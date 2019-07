Finanční poradci objevují broker pool. Jak pomáhá jim i klientům?

Nejzásadnější rovina asi spočívá v tom, že velké poradenské firmy, které pracují na takzvaném MLM principu, tedy klasickém multilevel marketingu, nabírají do svých řad velké množství nezkušených nováčků. Ti jsou také nuceni nabízet služby, kterým sami nemusejí důvěřovat, jelikož jsou svázáni podmínkami společnosti. A také z toho důvodu vznikají broker pooly. O co se jedná?

Pro finančního poradce je to nezávislost

Pokud se finanční poradce rozhodne, že chce svou kariéru posunout někam dál, dnes se mu v oblasti finančního poradenství nabízejí právě služby broker poolu. Ten je pro finančního poradce takovým pomocníkem. Je to servisní společnost, která mu poskytuje zázemí, může mu také zajistit další vzdělávání a pomáhá mu prohlubovat jeho znalosti. Broker pool zároveň umožňuje finančnímu poradci být svobodný, růst a pracovat na vlastní značce. To v zásadě znamená zejména skutečnost, že je:

Pánem svého času.

Hraje dle vlastních pravidel.

Může poskytovat služby, kterým sám věří. Z toho vyplývá, že takový finanční poradce musí být zejména nezávislá ambiciózní osobnost. Musí se skutečně aktivně zajímat o finanční produkty a musí jej to do značné míry bavit. Je také sám sobě manažerem. Takový člověk má předpoklady k tomu, aby byl svým klientům skutečným partnerem.

Klient získá kvalitní poradenství a produkty

Se vším výše uvedeným samozřejmě souvisejí nesporné výhody také pro druhou stranu, tedy pro klienta. Jelikož si finanční poradce musí stát za tím, co nabízí, vystupuje před klientem sám za sebe, a nikoliv za poradenskou firmu, ovlivňuje jeho jednání jeho vlastní pověst. Dobrý finanční poradce musí pomoci klientovi vyřešit jeho problém. Musí mu na tento problém nabídnout produkt, který by si on sám pořídil. V broker poolu se zkrátka sdružuje nová generace finančních poradců, kteří nemají svázané ruce, ale klientům chtějí pomoci nalézt optimální řešení.