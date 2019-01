Fleetový program myslí i na malé rodinné firmy se 3 vozidly

Získejte informace o možnostech, které máte, a rozvíjejte v klidu své podnikání. Starost o vozidla ponechte na nás.

Výhodná nabídka pro malé firmy i živnostníky

Fleetový program přináší firemním zákazníkům zvýhodněné podmínky při nákupu nových vozidel značky ŠKODA a následně i servisní péči doslova „na míru“ pro jednotlivé firmy nebo živnostníky. Počínaje osobním přístupem, vyzvednutí a zpětné vrácení vozu po provedeném servisním úkonu, případně přistavení náhradního vozu. Komplexní servisní nabídka včetně certifikované lakovny a klempírny, likvidace pojistných událostí i asistence na cestách s vlastními dvěma odtahovými vozy, z toho jeden s hydraulickou rukou vhodný i na případné vyproštění vozů.

Fleetový program a předplacený servis

Naši zákazníci mohou dosáhnout velkoodběratelské slevy již při odběru tří nových vozidel za dvanáct měsíců. A co je stále více oblíbené u všech firemních zákazníků? Předplacený servis. Tento produkt si objednáte společně s novým vozem, servisní náklady jsou tedy předem jasně stanovené na 5 let nebo vybraný nájezd kilometrů a jsou zahrnuty do financování vozidla.

Máte o starost méně. Jen si vyberete, která varianta vám nejvíce vyhovuje. Máte pak předplacené servisní prohlídky, výměny oleje a filtrů nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení. Předplacený servis je dostupný na všechny modely vozů ŠKODA. Službu lze zakoupit na 5 let nebo do zvoleného nájezdu 60 000 km, 100 000 km či 150 000 km.

Více informací najdete na www.prerost-svorc.cz.