Harrachov: kolébka českého lyžování a sníh i v teplých zimách

Komerční sdělení
Harrachov patří k místům, kde se duch starých hor snoubí s moderní technikou a jistotou zimního sněhu. Poslední listopadový víkend tu odstartovala sezóna – první lyžaři už vyrazili na svahy, lanovka je v provozu a areál láká na čerstvě upravené tratě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Město Harrachov

10 fotografií

Když hrabě Jan Harrach na přelomu 19. a 20. století přivezl na své krkonošské panství první lyže, patrně netušil, že tím položí základy českého lyžování. Právě v Harrachově se totiž konaly první mezinárodní závody již v roce 1923, tady vyrostl mamutí skokanský můstek – jeden z pouhých několika na světě – a odtud se začala psát moderní zimní historie západních Krkonoš. Harrachov navíc leží v Krkonošském národním parku (KRNAP), což dodává místním svahům i lesům jedinečný ráz.

Sníh až do Velikonoc: unikátní technologie a „harrachovský ledovec“

Díky orientaci údolí a specifickému mikroklimatu se Harrachov někdy označuje jako „přírodní mrazák“. Legendární červená sjezdovka tu získala přezdívku harrachovský ledovec. Ale hlavní zásluhu na spolehlivém sněhu má moderní zasněžovací systém, do kterého Sportovní areál Harrachov investoval přes 65 milionů korun. Dokáže vyrábět sníh i při plusových teplotách. Loni Harrachov instaloval tento zasněžovací systém po celé délce sjezdovky na Čertově hoře. Díky tomu si tu návštěvníci mohou užívat až 130 dní lyžování ročně.

Čertova hora – srdce areálu a brána na hřebeny

První vlek byl v Harrachově instalován již v roce 1954. Moderní čtyřsedačka na Čertovu horu funguje od roku 2002 a vystoupáte s ní až do výšky 1022 m n. m. Odtud se otevírá panorama Krkonoš, Jizerských hor a polské strany hor. Pro běžkaře je vrchol hory ideálním startem – okamžitě se napojíte na Krkonošskou magistrálu. A při jízdě lanovkou projíždíte v těsné blízkosti Mamutího můstku.

Ráj běžkařů: 12 nástupních míst, večerní lyžování i propojení s Polskem

Harrachov nabízí běžkařům přístup na Krkonošskou magistrálu, 12 nástupních míst, večerní osvětlení tréninkových tratí a možnost celodenních hřebenových výletů. Jen 2 km od města začíná polská běžkařská oblast Jakuszyce, kam vás pohodlně od hotelu přepraví skibus.

Mapy tras najdete online nebo v turistickém infocentru. Každý návštěvník, který se v Harrachově ubytuje nebo zaparkuje na celý den na centrálním parkovišti, má automaticky nárok na výhody karty Harrachov Card, včetně smluvních cen na lanovku.

Ski Opening 2025: start sezony ve velkém stylu

13. prosince 2025 – Ski areál Harrachov, dolní stanice lanovky

Program:

- koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band

- módní přehlídka Czech Fashion Week

- testovací jízdy vozů Jeep

- MUZICEK Car Detailing

- testování lyží

- zábava pro děti

- velká tombola a laser show

- moderovaná hudební produkce - DJ Jooker a Viky Cabadaj

Silvestrovský sjezd s loučemi – magické rozloučení s rokem 2025

Každý rok 31. prosince v 18 hodin sjíždějí lyžaři v Harrachově sjezdovku se zapálenými pochodněmi a vytvářejí tak romantickou, téměř pohádkovou atmosféru. Noční sjezd je jedinečný způsob, jak se rozloučit se starým rokem.

Příjezd Krakonoše – 14. března 2025. Tradice, která láká rodiny

Barevný průvod masek, soutěže pro děti, stánky, hudba i vystoupení kapel. Akce je poděkováním všem, kteří přes zimu pracovali v turismu, a zároveň slavnostním zahájením jarního lyžování.

Hosté říkají, že vidět Krakonoše s družinou v zasněženém městě je zážitek, který patří k Harrachovu stejně jako Mumlava.

Jarní lyžování

Harrachovská zima rozhodně nekončí s koncem jarních prázdnin. Právě naopak – až v březnu začíná období, které místní označují za nejkrásnější část sezony. Je tu slunečno a teplo, jsou dny, kdy se dá lyžovat i v tričku. Díky modernímu zasněžovacímu systému sníh perfektně drží a je kvalitní i v jarních dnech.

Proč letos vyrazit právě sem? Protože Harrachov je jistota.
Jistota sněhu, jistota skvěle upravených sjezdovek, jistota běžeckých tras, jistota krásných výhledů a jistota dlouhé sněhové zimy, která se táhne až do jarních měsíců.

www.harrachov.cz

www.skiareal.com

Potřebujete pauzu od sněhu a sportu?

