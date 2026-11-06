Darujte pod stromeček zážitky. Předplatné Divadla A. Dvořáka Příbram

Divadlo A. Dvořáka Příbram zahájilo prodej předplatného na rok 2027. Čeká vás pět premiér, oblíbené herecké tváře i příběhy, které vás pobaví, dojmou a možná přimějí podívat se na svět trochu jinýma očima.
Pět premiér, pět pozvánek do světa divadla
Rok 2027 zahájí na Velké scéně inscenace Hrdina západu od irského dramatika Johna Millingtona Syngeho. Divoká, černá a stále překvapivě současná komedie připomene, že někdy není těžké stát se hrdinou. Mnohem těžší je jím zůstat.
Na jaře se diváci mohou těšit na oblíbenou humoristickou klasiku Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) podle Jerome Klapky Jeromeho v úpravě Františka Zborníka a Milana Schejbala. Slavný příběh o mužském přátelství a dobrodružné plavbě nabídne pořádnou porci humoru, komických situací i příležitostí zasmát se lidským slabostem.
O pořádnou dávku komediálního chaosu se postará Sluha dvou pánů Carla Goldoniho, jedna z nejslavnějších komedií světového divadla. Na Malou scénu přinese záměny, nedorozumění a svižný humor. Když se jeden sluha snaží obsloužit dva pány současně, o nečekané komplikace rozhodně nebude nouze.
Po letní přestávce se divadelní program ponese také v romantickém duchu. Komedie Pam Valentine, Láska mezi nebem a zemí propojí lásku, humor a nečekané situace. Jemná romantická komedie, která dokazuje, jak je důležité hájit lásku, rodinné zázemí a pevnou víru v happyend.
Závěr premiérového roku bude patřit silnému lidskému příběhu. Jane Eyrová: Autobiografie, divadelní zpracování inspirované slavným románem Charlotte Brontëové, uzavře pětici premiér. Příběh, který si získal čtenáře po celém světě, dostane na Velké scéně novou podobu a nabídne další příležitost nechat se vtáhnout do silného lidského osudu.
Příští rok opět příbramské divadlo uvede i dovozová představení předních pražských divadel a samozřejmě i pestrou směs pohádek pro nejmladší generaci.
Předplatné nabízí 10 předplatitelských skupin pro různé věkové kategorie. Ceny předplatného se pohybují od 625 Kč do 2 833 Kč dle typu skupiny.
Výhody předplatného: předplatitelský průkaz je přenosný – můžete ho darovat, nebo půjčit, zajistí vám stálé místo v hledišti, šatnu zdarma, 15% slevu oproti volně prodejným vstupenkám, informační servis (zasílání programu poštou či e-mailem).
Kdy a kde předplatné koupit?
Předplatné si můžete koupit v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram. Prodej bude probíhat od 2. 11. 2026 do 23. 12. 2026. Platby jsou možné v hotovosti, platební kartou nebo fakturou (pouze organizacím na základě písemné objednávky).
Předplatné si též můžete objednat a zakoupit on-line přímo z domova.
Více informací naleznete na predplatne.divadlopribram.eu a v tištěných brožurách, které jsou distribuovány po celé Příbrami, nebo přímo v obchodním oddělení divadla (telefon 326 531 250).
Těšíme se na vás v hledišti Divadla A. Dvořáka Příbram!