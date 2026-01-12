Grafická škola bez talentových zkoušek

Grafický design dnes není jen o talentu, ale hlavně o dovednostech a schopnosti pracovat s moderními technologiemi. Střední škola mediální grafiky a tisku v Praze-Letňanech proto nabízí studium bez talentových zkoušek, zaměřené na praxi, umělou inteligenci a reálné zakázky. Studenti získávají nejen maturitu, ale i výuční list – a především portfolio, se kterým mohou rovnou vstoupit na trh práce.
Studium na Střední škole mediální grafiky a tisku v Praze-Letňanech staví na pevných základech tradičního grafického řemesla a zároveň připravuje studenty na svět digitálních technologií. Digitální nástroje dnes mění podobu kreativních profesí, a tak už nestačí mít „jen“ talent – klíčové jsou znalosti počítačových programů, 3D modelování a umělé inteligence. Škola reaguje na tyto změny jako jedna z prvních a učí studenty propojit klasickou grafiku s moderními technologiemi, aby mohli nastoupit do kariéry, kde jde kreativita ruku v ruce s inovacemi.
Škola otevírá dveře studentům bez talentových zkoušek a nabízí unikátní kombinaci maturity a výučního listu. Ve třetím ročníku mají studenti možnost složit zkoušku a získat výuční list. Pokud se zkouška nepovede, nic se neděje, je to čistě vaše volba. Pokračujete do maturitního ročníku.
„Bavila mě vždycky grafika a chtěl jsem školu, kde se opravdu tvoří. Líbilo se mi, že tady odpadá stres z talentových zkoušek – stačí mít chuť se učit,“ říká jeden ze studentů Střední školy mediální grafiky a tisku, která letos slaví 80. výročí svého založení. Studenti tu rozvíjejí kreativní tvorbu, učí se pracovat s různými médii a zároveň získávají pevné základy výtvarné kultury, včetně dějin umění. Absolventi školy dnes míří do reklamních agentur, herních studií nebo zakládají vlastní značky, a to vše s portfoliem, které připravili během studia.
Grafika v době umělé inteligence
Škola se nebojí moderních technologií, naopak je integruje přímo do výuky. Studenti se neučí AI bát, ale využívat ji jako nástroj. „Při odborném výcviku AI využíváme k tvorbě grafiky – třeba při hledání inspirace nebo prototypování návrhů. Učitelé nám ukazují, jak AI smysluplně propojit s vlastní kreativitou,“ popisuje student maturitního ročníku.
Zajímavostí je, že moderní nástroje prostupují i běžnými předměty. Umělá inteligence pomáhá studentům s vizualizacemi ve fyzice či chemii.
Dvě cesty k úspěchu: Design nebo multimédia
Pro školní rok 2026/2027 škola nabízí v rámci oboru Reprodukční grafik pro média jednu specializaci s názvem Multimediální grafika a grafický design. Studenti se učí propojit klasickou grafiku s moderními technologiemi: 3D modelování, animaci, střih videa i digitální tvorbu, a zároveň si osvojí pevné základy tradičního grafického řemesla.
Praxe v reálných firmách
„Tvoříme loga, plakáty, animace i 3D grafiku. Často pracujeme na reálných zakázkách – třeba pro firmy nebo neziskové organizace,“ potvrzuje student. Škola spolupracuje s více než 200 partnery, kam studenti docházejí na praxi nebo stáže. Díky tomu opouštějí školu nejen s diplomem, ale i s portfoliem a často i s pracovní nabídkou.
Zaujala vás grafika? Přijďte se podívat
Střední škola mediální grafiky a tisku zve uchazeče a rodiče na Dny otevřených dveří. Prohlédnete si špičkově vybavené učebny a seznamte se s učiteli školy.
- Kdy: středa 14. 1. 2026 a úterý 3. 2. 2026 (vždy 14:00 – 18:00), registrace zde.
- Kde: Beranových 140/695, Praha 9 - Letňany
- Web: www.medialnigrafika.cz
- Přijímací řízení: Bez talentových zkoušek. Rozhoduje zájem, portfolio a výsledky JPZ (Cermat). Kapacita oboru je navýšena na 112 žáků.