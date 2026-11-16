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Honzův nový začátek

Komerční sdělení
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Honzův nový začátek.

Honzův nový začátek. | foto: OB klinika a.s.

Honzův nový začátek.
Honzův nový začátek.
Honzův nový začátek.
Honzův nový začátek.
7 fotografií

Komerční sdělení

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Bál se operace, ještě víc se ale bál zůstat tam, kde byl

Ještě nedávno byla delší procházka vyčerpávající. Dnes si plánuje výlety do přírody, každý den nachodí tisíce kroků a čas aktivně tráví se svým synem. Za touto proměnou stojí rozhodnutí, které Jan Roudný dlouho odkládal…

Když se ručička váhy zastavila na 210 kilogramech, uvědomil si, že pokud chce svůj život změnit, další odkládání už není možné.

„Jednoho dne jsem se postavil na váhu a váha mi ukázala 210 kilo,“ vzpomíná Honza na chvíli, kdy si uvědomil, že už nechce pokračovat stejným způsobem. Obezita už výrazně zasahovala do jeho každodenního života. Trápily ho bolesti zad a kloubů, dušnost a postupně přicházel o možnosti, které ostatní mají za samozřejmé. Se synem nemohl dělat tolik aktivit, kolik by chtěl, a i obyčejná chůze se pro něj stávala náročnou.

Operace jako cesta z bludného kruhu

O OB klinice se dozvěděl od dvou známých, kteří mu ji doporučili. Začal si číst informace, podíval se na web kliniky a nakonec se rozhodl zavolat. Na klinice dostal potřebné informace o tom, co bariatrická léčba obnáší a co všechno bude muset před samotným zákrokem absolvovat.

Rozhodnutí pro bariatrickou operaci pro něj nebylo automatické. „Já jsem se operace bál,“ přiznává otevřeně. Zároveň však věděl, že předchozí pokusy o hubnutí dlouhodobě nefungovaly. Dokázal sám zhubnout až 40 kilogramů, váha se mu ale postupně vracela. Důvod nebyl jen v jídle samotném. Honza popisuje, že jídlo pro něj často představovalo způsob, jak řešit osobní problémy. Když přišly těžké chvíle, vracel se k němu. „Nebyl jsem ještě srovnaný v hlavě,“ říká.

Příprava nebyla jen o jídle

Před bariatrickým zákrokem prošel celým souborem vyšetření a konzultací. Součástí přípravy byla také konzultace s nutriční poradkyní, která mu nastavila jídelní režim ještě před operací. Učil se, kolik jíst, jak často a jak má nová strava vypadat.

Velkou pomoc pro něj představovalo také setkání s psychologem. „Mně hodně pomohl psycholog,“ říká Honza. Právě tato část přípravy mu podle jeho slov pomohla nasměrovat se správným směrem a připravit se na změnu, která ho čekala. Celá příprava trvala přibližně půl roku. K bariatrické operaci nastupoval Honza s váhou 193 kg a v prosinci podstoupil plikaci žaludku.

Po operaci přišla další práce

Samotný zákrok ale Honza nevnímá jako konec své cesty. Naopak. Po operaci následoval nový režim a postupný návrat k běžnému životu. Přechod přes tekutou, kašovitou a následně pevnou stravu jeho tělo podle jeho slov zvládlo bez větších problémů. Už týden po operaci se dokázal částečně vrátit do práce.

Z člověka, pro kterého byla chůze problém, se stal milovník výšlapů

Právě pohyb si dnes Honza užívá možná nejvíc. Každý pracovní den začíná krátkou rozcvičkou a během dne se snaží ujít deset až patnáct tisíc kroků. Pokud to nestihne v práci, dožene kroky po práci. Postupně si zamiloval pěší túry a výpravy do lesa. A nejde na ně sám. Často s sebou bere svého syna.

„Na začátku ho to nebavilo, ale postupem času se do toho dostal,“ popisuje Honza. Společné výlety tak dnes nejsou jen o pohybu, ale také o společně stráveném čase.

Nový život přináší i nové možnosti

Změna váhy mu otevřela dveře i k věcem, o kterých dříve neuvažoval. Jednou z nich je řidičský průkaz. Při své tehdejší váze měl obavy například z toho, zda se vůbec pohodlně vejde za volant. Dnes si jeho získání plánuje.

Proměna se ale netýká jen kilogramů. Honza otevřeně přiznává, že po velkém úbytku váhy zůstala nadbytečná kůže, která mu není příjemná. Do budoucna proto počítá také s plastickou operací. Protože má s OB klinikou dobrou zkušenost, rád by případně využil právě jejich doporučení a návaznou péči.

81 kilogramů dole, ale cesta pokračuje

Od své první návštěvy OB kliniky zhubl Honza podle rozhovoru 81 kilogramů. Tak výrazná změna pro něj znamená především novou kvalitu života. A přesto říká, že samotným zhubnutím nic nekončí. Na kliniku dál dochází na kontroly a ví, že kdykoliv potřebuje, může využít pomoc nutriční poradny a další péči.

Operace není konec. Je to začátek

A co by Honza vzkázal lidem, kteří stále váhají? „Já jsem se taky bál. Bude se bát asi každý, je to operace. Ale pokud to člověk překoná, tak si otevře cestu k novému životu.“ Právě v tom podle něj celý proces spočívá. Operace není cílová rovinka. Je to začátek. A Honza dnes ví, že před sebou má ještě mnoho dalších kilometrů. Tentokrát už je ale může ujít. A rád je ujde se svým synem.

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