EGLO: Místo, kde světlo dává domovu duši

Komerční sdělení
Máloco dokáže proměnit atmosféru domova tak jako správně zvolené světlo. Umí zútulnit prostor, zvýraznit detaily i dodat energii. V EGLO to vědí velmi dobře – a právě proto zde najdete nejen stovky originálních svítidel, ale i stylové doplňky a nábytek, které pomohou vašemu domovu zazářit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

EGLO: Místo, kde světlo dává domovu duši | foto: EGLO CZ+SK s.r.o.

Více než světlo

Renomovaná značka EGLO patří už léta mezi největší výrobce svítidel na světě. Dnes ale nabízí mnohem víc než jen lampy či lustry. „Naším cílem je, aby si zákazník odnesl kompletní inspiraci pro svůj interiér – od osvětlení až po doplňky,“ zní pozvání designového specialisty značky do prodejen. V Praze má EGLO hned dvě prodejny – v Horních Počernicích a ve Stodůlkách. Obě svým pojetím působí spíš jako inspirativní showroomy než klasické obchody. Najdete zde stovky nápadů, jak sladit světlo, nábytek a dekorace do jednoho harmonického celku. Nemusíte přijít rovnou nakupovat, ale třeba se jen nechat inspirovat.

Plzeňská 1110/21, Praha 13

Styl, který si zamilujete

Moderní minimalismus, útulné retro nebo industriální elegance – v nabídce EGLO si vybere každý. Kolekce EGLO Living přináší nábytek i dekorace, které ladí s konkrétními typy svítidel. Díky tomu můžete snadno vytvořit interiér, který působí sladěně a přitom osobitě. Elegantní komody, pohodlná křesla, moderní stoly či doplňky, které ladí do posledního detailu – vše v jednotném designovém duchu.

Světlo, které se vám přizpůsobí

Kdo má rád chytré technologie, ocení systém connect.Z. Pomocí mobilní aplikace nebo ovladače můžete měnit barvy, intenzitu i atmosféru světla přesně podle nálady. „Je fascinující sledovat, jak dokáže světlo během vteřiny proměnit místnost,“ říká jeden ze zákazníků.

V obchodech EGLO si můžete vše osobně vyzkoušet – na místě, s pomocí odborníků, kteří vám poradí s výběrem i správným nastavením.

Plzeňská 1110/21, Praha 13

Luxusní zážitek, dostupné ceny

Přestože obchody EGLO působí luxusně, ceny jsou až překvapivě dostupné pro všechny vrstvy zákazníků. Najdete zde produkty od ekonomických variant až po prémiové designové řady. Navíc zde na vás čeká i příjemné prostředí – při výběru vám nabídnou kávu nebo sklenku prosecca, abyste si nákup užili v klidu a pohodě.

Servis od návrhu po montáž

EGLO se stará o zákazníky i po nákupu. Nabízí odborné poradenství, montážní služby za zvýhodněné ceny a také kompletní návrh osvětlení na míru. Pokud si svítidla objednáte přímo v prodejně, návrh osvětlení získáte zcela zdarma.

Prodejna Praha Náchodská
Prodejna Praha Plzeňská

Přijďte se inspirovat, jak můžou světlo a designové detaily proměnit váš domov.

EGLO Praha - Horní Počernice
Náchodská 2479/63, Praha 20

EGLO - Stodůlky
Plzeňská 1110/21, Praha 13

Více informací a e-shop: www.eglo.cz

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

Boj o kamenolom Červený vrch v Braňanech pokračuje, lidé se nevzdávají

Komerční sdělení

Obec Braňany na Mostecku, která desítky let čelí ekologickým dopadům těžby hnědého uhlí, si vyhlídly Severočeské doly pro realizaci kamenolomu. Červený vrch by tak místo slibovaného zalesnění byl...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Beveg deg – víte, co je norská cesta ke zdraví?

Komerční sdělení

Norsko je země, kde zdraví není trendem, ale způsobem života. Když se zeptáte Norů, co pro své zdraví dělají, málokdo začne mluvit o dietách nebo trendech z internetu. Spíš se pousmějí, podívají z...

Narozeninová akce: Audioteka nabízí tisíce titulů se slevou až 89 %

Již 14 let přináší Audioteka příběhy plné napětí, romantiky, humoru a inspirace. Ve dnech 14. až 16. 10. 2025 přichází nejen čas slavit, ale také šetřit. Audioteka totiž zlevní tisíce audioknih, mezi...

EGLO: Místo, kde světlo dává domovu duši

Komerční sdělení

Máloco dokáže proměnit atmosféru domova tak jako správně zvolené světlo. Umí zútulnit prostor, zvýraznit detaily i dodat energii. V EGLO to vědí velmi dobře – a právě proto zde najdete nejen stovky...

16. října 2025

Hokej blíž než kdy dřív: Komerční banka představuje Kartu fanouška

Komerční sdělení

Komerční banka je už pět let partnerem českého hokeje – stojí po boku mužské reprezentace, podporuje mládež, ženský tým i para hokej. Je hlavním partnerem Tipsport extraligy a nově titulárním...

16. října 2025

Nebuď konzerva, jdi to tuby! Nové paštiky a pomazánky na cesty

Komerční sdělení

Bez příboru. Bez lednice. Bez kompromisu. Krajanka to zase rozmázla – po vaničkách přichází se sterilovanými paštikami a rostlinnými pomazánkami v tubách. Ideál do regálu i na túru.

16. října 2025

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2024 byly slavnostně předány

Komerční sdělení

Výjimečné osobnosti, které svou činností přispívají k rozvoji a dobrému jménu Ústeckého kraje, převzaly ocenění v rámci 14. ročníku Ceny hejtmana Ústeckého kraje. Slavnostní večer proběhl v...

16. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Přátelská atmosféra je důležitá, říká ředitel ŠECRu v Jihlavě

Komerční sdělení

O jaké obory je největší zájem, jak vybírat střední školu a co se lidé dozví během dnů otevřených dveří, které se konají už 5. listopadu popisuje v rozhovoru ředitel Školy ekonomiky a cestovního...

15. října 2025

Nevidíte na mobil? Brýle nejsou konec, ale nový začátek

Komerční sdělení

Vidět ostře i na blízko bez neustálého hledání brýlí na čtení? Řešení existuje a navíc může skvěle vypadat. Seznamte se s multifokálními brýlemi od Doctor Optic.

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

Září bývá pro bitcoin a ostatní kryptoměny historicky nejhorším obdobím, často označovaným jako „Red September“, a mnoho analytiků i investorů očekávalo, že tomu letos nebude jinak. Opak se ale stal...

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

Září bývá pro bitcoin a ostatní kryptoměny historicky nejhorším obdobím, často označovaným jako „Red September“, a mnoho analytiků i investorů očekávalo, že tomu letos nebude jinak. Opak se ale stal...

15. října 2025

Budou kryptoměny pokračovat v růstu? Nenechte si ujít tu příležitost.

Komerční sdělení

15. října 2025

Příležitosti bez hranic: Jak Teleflex otevírá dveře k růstu a inovacím

Komerční sdělení

Společnost Teleflex se od svého vzniku v roce 1943 vyvinula z výrobce spirálových kabelů na jednoho z předních globálních dodavatelů zdravotnických prostředků. Tento růst je výsledkem nejen inovací a...

15. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.