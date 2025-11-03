Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Komerční sdělení
Mobilní hra Playing Prague, vyvinuta pro Prague City Tourism nezávislým studiem Charles Games pro prezentaci Prahy, získala prestižní cenu CEEGA za nejlepší mobilní hru roku 2025 (The Central and Eastern European Game Awards) udělovanou v rámci Game Industry Conference v Poznani.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie4

Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru | foto: Prague City Tourism a.s.

Hru věnovanou pražské historii a památkám si dosud stáhlo téměř 80 tisíc uživatelů a brzy se dočká i rozšíření.

Hra Playing Prague sklízí úspěch

„Máme velkou radost, že spojení Prahy s digitální hrou slaví úspěch a získává ocenění. Cílem hry je prohlubovat vztah přijíždějících i domácích návštěvníků s městem a zároveň posilovat pozitivní branding města,“ říká místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová a zároveň dodává: „Za čtyři měsíce si hru stáhlo téměř 80 tisíc uživatelů, a to je pro nás krásná zpětná vazba, že pocta gamingu a pražským talentům v letošních marketingových kampaních byla tou správnou volbou.“

V současné době Prague City Tourism společně s Charles Games připravují rozšíření hry o další úrovně. Díky nim hráči objeví další pražská místa a čtvrti, jako je například oblast Vyšehradu, Pražského hradu nebo Holešovic. Samotného rozšíření by se hra měla dočkat v průběhu příštího roku.

Lukáš Kolek, CEO Charles Games, pak doplňuje: „Zisk tohoto ocenění je pro nás obrovská pocta. Central & Eastern European Game Awards jsou nejprestižnější ceny pro náš region a letošní ročník ukázal neuvěřitelně silnou konkurenci. Když se podíváme napříč vítězi a finalisty, naše hra se ocitla po boku světově uznávaných titulů s masivními rozpočty i hráčskou základnou. Máme radost, že chytlavý nápad a pečlivé zpracování dokážou vyvolat tak silný ohlas.“

Co je hra Playing Prague?

Prague City Tourism ve spolupráci se studiem Charles Games představily Playing Prague v polovině června. Tato logická relaxační hra originální formou skládání vzorů umožňuje hráčům v šesti úrovních postavit ikonické pražské památky a symbolicky vzdává hold těm, kteří město po staletí utvářeli. Současně propaguje pražské herní talenty a program Study in Prague.

Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Hra je nyní zdarma dostupná na platformách Google Play a App Store ve třech jazykových mutacích, a to v češtině, angličtině a němčině, přičemž do konce roku přibudou další jazykové mutace, jako jsou korejština, japonština, francouzština, italština, polština, holandština a španělština.

Vše je propojené přes landing page prague.eu/hra, kde zájemci naleznou nejen hru, ale také doprovodný obsah včetně příběhů osobností a kulturních tipů z Prahy.

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Komerční sdělení

Hager quickconnect přináší revoluci v elektroinstalacích - bezšroubové spoje zkracují montážní čas až o 40 %, eliminují riziko přetažení či nedotažení a zajišťují bezpečný provoz bez...

Třídění odpadu má smysl. Šetří zdroje i planetu

Komerční sdělení

Množství odpadu, které každý rok vyprodukujeme, stále roste. O to důležitější je, abychom s ním uměli správně nakládat.

3. listopadu 2025

Kraj ocenil inovace, sociální podniky a odpovědné zaměstnavatele

Komerční sdělení

Ocenění Buďte inspirací už pátým rokem upozorňuje na příklady dobré praxe v podnikání, zaměstnávání i regionálním rozvoji. Soutěž se dělí do tří kategorií – Inovativní projekt, Inspirativní sociální...

3. listopadu 2025

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

Komerční sdělení

Každý rok vzniká na světě stále více elektroodpadu – tedy vysloužilých televizí, počítačů, mobilních telefonů, lednic, praček a nově i jednorázových elektronických cigaret.

3. listopadu 2025

Kraj získá přes dvě a půl miliardy na bateriové vlaky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj získá z Modernizačního fondu 2,633 miliardy korun na pořízení 19 BEMU, tedy vlakových jednotek s bateriovým pohonem. Přiznání dotace ze strany Ministerstva životního prostředí je...

3. listopadu 2025

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

3. listopadu 2025

Jak to mají obyvatelé Ostravy s kulturou?

Komerční sdělení

Že má Ostrava hodně pestrý kulturní život není žádné tajemství – titul Evropského hlavního města kultury 2015 městu unikl o vlásek a ostravské festivaly přitahují každé léto návštěvníky z celé...

3. listopadu 2025

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

3. listopadu 2025

Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Komerční sdělení

Mobilní hra Playing Prague, vyvinuta pro Prague City Tourism nezávislým studiem Charles Games pro prezentaci Prahy, získala prestižní cenu CEEGA za nejlepší mobilní hru roku 2025 (The Central and...

3. listopadu 2025

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Komerční sdělení

Ztratit se v nemocnici je snadné – zvlášť když v náruči držíte vystresované dítě. Nová digitální recepce Florence, za kterou stojí firma aReception.ai, se nachází v Dětské nemocnici v Brně a pomáhá...

2. listopadu 2025

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Komerční sdělení

Opora pro seniory, rychlé zajištění pomoci, anebo čtení oblíbených příběhů. Služba Anděl na drátě pomocí jediného chytrého zařízení poskytuje asistenční službu pro seniory nebo lidem se zdravotní...

1. listopadu 2025

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

1. listopadu 2025

Šumava Litera: Když se tradice knihtisku setkává s divokou krásou hor

Komerční sdělení

Vimperk, brána Šumavy, se chystá na jedinečnou událost. V listopadu se zde uskuteční už jedenáctý ročník literárního festivalu Šumava Litera, který proběhne ve dnech 17. až 22. listopadu 2025.

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.