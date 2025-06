„Hotely poměřuji podle jídla“

Spa resort Tree of Life v srdci Podkrkonoší láká svým luxusem uprostřed čisté přírody. Špičková gastronomie a bazén s krásným výhledem nadchl i známou herečku a autorku kuchařek Markétu Hrubešovou. Svůj ověřený recept na dokonalý odpočinek nám prozradila v následujícím rozhovoru.

Jste v Tree of Life na dámské jízdě?

Ano, dá se to tak říct. Dorazila jsem se svojí maminkou. Rády spolu trávíme čas, je to taková naše tradice, kterou bych ráda předala dál. I s dcerou často jezdíme na výlety po Česku i Evropě, tak doufám, že to bude pokračovat.

Hned ráno jste navštívila bazén, plavete ráda?

Miluji to. Já jsem plavec. Možná proto, že jsem ryba, vydržím v bazénu dlouho. Někdy plavu i půl hodiny v kuse. Ta voda je pro mě blahodárná, zapomenu na celý svět. Dnes už jsem si zaplavala dvakrát, a to je teprve odpoledne. Když se ponořím do vody, je to jako meditace. Tady je navíc bazénkrásný s krásným výhledem do přírody. Včera jsem v něm byla úplně sama.

Jak hodnotíte z pozice odbornice místní gastronomii?

Jsem nadšená! Upřímně, hotely poměřuju podle jídla. Je to taková nemoc z povolání. Jezdím po celé republice i do lázní a tady je to výborné. V Tree of Life je i samotná kultura stolování na vysoké úrovni. Všechno je perfektně naservírované, čisté. Kuchař se chodí ptát, jestli je vše v pořádku, personál je milý, všechno čisté a upravené. To je na české poměry neobvyklé.

Které jídlo na vás nejvíc zapůsobilo?

Zatím mi asi nejvíc chutnalo mleté hovězí maso v pálivé omáčce. A saláty! Ty si dávám skoro ke všemu. Maminka si zase pochvalovala moučníky, těch stihla hned několik.

Jakou kuchyni máte nejraději?

Samozřejmě česká kuchyně je moje oblíbená. Někdy je ale až moc sytá, takže volím lehčí stravu a v takovém případě dávám přednost Itálii. Tam stačí pár kvalitních surovin a během chvilky máte na stole výborné jídlo plné vůní a chutí.

Kromě stravy máte další kritérium pro spokojený pobyt?

Spánek. Potřebuji spát dostatek hodin. Včera jsem si lehla už o půl desáté a vzbudila se v šest hodin ráno. To bylo příjemné. Jakmile mám jídlo a spánek, tak se na mně dá dříví štípat a jsem spokojená. A v Bělohradě se mi spí krásně, pokojenemají chybu.

Pro Markétu Hrubešovou je ideální pobyt spojením krásného prostředí, kvalitního jídla a bazénu, ve kterém zklidní tělo i mysl. To vše nabízí Spa resort Tree of Life v Lázních Bělohradě s bohatou nabídkou relaxačních a beauty pobytů. Nechte se hýčkat a dopřejte si chvíle, které budou patřit jen vám a těm, na kterých vám záleží.

Tip pro čtenáře:

Pokud máte rádi italskou gastronomii stejně jako Markéta Hrubešová, navštivte Lázně Bělohrad během letních prázdnin. Ve dnech 16. července a 13. srpna jsou ve Spa resortu Tree of Life tematické italské večeře.