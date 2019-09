Dny města Kladna budou hostit megashow k poctě Michaela Jacksona

Letní kladenská kulturní sezóna vyvrcholí tradičně „nadupanými“ Dny města Kladna, které se na Městském stadionu Sletiště uskuteční od 6. do 8. září. JEDINÝM KONCERTEM V EVROPĚ poctí městské oslavy Rodrigo Teaser. „Brazilský zpěvák a skladatel, který se po léta věnuje poctě pop-star Michaelovi Jacksonovi, přiveze do Kladna svou tribute megashow ‚Michael‘. Jde o dvě hodiny živé hudby s tanečníky, světelnou show a obří LED projekcí v podání umělců z Brazílie a Singapuru. Přípravy koncertu k desátému výročí odchodu ‚krále popu‘ trvaly dva roky a na jeho choreografii se podíleli umělci, kteří osobně spolupracovali s Michaelem Jacksonem. Doufáme v jedinečný zážitek,“ říká primátor města Kladna Dan Jiránek s tím, že koncert „Michael“ mohou diváci zhlédnout v sobotu 7. září od 21.00.

Rozsáhlý program největší městské akce s návštěvností okolo 25 000 lidí je koncipován mezigeneračně, aby si na své přišli všichni. „Letošní program je doslova nabitý zábavou od pátku až do neděle, můžete se těšit na skvělé kapely i na rodinnou zónu nebo extraligové hokejisty“ informuje primátor.

V předprodeji je v nabídce výhodnější vstupné a děti do 12 let zdarma

Až do půlnoci 5. září je možné zakoupit v předprodeji výhodné vstupné. Dospělí návštěvníci zaplatí v předprodeji za vstupenku platnou od pátku do neděle jen 120 Kč, na místě pak 150 Kč. V kase Sletiště pak bude možné zakoupit také jednodenní vstupné pro dospělého za 100 Kč, senioři a ZTP zaplatí na místě za jednodenní vstup 30 Kč. Děti do 12 let v doprovodu dospělého budou mít vstup zdarma, bez doprovodu zaplatí na jeden den na místě 30 Kč. ZTP/P i s doprovodem budou zdarma.

V pátek se kasa otevře už v 15.00, program Dnů města Kladna odstartuje o dvě hodiny později kapela The Beatles Revival. Zazní pulzující RockSymphony II, tedy nejznámější skladby rockové historie v podání Marty Jandové a Václava Noida Bárty v doprovodu symfonického orchestru. Po koncertu kapely Floyd Pulses s legendárními skladbami od Pink Floyd a velkoplošnou projekcí zakončí páteční program velká světelná a pyro show.

„Král popu“ přiletí z Brazílie

Největší hudební zážitek čeká diváky v sobotu. „Vystoupí mimo jiných zpěvák David Kraus a pro fanoušky romské hudby Gipsy Brothers, dále kapela The Silver Spoons, Kabát Revival Varnsdorf a hlavní tahák večera Queenie - World Queen Tribute Band. Jedinečný koncert ‚brazilského Michaela Jacksona‘ zakončí ohňostroj,“ představil hlavní hudební program náměstek primátora pro kulturu a dopravu Oldřich Černý. Malá scéna bude v sobotu patřit kladenským kapelám Kupa, Plán B, The Blues Q a Knopfler Night.

V neděli akce pokračuje vystoupenímKladenské Heligonky a Dechového orchestru mladých, strhující bubenickou show v rytmech brazilské samby Tam Tam Batucada i koncertem držitele Českého slavíka 2014 v kategorii hvězda internetu, kapely Voxel. Hudební program uzavře od 17.00 zpěvák Tomáš Klus a jeho Cílová skupina. Během dne se také představí kladenské sportovní kluby a ve 14.00 čeká hokejové fanoušky velká autogramiáda kladenských Rytířů s překvapením pro diváky. Po celé městské oslavy nebudou chybět soutěže a dílny pro děti, fotokoutek, pestrý výběr občerstvení i populární dětské atrakce.

„Veřejnost se ve stánku města bude moci také seznámit s dvaatřiceti návrhy samotných obyvatel Kladna k rozvoji veřejného prostoru a komunity, které zaslali do projektu participativního rozpočtu ‚Společně v Kladně‘. O realizaci těchto návrhů, na kterou jsme letos vyčlenili 3 miliony korun, rozhodnou na podzim sami občané v hlasování,“ informoval kladenský primátor.

Za fotku letadlem do Senegalu

Po celý víkend se bude konat velká foto soutěž o lákavé ceny. Zájemci vloží přímo v areálu slavností vtipnou fotku na téma „Jak si užíváte Dny města Kladna“ s hashtagem #dmknazivo na Facebook nebo Instagram. Vyhrát můžou letecký zájezd pro dvě osoby do Senegalu, extraligový dres s podpisem hokejového krále Jaromíra Jágra a další ceny. Nejlepší fotky vyberou sami diváci hlasováním na facebookovém profilu Dny města Kladna 2019 a profilu města Kladna.

Podrobný program, návštěvní řád i videoklipy ke Dnům města Kladna naleznou zájemci na webových stránkách i sociálních sítích města.