Navštivte 5 muzeí v jednom městě:

- Sklářské muzeum

- Ski Muzeum

- Hornické muzeum

- Lesnická a myslivecká expozice Šindelka

- Infocentrum KRNAP

Nejčtenější

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

Mokro-suché vysavače Dreame pod lupou: výkon, funkce a efektivita

Komerční sdělení
Porovnali jsme čtyři klíčové modely mokro-suchých tyčových vysavačů Dreame.

Chcete zkrátit čas úklidu na minimum? Tyto vysavače současně vysávají i vytírají, takže zvládnou nepořádek jedním tahem. Podívali jsme se na jejich výkon, technologie i praktičnost a připravili...

Zima za oponou – co se děje v Peci, než přijedou první lyžaři

Komerční sdělení
Zima za oponou – co se děje v Peci, než přijedou první lyžaři

Zima v Peci pod Sněžkou nezačíná dnem, kdy se spustí první vlek. Přichází mnohem dřív – v okamžiku, kdy se v údolí poprvé rozsvítí světla rolby, z komínů horských bud začne stoupat kouř a stráně...

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

Mladí přistupují k financím jinak než jejich rodiče. Ale nikoli hůř

Komerční sdělení

Mladí chtějí vlastní bydlení víc než generace jejich rodičů. Mají také větší zájem o investice, vzdělávají se v oblasti financí a výrazně využívají i služeb odborníků. Ukázal to výzkum společností...

Moravskoslezský kraj posílil autobusové linky na Ovčárnu

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj posílil autobusové linky na Ovčárnu

Moravskoslezský kraj objednal u autobusového dopravce, který vozí návštěvníky nejvyšší moravskoslezské hory Pradědu z autobusových zastávek Hvězda a Karlova Studánka na Ovčárnu, maximální možný počet...

1. prosince 2025,  aktualizováno  4:53

Loketská Dvorana naděluje exkluzivní zážitky

Komerční sdělení
Loketská Dvorana naděluje exkluzivní zážitky

Kulturní dům Dvorana v Lokti zve v prosinci a v lednu na tři mimořádné akce, které potěší fanoušky hudby i divadelních pohádek. Uvede koncertní projekt P.S. Iveta, slavnostní Novoroční koncert a...

1. prosince 2025

Pilates Mini Tower – když se spojí tradice a inovace

Komerční sdělení
Pilates Mini Tower – když se spojí tradice a inovace

Pilates není jen cvičení, ale promyšlený systém, který propojuje pohyb, rovnováhu a preciznost.

1. prosince 2025

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

1. prosince 2025

Harrachov: kolébka českého lyžování a sníh i v teplých zimách

Komerční sdělení

Harrachov patří k místům, kde se duch starých hor snoubí s moderní technikou a jistotou zimního sněhu. Poslední listopadový víkend tu odstartovala sezóna – první lyžaři už vyrazili na svahy, lanovka...

1. prosince 2025

Malá Úpa je jiná – klidná zima s jistotou sněhu a péčí boudařů

Komerční sdělení

Malá Úpa nebo také Pomezní Boudy leží vysoko uprostřed divoké přírody v srdci národního parku a kousek od Sněžky. Sníh se drží dlouho, fronty neznají a všude panuje klid a přátelská, až rodinná...

1. prosince 2025

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

1. prosince 2025

Novinky z nemocnic Plzeňského kraje: Investice a úspěch

Komerční sdělení
Novinky z nemocnic Plzeňského kraje: Investice a úspěch

Nemocnice Plzeňského kraje v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Plané se neustále snaží zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Také na podzim realizovaly některé...

1. prosince 2025

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

1. prosince 2025

Investujte do klenotu Prahy. Stará Celnice je v portfoliu Fio fondu

Komerční sdělení
Investujte do klenotu Prahy. Stará Celnice je v portfoliu Fio fondu

Vlajkovou lodí Fio realitního fondu je ikonická budova Stará Celnice na Náměstí Republiky. Díky fondu se mohou i drobní investoři podílet na výnosech z této prestižní nemovitosti. Zjistěte, jak...

1. prosince 2025

AI recepce: bezpečnější provoz díky automatizaci BOZP a PPE

Komerční sdělení
„Evidenci návštěv, školení, ale třeba i vydání karty nebo navigaci v budově...

AI řešení aReception.ai přináší do výrobních a logistických areálů novou úroveň bezpečnosti. Automatizuje školení BOZP v různých jazycích, ověřuje PPE/OOPP výbavu jako například helmu, brýle či...

1. prosince 2025

Transparentní odměňování už brzy bude povinné. Firmy musí začít jednat

Komerční sdělení
Transparentní odměňování už brzy povinné. Firmy musí začít jednat

Evropská směrnice o transparentnosti odměňování vstoupí v platnost už v roce 2026 a zásadně změní způsob, jakým firmy určují a komunikují mzdy. Nově budou muset prokázat, že odměňují spravedlivě,...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.