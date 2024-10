Gladiátoři zamíří do hlavního města, v Praze se poběží už posedmé | foto: SPORTVISIO marketing, s.r.o.

Gladiator Race míří do Prahy! Už posedmé se všichni milovníci výzev sjedou do hlavního města České republiky, kde se o víkendu 18.–20. října postaví další sportovní výzvě. Zastávka Gladiator Race v Praze se bude konat v přírodním parku Čihadla se zázemím v komunitním centru plechárna a ve spolupráci s VŠTVS palestra. Díky centrální poloze je závod snadno dosažitelný jak pro místní obyvatele, tak pro závodníky z celé České republiky i ze zahraničí. Praha nabízí vynikající dopravní spojení, což umožňuje snadný přístup k místu konání závodu.

Závod si můžou zaběhnout trénovaní sportovci, ale i lidé, kteří s takovým druhem sportu a zábavy nemají zkušenosti, organizátoři jsou připraveni na všechny výkonnostní i věkové kategorie závodníků. Online registrace probíhá do 17. 10. ale do závodu bude možné přihlásit se i na místě.

Po celý závodní víkend je připraveno hned několik kategorií. Tradicí je závod ORIGINAL, který měří přes 6 km a nabízí více než 30 překážek. Kategorie NIGHT nabídne více než 3 km dlouhou trať, která obsahuje přes 15 překážek. Součástí víkendu bude také velká výzva GLADIUS, který je pro opravdu velké bojovníky, na trati se totiž zdrží 6, respektive 8 hodin. Soutěžit můžete také v kategorii DOG, a to se svým čtyřnohým parťákem, trasa pro tento typ závodu měří přes 3 km.

Připraveny jsou také dvě kategorie dětských závodů jednotlivců. V prvním závodě KIDS I. změří síly chlapci a dívky od 6 do 9 let na trase dlouhé přes 1 kilometr a čeká je řada překážek. Druhý závod KIDS II. je pro věkovou kategorii 10–15 let, měří přes 2 kilometry a obsahuje 12 překážek. Děti bez věkového omezení si mohou s doprovodem rodičů vyzkoušet na kilometrové trati závod FAMILY.

Součástí závodu bude i bohatý doprovodný program, kterého se mohou účastnit i diváci.

Registrace na závod je již otevřena na oficiálních stránkách Gladiator Race. Neváhejte a přihlašte se ještě dnes, abyste si zajistili své místo na startu tohoto prestižního překážkového závodu.

GLADIATOR RACE PRAHA 2024