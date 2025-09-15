Firemní akce na úrovni? Na podzim zamiřte do Špindlerova Mlýna

Špindlerův Mlýn – centrum firemní turistiky
Ve všední dny se město proměňuje v dynamické centrum firemního dění. Kongresové prostory vybavené moderní audiovizuální technikou má k dispozici nejeden hotel, úroveň poskytované gastronomie je vysoká a profesionální přístup ke každé akci je samozřejmostí. Vybere si tu jak společnost vyžadující top servis, tak i milovníci outdooru preferující pobyt na horských chatách bez nádechu luxusu, zato s divokou přírodou přímo za oknem.
To ale mají i jiné destinace. Tak proč právě do Špindlu? Kombinaci kvalitních služeb v různých cenových hladinách, lanovky v provozu, širokou škálu sportovních a adrenalinových aktivit a panenskou přírodu doslova na dosah ruky moc dalších míst nenabízí. Tady ji ale máte. Možnost zaklapnout počítač a za půl hodiny už podnikat výpravu v okolí města nebo zajít dál, do kopců. Pozorovat ohnivé barvy podzimního listí a za chůze poslouchat zurčení křišťálově čisté vody v Labském dole je skvělý aktivní relax. Už je chladněji, počasí a šťavnatá příroda doslova láká k túrám. Klidně i delším, jen je třeba být připraven i na možnou nepřízeň počasí.
Adrenalin i wellness
Pokud je procházka nebo túra málo, pojďte si zvednout adrenalin některou z aktivit organizovaných místními agenturami. Vyzkoušet si terénní koloběžky, kola, zip line na hrázi přehrady nebo třeba lanový Monkey Park v korunách stromů, a potom se vrátit zpátky na terasu hotelu, kde vám přinesou skleničku dobrého vína i hřejivou deku. Zachumlat se a užívat chvilku klidu. Pak, když už je opravdu chladno, terasu vyměnit třeba za wellness.
I tady je možností spousta. Saunové světy, bazény, tobogány, ale i masáže nebo fitness centra. Ve městě nechybí ani thajské masáže, pomyslnými třešničkami na dortu pro fajnšmekry může být třeba střelnice nebo boulderová stěna. Ale to už jsme zase zpátky v pohybu, který právě tady všechny spojuje.
Takže další destinace pro vaši firemní akci? Špindlerův Mlýn. Prostory s kvalitním zázemím, cateringem a dostatečnou ubytovací kapacitou, jedinečnost prostředí a okolní přírody ve spojení s širokou paletou sportovního a adrenalinového vyžití, z toho si prostě musí vybrat každý. A pokud váš teambuilding končí ve čtvrtek, můžete v pátek plynule navázat prodlouženým víkendem s rodinou a zúčastnit se třeba tradiční sobotní Drakiády, Medových slavností nebo některé z dalších plánovaných akcí.