Harrachov: kolébka českého lyžování a sníh i v teplých zimách

Když hrabě Jan Harrach na přelomu 19. a 20. století přivezl na své krkonošské panství první lyže, patrně netušil, že tím položí základy českého lyžování. Právě v Harrachově se totiž konaly první mezinárodní závody již v roce 1923, tady vyrostl mamutí skokanský můstek – jeden z pouhých několika na světě – a odtud se začala psát moderní zimní historie západních Krkonoš. Harrachov navíc leží v Krkonošském národním parku (KRNAP), což dodává místním svahům i lesům jedinečný ráz.
Sníh až do Velikonoc: unikátní technologie a „harrachovský ledovec“
Díky orientaci údolí a specifickému mikroklimatu se Harrachov někdy označuje jako „přírodní mrazák“. Legendární červená sjezdovka tu získala přezdívku harrachovský ledovec. Ale hlavní zásluhu na spolehlivém sněhu má moderní zasněžovací systém, do kterého Sportovní areál Harrachov investoval přes 65 milionů korun. Dokáže vyrábět sníh i při plusových teplotách. Loni Harrachov instaloval tento zasněžovací systém po celé délce sjezdovky na Čertově hoře. Díky tomu si tu návštěvníci mohou užívat až 130 dní lyžování ročně.
Čertova hora – srdce areálu a brána na hřebeny
První vlek byl v Harrachově instalován již v roce 1954. Moderní čtyřsedačka na Čertovu horu funguje od roku 2002 a vystoupáte s ní až do výšky 1022 m n. m. Odtud se otevírá panorama Krkonoš, Jizerských hor a polské strany hor. Pro běžkaře je vrchol hory ideálním startem – okamžitě se napojíte na Krkonošskou magistrálu. A při jízdě lanovkou projíždíte v těsné blízkosti Mamutího můstku.
Ráj běžkařů: 12 nástupních míst, večerní lyžování i propojení s Polskem
Harrachov nabízí běžkařům přístup na Krkonošskou magistrálu, 12 nástupních míst, večerní osvětlení tréninkových tratí a možnost celodenních hřebenových výletů. Jen 2 km od města začíná polská běžkařská oblast Jakuszyce, kam vás pohodlně od hotelu přepraví skibus.
Mapy tras najdete online nebo v turistickém infocentru. Každý návštěvník, který se v Harrachově ubytuje nebo zaparkuje na celý den na centrálním parkovišti, má automaticky nárok na výhody karty Harrachov Card, včetně smluvních cen na lanovku.
Ski Opening 2025: start sezony ve velkém stylu
13. prosince 2025 – Ski areál Harrachov, dolní stanice lanovky
Program:
- koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band
- módní přehlídka Czech Fashion Week
- testovací jízdy vozů Jeep
- MUZICEK Car Detailing
- testování lyží
- zábava pro děti
- velká tombola a laser show
- moderovaná hudební produkce - DJ Jooker a Viky Cabadaj
Silvestrovský sjezd s loučemi – magické rozloučení s rokem 2025
Každý rok 31. prosince v 18 hodin sjíždějí lyžaři v Harrachově sjezdovku se zapálenými pochodněmi a vytvářejí tak romantickou, téměř pohádkovou atmosféru. Noční sjezd je jedinečný způsob, jak se rozloučit se starým rokem.
Příjezd Krakonoše – 14. března 2025. Tradice, která láká rodiny
Barevný průvod masek, soutěže pro děti, stánky, hudba i vystoupení kapel. Akce je poděkováním všem, kteří přes zimu pracovali v turismu, a zároveň slavnostním zahájením jarního lyžování.
Hosté říkají, že vidět Krakonoše s družinou v zasněženém městě je zážitek, který patří k Harrachovu stejně jako Mumlava.
Jarní lyžování
Harrachovská zima rozhodně nekončí s koncem jarních prázdnin. Právě naopak – až v březnu začíná období, které místní označují za nejkrásnější část sezony. Je tu slunečno a teplo, jsou dny, kdy se dá lyžovat i v tričku. Díky modernímu zasněžovacímu systému sníh perfektně drží a je kvalitní i v jarních dnech.
Proč letos vyrazit právě sem? – Protože Harrachov je jistota.
Jistota sněhu, jistota skvěle upravených sjezdovek, jistota běžeckých tras, jistota krásných výhledů a jistota dlouhé sněhové zimy, která se táhne až do jarních měsíců.
Potřebujete pauzu od sněhu a sportu?
Navštivte 5 muzeí v jednom městě:
- Sklářské muzeum
- Ski Muzeum
- Hornické muzeum
- Lesnická a myslivecká expozice Šindelka
- Infocentrum KRNAP
