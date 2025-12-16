HAINAN AIRLINES: Luxusní most mezi Prahou a Asií

Cesta kratší o dvě hodiny
Díky optimalizované letové trase zkracuje Hainan Airlines cestu do Pekingu až o dvě hodiny. Třikrát týdně tak můžete nastoupit v Praze na Letišti Vaclava Havla do moderního Boeingu Dreamliner, který spojuje rychlost, ticho a ladnost v jediný plynulý zážitek. Pro manažery i cestovatele, kteří vnímají čas jako nejcennější kapitál, je to výhoda, která se počítá.
Pětihvězdičkový komfort s duší Asie
Na palubě Hainan Airlines čas zpomaluje. Interiér laděný do klidných tónů, špičkový servis a gastronomické menu na úrovni prémiového hotelu vytvářejí prostředí, kde i let sám o sobě působí jako wellness zážitek. Asijská preciznost se zde potkává s osobním přístupem, který dává luxusu lidský rozměr.
Praha jako brána do Asie
Nová linka posiluje pozici Prahy na mapě světového letectví.Z Pekingu nabízí Hainan Airlines pohodlná pokračování do Bangkoku, Hongkongu, Tokia, Osaky či na Phuket – čímž propojují střední Evropu s klíčovými destinacemi Asie. Pro českou ekonomiku, turismus i byznys jde o strategické spojení, které otevírá dveře novým příležitostem.
Inovace, která má styl
V době, kdy se luxus měří časem, přináší Hainan Airlines něco výjimečného: kombinaci efektivity, designu a klidu.Letadlo se stává prostorem, kde technologie slouží člověku – a kde cesta je stejně krásná jako cíl.