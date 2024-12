Hořkosladká legenda oživla – už vás také dostala Poděbradská Samička?

Poděbradská Samička vypráví o tradici, kvalitě a vášni pro dobré pití. Nechte se jí okouzlit, okolo prstu si vás omotá hned po prvním doušku.

Její příběh se začíná psát koncem 19. století na poděbradském zámku, kde sídlil kníže Filip Arnošt Hohenlohe. Právě on přivezl z rodného Bavorska recepturu na bylinný likér, který mu pomáhal udržovat zdraví. Podle doporučení místního lékaře Boučka byla medicína podávána knížeti každé ráno před snídaní na lačno. Na zámku se nápoji říkalo Weibchen, což si český personál volně přeložil jako Samička.

Po otevření lázní v Poděbradech se Samička stala oblíbeným nápojem lázeňských hostů. Místní pekař a kavárník Josef Váňa začal zdravotní likér připravovat podle původního receptu a podávat ve své útulné kavárně. Zanedlouho se Samička stala neodmyslitelnou součástí poděbradských lázní a byla oblíbená i mezi mnoha známými osobnostmi. K těm nejvěrnějším pravidelným hostům patřili i slavní spisovatelé, cestovatelé, herci, vědci a doktoři. Například Ignát Hermann, Theodor Pištěk, Enrique Stanko Vráz nebo Antonie Nedošinská. Většina z nich si ordinovala ranní štamprlátko na lačno jako jednu z lázeňských procedur. Však se také bylinky osvědčily, že pomáhají při trávení.

Legenda znovu povstala

Po znárodnění komunisty kavárna postupně upadala, až zavřela úplně. Přesto se podařilo zachovat původní recepturu Samičky, kterou si ve starých dobrých časech získal kavárník Váňa přímo od pamětníka knížete Hohenlohe.

V novém tisíciletí začal po Samičce pátrat Jiří Voříšek, poděbradský patriot, který nám prozradil, jak k receptuře přišel: „Tušil jsem, že tu něco takového bylo, pídil jsem se po tom, až jsem potkal paní z muzea, která patřila do rodiny kavárníka Váni. Od ní máme původní recept. Ten obsahoval pouze základních šest nebo sedm bylin, které se macerovaly v lihu nebo se přidávaly pro lepší chuť do koňaku. Za těch sto let se ale změnily chutě lidí, proto jsme recepturu zmodernizovali pro dnešní dobu.“

Výroba tohoto legendárního likéru tak byla obnovena v roce 2017 a i dnes si můžeme vychutnat chuť bylinného nápoje, který si oblíbili už naši předkové.

Unikátní chuť a složení

Poděbradská Samička je vyrobená z 42 pečlivě vybraných bylin včetně jalovce, pelyňku, zeměžluče nebo kmínu. Díky tomuto unikátnímu složení má likér hořkosladkou chuť, kterou si zamilují lázeňští šviháci i pravé dámy.

Jak si Samičku užít?

Za tepla: Samička se skvěle hodí do teplých nápojů, jako je čaj nebo svařené víno.

Za studena: Chlazená Samička je osvěžující sama o sobě nebo jako základ pro koktejly.

Klasicky: Samička se tradičně podává v malých skleničkách a vychutnává se pomalu.

Kde ji ochutnat?

Samičku můžete potkat v dobrých barech, lepších hospodách, kavárnách, ale i hotelech. Podívejte se na mapu, kde všude na vás čeká.

Nebo ji pozvěte k sobě domů. Na webových stránkách samicka.com si můžete objednat samotné lahvinky, dárkové balení, ale i stylové skleničky pro ten největší požitek.