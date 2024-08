GASPARÁDA 2024 je tu! 6. a 7. 9. ožije malebné centrum Kolína divadlem

A na koho se můžete letos těšit? Krátký exkurz do bohatého programu aneb více na www.gasparada.cz

Hlavní hvězdou letošního festivalu je světově známé zahraniční duo BODECKER & NEANDER (D/F), žáci a později i asistenti legendárního Marcela Marceaua. Jejich pantomimické představení DÉJÀ-VU? (Už jste to viděli?) vás bude bavit po oba festivalové dny (krátká verze v pátek a celé představení v sobotu večer).

O představení DÉJÀ-VU?

Už jste to viděli? Nemožné, toto je večer zcela nových epizod se dvěma tragikomickými postavami, kterými BODECKER & NEANDER plní velké sály již více než 25 let. Jejich divadlo není jen pro oko, musí zasáhnout i srdce a polechtat bránici... Beze slov a téměř bez rekvizit se naladí na své publikum. Svým elegantním způsobem prezentují pantomimické umění a skrze ně posílají diváky ve více než třiceti zemích na fantastické cesty. Předvádějí němé filmové divadlo plné kouzel, prvotřídního humoru a optických iluzí. Představení nás přenese do světa snů, do země našich tužeb. BODECKER & NEANDER zaručují pronikavý humor a dojemnou hloubku. Režie: Lionel Ménard

BODECKER & NEANDER byli oba žáky a později i asistenty legendárního Marcela Marceaua a doprovázeli ho až do pádu jeho poslední opony. V roce 1996 založili vlastní divadlo Théâtre Mimo Magique, které vzápětí získalo cenu berlínského publika za svou první inscenaci SILENCE. Po čtvrt století vzájemné spolupráce patří mezi přední hvězdy světové pantomimy. Nadále se hrdě hlásí k odkazu svého učitele, aniž by byli jeho kopiemi.

Neméně zajímavá jsou představení českých umělců, u kterých se pobaví malí, velcí i celé rodiny. Prakticky si každý může zkusit žonglování či si zahrát svou vlastní pohádku na loutkovém hřišti = Loutkovišti.

Všem aktivním zájemcům nabízíme ŽIVOU IMPROVIZAČNÍ DÍLNU s Ivanou Hasalovou a Tomášem Kučerou. Na workshop je nutné se přihlásit z důvodu omezené kapacity do 28. 8. e-mailem na: gasparada@mukolin.cz. Přijďte tak zažít dobrodružství, inspirovat se, hledat, dělat chyby, experimentovat a objevit nové situace, které můžete dále rozvíjet. Prozkoumejte své vnitřní světy a nechte je promluvit.

Během festivalu se můžete těšit opět na promítání fotografií z minulých ročníků festivalu.

Jste srdečně zváni do světa zázračného divadla, nevšedních zážitků a radosti – na festival GASPARÁDA 2024 v Kolíně!