru, ale také doprovodný obsah včetně příběhů osobností a kulturních tipů z Prahy.