Desatero úspěšného výběru podlahy

1. Dobře rozvažte svá očekávání

Dříve, než se do výběru podlahy pustíte, promyslete dobře, jaká od ní máte očekávání. Jde především o míru zátěže, které by měla bez úhony co nejdéle odolat. Odlišné nároky si klade vstupní hala, obývací místnost či například kuchyně. Směřujte pokud možno k univerzálnímu řešení - praktickému i estetickému zároveň.

2. Kvalita a životnost

Kvalita je v případě podlahové krytiny také důležitým kritériem. Vybírat si pouze podle ceny není vhodné. Je jasné, že rozpočet vždy hraje roli. Na podlahové krytině se však opravdu šetřit nevyplácí. Její případná předčasná výměna bude mít fatálnější dopady pro Váš rozpočet než počáteční uvážlivá investice do skutečné kvality.

3. Jednoduchá údržba

S otázkou kvality úzce souvisí i údržba. Vybírejte vždy takovou podlahu, která se Vám bude prakticky udržovat. Obzvlášť pokud Vaše rodina čítá děti nebo domácí mazlíčky. Neomezujte v rozletu sebe ani své nejmilejší. Ta správná podlaha se udržuje snadno a rychle.

4. Snadnost pokládky

Jednoduchá praktická řešení mají jednoznačně zelenou. Vybírejte podlahovou krytinu, která se snadno pokládá, předejte tak množství komplikací. Obzvlášť pokud podklad není úplně ideální, dnešní technologie umožňují se jednoduše vyrovnat i s nerovnostmi základního povrchu.

5. Estetická funkce

S podlahou snů byste měli být spokojení i vzhledově. Vyberte si barvu a dekor přesně na míru. Dnešní moderní podlahové technologie nabízejí nepřeberné množství variant, ze kterých si vybere skutečně každý.

6. Plná spokojenost celé rodiny

Dobrá podlaha by měla vyhovovat všem členům Vaší domácnosti. Při výběru berte ohled na specifické potřeby dětí a případné soužití s domácími mazlíčky. Vhodný výběr podlahy pomůže předejít nejednomu úskalí.

7. Život s domácími mazlíčky

Soužití s domácími mazlíčky? Žádný problém. Odolnost povrchu vůči drápkům i občasným nehodám je zcela na místě. Přirozené odhlučnění podlahy je milým bonusem navíc.

8. Soužití v panelovém domě? Lépe a radostněji!

Ani soužití v těsné blízkosti sousedů, jako je tomu například v panelových domech, nemusí představovat noční můru. Základem je dobrá izolace a odhlučnění podlahy. Nemusíte se omezovat ani vzájemně rušit.

9. Hlavní je pohodlí

Skutečně dobrá podlaha pro váš domov by měla být maximálně pohodlná. To znamená příjemný pocit na dotyk, při došlapu a celkový pocit komfortu, který souvisí s dostatečným zateplením.

10. Moderní technologie PVC Gerflor Texline®

Ptáte se, která podlahová krytina by nejlépe vyhovovala všem výše uvedeným kritériím? Naším jednoznačným kandidátem jsou vysoce kvalitní vinylové podlahy Gerflor Texline®.

Proč právě Gerflor Texline®?

Vyznačují se dlouhodobou životností a mimořádně snadnou údržbou

Jsou vyrobeny patentovanou GFT technologií se samovyrovnávací textilní podložkou, která zvládne i drobné nerovnosti podkladu

Protiskluzová úprava povrchu, která chrání podlahu proti zvýšené zátěži, je ideálním řešením pro mladé rodiny s malými dětmi a život s domácími mazlíčky

Jsou příjemné na došlap, přirozeně odhlučněné, zateplené, voděodolné – komfort zcela nesrovnatelný s obyčejnou laminátovou podlahou

Snadnost pokládky bez nutnosti použít do bytové místnosti o rozloze 40 m² lepidlo

Precizní propracování struktury povrchu a nepřeberné množství zdařilých dekorů, ze kterých si vyberou i ti nejnáročnější

Pro více informací nás neváhejte navštívit v kterékoli z našich prodejen. Inspirovat se můžete také kompletním sortimentem naší nabídky PVC/vinylových podlah nebo se zaměřit přímo na produkty s technologií budoucnosti Texline®.