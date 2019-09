GETBERG buduje domovy i komunity v Unhošti a ve Vysokém Újezdu

Akce s názvem „Rozjeď Vysoký Újezd“ se bude konat od 16:30 v areálu vznikající rezidence Black Roofs jako oslava třetího roku výstavby domovů společnosti GETBERG v obci Vysoký Újezd. Společnost věří, že nestaví jen domy, ale domovy a komunity, proto je jejím cílem vytvořit příležitost, při níž se mohou lidé setkávat a budovat přátelské vztahy.

Zábava pro celé rodiny

„Rozjeď Vysoký Újezd“ je akce určená sousedům z obce i těm, kteří stěhování zvažují nebo se jen chtějí příjemně pobavit. V 17:30 návštěvníky rozjede berounská indie rocková kapela No Heroes, která se na lokální scéně pohybuje již od roku 2005, a od 19:30 se uskuteční promítání filmu „Mamma Mia! Here We Go Again“ v pro akci speciálně připraveném letním kině.

Po celou dobu akce bude v areálu k dispozici skákací hrad a koutek s chůvou pro děti a nebude chybět ani občerstvení. FIRE FOOD TRUCK nabídne skvělé burgery, nachos i wafle a zajištěna bude také dodávka čerstvého popcornu, limonád i piva z pivovaru Matuška. Na místě lze navštívit dva domy Black Roofs, z nichž jeden je plně vybaven, a zástupci společnosti GETBERG k nim rádi zodpoví jakékoli dotazy. Registrace k účasti na akci je pro veřejnost zcela zdarma.

GETBERG vytváří opravdové domovy

Egor Khlebnikov, generální ředitel a zakladatel firmy GETBERG, k akci řekl: „V GETBERGu si při výstavbě domů klademe za cíl spoluvytvářet krajinu i město. V obcích, v nichž budujeme své rezidenční projekty, chceme celkově přispívat k příjemnějšímu životu a pomáhat vytvářet komunitu. Stavíme domovy pro lidi a chceme jim tak k pěkné a kvalitní stavbě poskytnout i to něco navíc, co jim usnadní, aby se nový dům stal opravdovým domovem. Sousedská akce ve Vysokém Újezdu je tak pro nás přirozeným krokem a doufáme, že si ji návštěvníci užijí. Do budoucna bychom podobných akcí rádi uspořádali více, třeba i pro sousedy v Unhošti a dalších lokalitách, kde stavíme nebo plánujeme stavět nové domovy.“

Rezidence Black Roofs ve Vysokém Újezdu

Vyberte si bydlení svých snů

Společnost GETBERG ve Vysokém Újezdu nedávno dokončila výstavbu 24 designových rodinných domů Modrý Platan, které jsou již obydleny, a v současné době dokončuje výstavbu rezidence Black Roofs. Ta sestává z 16 energeticky úsporných a technologicky vyspělých domů, které budou připraveny k nastěhování koncem tohoto roku. V tuto chvíli je již 11 domů Black Roofs prodáno.

Ve fázi výstavby a předprodeje je také bytový projekt G Residence v nedaleké Unhošti, jehož dokončení je plánováno na rok 2021. Rezidenční komplex v centru města bude sestávat z 97 bytů a nabídne kvalitní, moderní a cenově dostupné řešení bydlení v atraktivní lokalitě blízko Prahy. Ceny bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk začínají na 2 milionech korun. Ke všem bytům náleží parkovací stání a sklep, většina z nich má balkon nebo terasu, a některé dokonce disponují předzahrádkou. V tuto chvíli je prodáno 37 bytů.



Zájemci o účast na akci „Rozjeď Vysoký Újezd“ se mohou zdarma registrovat na https://blackroofs.cz/rozjedvysokyujezd/. V případě zájmu o bližší informace o společnosti GETBERG a jejích projektech navštivte www.getberg.cz.