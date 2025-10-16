EGLO: Místo, kde světlo dává domovu duši

Více než světlo
Renomovaná značka EGLO patří už léta mezi největší výrobce svítidel na světě. Dnes ale nabízí mnohem víc než jen lampy či lustry. „Naším cílem je, aby si zákazník odnesl kompletní inspiraci pro svůj interiér – od osvětlení až po doplňky,“ zní pozvání designového specialisty značky do prodejen. V Praze má EGLO hned dvě prodejny – v Horních Počernicích a ve Stodůlkách. Obě svým pojetím působí spíš jako inspirativní showroomy než klasické obchody. Najdete zde stovky nápadů, jak sladit světlo, nábytek a dekorace do jednoho harmonického celku. Nemusíte přijít rovnou nakupovat, ale třeba se jen nechat inspirovat.
Styl, který si zamilujete
Moderní minimalismus, útulné retro nebo industriální elegance – v nabídce EGLO si vybere každý. Kolekce EGLO Living přináší nábytek i dekorace, které ladí s konkrétními typy svítidel. Díky tomu můžete snadno vytvořit interiér, který působí sladěně a přitom osobitě. Elegantní komody, pohodlná křesla, moderní stoly či doplňky, které ladí do posledního detailu – vše v jednotném designovém duchu.
Světlo, které se vám přizpůsobí
Kdo má rád chytré technologie, ocení systém connect.Z. Pomocí mobilní aplikace nebo ovladače můžete měnit barvy, intenzitu i atmosféru světla přesně podle nálady. „Je fascinující sledovat, jak dokáže světlo během vteřiny proměnit místnost,“ říká jeden ze zákazníků.
V obchodech EGLO si můžete vše osobně vyzkoušet – na místě, s pomocí odborníků, kteří vám poradí s výběrem i správným nastavením.
Luxusní zážitek, dostupné ceny
Přestože obchody EGLO působí luxusně, ceny jsou až překvapivě dostupné pro všechny vrstvy zákazníků. Najdete zde produkty od ekonomických variant až po prémiové designové řady. Navíc zde na vás čeká i příjemné prostředí – při výběru vám nabídnou kávu nebo sklenku prosecca, abyste si nákup užili v klidu a pohodě.
Servis od návrhu po montáž
EGLO se stará o zákazníky i po nákupu. Nabízí odborné poradenství, montážní služby za zvýhodněné ceny a také kompletní návrh osvětlení na míru. Pokud si svítidla objednáte přímo v prodejně, návrh osvětlení získáte zcela zdarma.
Přijďte se inspirovat, jak můžou světlo a designové detaily proměnit váš domov.
EGLO Praha - Horní Počernice
Náchodská 2479/63, Praha 20
EGLO - Stodůlky
Plzeňská 1110/21, Praha 13
Více informací a e-shop: www.eglo.cz