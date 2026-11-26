Lodní dopravu surovin pro výrobu betonu v Praze však sucho neomezilo. Písek a kamenivo tak dál putují po Vltavě do pražských betonáren, aniž by bylo nutné jejich přepravu přesouvat na nákladní automobily.
Vody ubylo, lodní doprava pokračovala
Letošní sucho se výrazně podepsalo na českých řekách a vodních nádržích. Na Orlické přehradě klesla v září hladina přibližně 15 metrů pod obvyklou úroveň. Také průtok Vltavy v Praze byl mimořádně nízký. V týdnu od 12. do 18. října zaznamenali hydrologové v Praze-Chuchli průměrný průtok 35,9 m³/s, zatímco dlouhodobý říjnový průměr činí přibližně 105 m³/s.
Nízké průtoky přetrvávají i v listopadu, pravidelné zásobování betonáren po Vltavě však pokračuje bez omezení. Důležitou roli hraje charakter vodní cesty mezi Prahou a Mělníkem, kde soustava jezů pomáhá udržovat potřebné plavební podmínky i v období nízkých průtoků. K regulaci množství vody v řece přispívá také Vltavská kaskáda.
Vltava totiž neslouží jen výletním lodím a rekreační plavbě. Pro společnost TBG METROSTAV představuje již více než 30 let důležitou zásobovací trasu, po níž do pražských betonáren pravidelně putují tisíce tun písku a kameniva.
Jedna loď místo čtyřiceti kamionů
Významná část písku a kameniva pro výrobu betonu v Praze pochází z pískoven a lomů severně od hlavního města, především z oblasti kolem soutoku Labe a Vltavy. Některé pískovny mají přímý přístup k vodní cestě a vlastní přístaviště, odkud mohou suroviny putovat do pražských betonáren po řece.
Lodní dopravu však lze využít i v případě těžeben, které neleží přímo u vody. Příkladem je pískovna Nučničky na Litoměřicku. Betonárny Libeň (Troja) a Rohanský ostrov využívají kombinovanou přepravu, při níž se vytěžené kamenivo nejprve nákladními automobily dopraví do říčního překladiště v Mělníce a odtud pokračuje na lodích do Prahy. Díky kombinaci silniční a vodní dopravy tak lze omezit počet kamionů, které by jinak musely absolvovat celou cestu do Prahy a dále zatěžovat již tak vytížené městské komunikace.
Betonárny v Libni a na Rohanském ostrově využívají vlastní přístaviště a strategickou polohu přímo u Vltavy, po níž k nim připlouvá až 80 % surovin potřebných pro výrobu betonu.
Největší nákladní lodě dokážou při jediné plavbě přepravit až 1 000 tun materiálu, což odpovídá přibližně čtyřiceti kamionům. Velké objemy písku a kameniva se tak dostávají přímo do betonáren v centru města, aniž by zatěžovaly pražské komunikace. Vodní doprava navíc pomáhá omezovat hluk a emise spojené se silniční přepravou.
Betonárny v centru mají své opodstatnění
Umístění betonáren v širším centru Prahy může na první pohled působit nezvykle. Pro fungování města má však zásadní význam.
Čerstvý beton je materiál, který je nutné po výrobě včas dopravit a zpracovat. Obvyklá doba zpracovatelnosti čerstvého betonu je přibližně 90 minut. Během této doby musí být zpravidla dopraven na stavbu a uložen do konstrukce. Dlouhé přejezdy přes město proto představují komplikaci nejen pro dodavatele, ale také pro samotné stavby. Čím blíže je betonárna místu spotřeby, tím kratší je přepravní vzdálenost, a tím menší je i zatížení silniční dopravy.
Provozy v Libni v blízkosti pražské Troje a na Rohanském ostrově tak spojují dvě výhody – možnost zásobování surovinami po vodě a krátké přepravní vzdálenosti na stavby v centru Prahy.
Za více než třicet let dodávaly betonové směsi na řadu významných pražských projektů. Patří mezi ně výstavba metra, tunelového komplexu Blanka, Trojského mostu či modernizace Ústřední čistírny odpadních vod. K novějším realizacím se řadí například nádraží Praha-Bubny nebo rekonstrukce Veletržního paláce.
Budoucnost lodní dopravy v Praze
V době, kdy evropské metropole hledají způsoby, jak omezit nákladní automobilovou dopravu, představuje přeprava stavebních surovin po Vltavě dlouhodobě fungující řešení. Jeho budoucnost však nezávisí pouze na splavnosti řeky, ale také na zachování přístupu k vodě a potřebné infrastruktury.
V souvislosti s plánovanou výstavbou a proměnou území v širším centru Prahy je proto důležité hledat řešení, která umožní i nadále využívat potenciál Vltavy pro zásobování města stavebními materiály.
Letošní sucho ukázalo, že ani mimořádně nízké průtoky nemusí zastavit nákladní plavbu. Do budoucna však bude stejně důležité zachovat a rozšiřovat místa, kde mohou lodě svůj náklad vyložit a kde může vodní doprava dál sloužit potřebám města, nejen v oborech jako je výroba betonu, ale také v ostatních odvětvích průmyslu a služeb.