GETBERG zaplňuje mezery na trhu s bydlením

Situace na českém trhu s nemovitostmi je již několik let často diskutovaným tématem. Zejména v Praze obyvatelstva přibývá rychleji než nových bytů. Stoupá migrace a míra porodnosti vůči klesající míře úmrtnosti, což má ve spojení s dlouhými schvalovacími procesy stavebních úřadů a úbytkem stavebních ploch v Praze za následek nedostatek bydlení.

Dosáhnout na nové bydlení v Praze bude pro mnohé stále obtížnější

Odborníci předpovídají, že poptávka po nemovitostech nadále poroste rychleji než nabídka, a to i přes neustále rostoucí ceny. (pozn.: Jen ve třetím čtvrtletí minulého roku vzrostly podle Eurostatu průměrné ceny nemovitostí v ČR o 8,7 %). Počet lidí střední třídy, kteří si budou moci dovolit koupit nový byt v Praze, bude však nadále klesat.

Zejména mladé rodiny Prahu postupně opouštějí a hledají cenově dostupné bydlení v jejím okolí, které nabízí snadnou dopravu do centra hlavního města i blízkost přírody. Zastavují se periferie a k Praze přidružené obce. Oblibě se tak těší například Černošice, Řevnice, Dolní Břežany, Vysoký Újezd, Mníšek pod Brdy, Jesenice, Dobřichovice nebo třeba Unhošť a další obce v okolí Kladna. Developerská společnost GETBERG, která staví domovy v Praze a jejím okolí, svými projekty reaguje právě na tuto poptávku.

O byty v Unhošti je velký zájem

V létě tohoto roku GETBERG oznámil započetí výstavby bytového projektu G Residence v centru Unhoště. Díky vzdálenosti pouhých 30 minut od centra Prahy, 20 minut od letiště a 15 minut od stanice metra Zličín je Unhošť strategicky ideální lokalitou pro všechny, kteří potřebují pravidelně dojíždět do Prahy nebo často cestují do zahraničí. Pravidelné autobusy a vlaky směřující do Prahy a Kladna usnadňují dojíždění i bez nutnosti automobilu, k čemuž brzy přispěje i plánovaná modernizace a výstavba trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla.

Unhošť sama však nabízí veškerou důležitou občanskou vybavenost, jako je škola, školka, obchody, restaurace, fitness centrum, lékařské ordinace a další, a je ideální i pro procházky do přírody. V G Residence se bude nacházet celkem 97 bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, takže si zde vyberou rodiny i jednotlivci. Dokončení výstavby je plánováno na podzim roku 2021 a 40 % bytů je již prodáno.

Developerská společnost GETBERG

Společnost GETBERG je členem asociace developerů a je tzv. novou generací developera. Při výstavbě domovů si klade za cíl spoluvytvářet krajinu i město. Projekty diskutuje s vedením obcí a měst a zjišťuje, čím může obci přispět k příjemnějšímu životu. Chce stavět domovy pro lidi a pomáhat vytvářet komunitu.

GETBERG zrealizoval výstavbu 24 designových rodinných domů Modrý Platan ve Vysokém Újezdu, které jsou již obydleny. V současné době dokončuje výstavbu projektu Black Roofs, jenž sestává z 16 energeticky úsporných a technologicky vyspělých domů ve Vysokém Újezdu a bude dokončen a předán do konce tohoto roku. GETBERG aktivně pracuje i na dalších projektech ve Vysokém Újezdu, Kolovratech, Čimicích a v městysu Zápy.

Pro více informací o projektu G Residence navštivte www.gresidence.cz.