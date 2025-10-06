Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Lanovka jako z bondovky, mlžné údolí Harryho Pottera a lesy, kde by se neztratil ani upír z Twilight. Podzimní Pec pod Sněžkou působí filmově, ale především je opravdová – plná barev, klidu a cest, které vás překvapí.

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Hollywood nemusíte hledat za oceánem – stačí se rozhlédnout pod Sněžkou. Podzimní hory jako byste vystřihli z velkého plátna: Obří důl připomíná cesty Pána prstenů, mlžná údolí evokují kouzelný svět Harryho Pottera a lanovka na Sněžku by klidně obstála v bondovce. Jenže tady nejde o filmové triky, ale o opravdové barvy, vůně a klid, které hory na podzim nabízejí. Vyrazili jsme za pěti místy, kde se budete cítit jako hlavní hvězda – a přitom půjde o ty nejkrásnější podzimní výlety v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě.

Obří důl jako z Pána prstenů

Na první pohled známá trasa na naši nejvyšší horu, na druhý údolí jako vystřižené z Tolkienova příběhu. Obří důl se před zimou promění v krajinu, která bere dech: strmé stěny, divoké potoky a cesty vinoucí se údolím v barvách podzimu. Když se do toho přidá mlha, máte pocit, že vstupujete do fantasy světa – obklopeni mohutnou, skoro až neskutečnou přírodou. Výstup směrem na Sněžku je sice náročnější, ale odmění se výhledy, na které se nezapomíná. A pokud se vám nechce až na vrchol, stačí projít samotným údolím – i tak zažijete atmosféru, která je napůl dobrodružná a napůl pohádková a na Sněžku můžete další den lanovkou.

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Lanovka na Sněžku ve stylu Jamese Bonda

Kabina se pomalu zvedá nad Pecí a vy máte pocit, že jste v bondovce – jen místo dramatické honičky vás čeká klidná cesta vzhůru. V říjnu lanovka na Sněžku jezdí každý den, v listopadu pak vždy o víkendech a v pondělí 10. a 17. listopadu. S Kartou hosta Krkonoš navíc ušetříte na jízdném až 30 %, což je příjemný bonus k zážitku, který je na podzim zaručen. Inverze tu dokážou vykouzlit scenérii připomínající nekonečné moře mraků. Zatímco údolí halí chladná mlha, nahoře svítí slunce a klidně i v listopadu tu může být počasí na tričko. A vy stojíte vysoko nad tím vším – jako hlavní hrdina filmu s panoramatem, na které se nezapomíná.

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Poetiku Amélie z Montmartru najdete ve Velké Úpě

Místo pařížských uliček tu najdete staré horské cesty zaříznuté v úbočí hor, které se nakonec ztrácejí mezi chaloupkami a stromy, které pamatují dávné časy. Na každém kroku čeká drobný detail – křížek u cesty, roubenka s vyřezávanými okenicemi nebo lavička s výhledem na celé údolí. Malé věci tu vytvářejí velké kouzlo a na podzim, kdy se krajina zbarví do teplých odstínů, působí Velká Úpa jako filmová kulisa pro romantický příběh. Nezapomeňte se zastavit u kostela se starým německým hřbitovem - připomínkou časů, kdy byla Velká Úpa doopravdy velká.

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Zapomenutý Vlčí důl připomíná Harryho Pottera

Mlhou zahalené lesy, rozvětvené potoky, tiché cesty a stíny, které se mezi stromy mihnou, dělají z Vlčího dolu místo jako stvořené pro kouzelnický příběh. Atmosféra je tu na podzim tajemná a trochu magická – snadno si představíte, že se za rohem objeví sovy mířící do Bradavic. Výlet můžete snadno spojit s krásnými výhledy, stačí naskočit na lanovku Hnědý vrch, která v říjnu jezdí o víkendech a během podzimních prázdnin. Pokud vaše děti raději českou klasiku, vydejte se po interaktivní trase Sněženky a Machři ze Skrytých příběhů. Pohádkovou atmosféru tak doplní hravá zábava a objevování Vlčího dolu bude zase o krok snazší.

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Grand Hotel Budapest po krkonošsku: když ubytování hraje hlavní roli

Podzimní Pec není jen o toulkách přírodou, ale také o místě, kde se po výletě schoulíte do tepla. Najdete zde hotely a boudy, kterým hory vytvářejí kulisu jako z filmu Grand Hotel Budapest – každý dům má svůj jedinečný příběh a atmosféru. Najdete tu tradiční roubenky s krbem, kde voní borůvkové knedlíky a horký čaj, i moderní hotely s wellness, fitness a programy pro děti. Ta rozmanitost je kouzelná: jeden večer můžete posedět v útulné hospůdce u piva, druhý si dopřát designové prostředí s bazénem a saunou. A právě v tom je Pec jiná – dává vám možnost vybrat si film, ve kterém chcete hrát hlavní roli.

Informace o aktuálně otevřených boudách a chalupách i podzimních akcích najdete na FB a IG Pece pod Sněžkou nebo na webových stránkách https://www.pecpodsnezkou.cz/

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

