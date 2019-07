Do přírody odpad nepatří. Má své místo v určených kontejnerech

Přesto jsou mezi námi jedinci, kteří když nemají koš přímo u nosu, odpad raději odhodí na chodník, za dálniční svodidla nebo na lesní cestu. Na tento problém se snaží upozornit i společnost EKO-KOM se svými antilitteringovými aktivitami.

S odhozenými odpady má bohaté zkušenosti organizace Ukliďme svět, ukliďme Česko, která již řadu let se svými dobrovolníky pomáhá přírodě ulevit od pohozených odpadků. Ještě lepší než je uklízet, je ale jejich odhození do přírody předcházet. To je mimo jiné cílem řady tzv. antilitteringovým projektů, za kterými stojí Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Problému s odhazováním odpadů se snaží předcházet nejen dalším doplňováním sítě barevných kontejnerů a nově i menších nádob na třídění odpadů u domů, ale také prostřednictvím projektu Čistý festival. Ten každoročně učí správně s odpadem nakládat a třídit ho návštěvníky letních hudebních festivalů a byl jakýmsi průkopníkem řady dalších projektů předcházejících pohozeným odpadům.

Třídíme na sněhu

Projekt se zaměřuje na zimní lyžařskou sezónu. Umožňuje návštěvníkům vybraných lyžařských středisek v ČR třídit své odpady i na sjezdovkách nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Někteří provozovatelé už v návaznosti na projekt umístili vlastní nádoby na tříděný odpad do svých areálů a rozšířili možnost třídit i na letní sezónu.

Čisté majálesy

Projekt je květnovou verzí Čistých festivalů. Lidé tak mohou třídit do speciálních mobilních stanovišť známých z letních hudebních festivalů i na několika májových studentských slavnostech. Zároveň je pozvánkou na blížící se Čisté festivaly.

Třiď v pohybu

Novinka letošního roku, která reflektuje na potřeby aktivně žijící populace. Díky speciálním konstrukcím na separovaný odpad mohou třídit lidé i na běžeckých závodech RunTour nebo na světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Lidé tak mohou velmi pohodlně i v přírodě své odpady třídit, nikoliv je do přírody odhazovat.

Čistou přírodou

Cílem projektu je ukázat lidem krásy naší země a připomenout jim, že i na výletech v přírodě mohou třídit odpad. Každoročně na svůj web přidáváme několik atraktivních tras, na nichž vytipujeme právě i nejbližší stanoviště na třídění odpadu. Při plánování výletu tak máte všechno pěkně pohromadě – trasy, fotografie zajímavých míst, itinerář i podrobnou mapu, na které jsou vyznačeny třídicí zastávky i náročnost a délka jednotlivých tras.

Tříděním a recyklací odpadů významně šetříme přírodu. Ročně společně zachráníme přes 2,2 milionu vzrostlých stromů, to je zhruba 29 km2 přírody. A to má smysl.