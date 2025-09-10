Good Company Circle 2025 slibuje zážitek, na který se nezapomíná

Největší česká konference o společenském dopadu, Good Company Circle 2025, se vrací do Prahy. Už 14. října se v Nové Spirále na Výstavišti sejdou přední osobnosti z oblasti byznysu, vědy, vzdělávání, technologií i kultury – včetně bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Good Company Circle 2025 slibuje zážitek, na který se nezapomíná | foto: JT Intemational spol. s.r.o.

Tématem bude otázka: Kdo dnes skutečně utváří svět, ve kterém chceme žít?

Konec nudných slidů, začíná show

Organizátoři letos slibují zcela nový formát. Místo klasických prezentací čeká návštěvníky audiovizuální show s videomappingem, živým vystoupením Unique Orchestra a řadou autentických příběhů a inspirativních řečníků. Mezi nimi nebudou chybět Tomáš Sedláček, Petr Mára nebo Pavel Moric. „Akce je otevřená všem, kdo hledají smysluplné přesahy mezi odpovědným podnikáním, inovacemi a společenským dopadem. Ať už jste podnikatel, zástupce neziskovky, novinář, investor nebo regulátor – jde o příležitost sdílet zkušenosti, navazovat nové kontakty a inspirovat se. Důraz klademe na reálné příběhy, měřitelné výsledky a konkrétní příklady spolupráce,“ říká zakladatelka projektu Eva Prokešová.

Program bude rozdělen do šesti tematických bloků – od AI a podnikání přes média a kulturu až po hodnoty, dlouhověkost a vzdělávání. Cílem je otevřeně mluvit o výzvách dnešní doby a hledat konkrétní cesty k pozitivní změně. „Technologie jsou nejen nástrojem, ale i tématem konference. V prostoru Spirála můžeme využít nejmodernější audiovizuální techniku, díky čemuž bude zážitek z programu více vrstevnatý a interaktivní,“ doplnila Eva Prokešová.

Ocenění pro ty, kteří mění svět

Součástí akce bude i vyhlášení cen GCC Awards 2025, které oceňují nejlepší projekty na pomezí byznysu a nezisku. Veřejnost bude hlasovat například pro iniciativy L’Oréal (Pro ženy ve vědě), Edenred (Potravinová banka) nebo Nadaci PPF (Nezapomeňme 80). Zvláštní kategorie letos poprvé ocení i média, která pomáhají otevírat důležitá témata.

Propojení, které má smysl

Good Company Circle ukazuje, že když se propojí svět podnikání s občanskou společností, může vzniknout něco skutečně hodnotného. I letos slibuje konference silné příběhy, emoce a nové impulzy, které přesahují běžné mantinely eventů.

Vstupenky jsou právě v prodeji na www.goodcompanycircle.com. Pokud chcete být u toho, doporučujeme s rezervací neotálet.

