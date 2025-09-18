Daramis již 25 let spoluvytváří moderní podobu české metropole

Od projektů jako je Marina Island, Prague Marina Nova, Zelené město či Tamirův park, až po připravované L1FE House, ESENS Letná nebo zcela unikátní rezidenční projekt na Smíchovském nábřeží, vytváří moderní, životaschopná a inspirativní místa k životu. Během své existence přispěla společnost více než 25 projekty, které spojují kvalitu architektury, důraz na komunitní život a respekt k jedinečnému charakteru jednotlivých lokalit. V dalších 5 letech plánuje přinést na trh více než 1 500 nových jednotek, což představuje téměř 7000 jednotek do roku 2030.
„Jdeme cestou kvality, to je naše filozofie. Snažíme se vždy o přidanou hodnotu, něco navíc. To, že projekt bude úspěšný je hezké, ale udělat něco navíc je o něčem jiném, klademe důraz i na venkovní prostředí našich projektů. S architekty řešíme, co by mělo v exteriérech vzniknout, aby se tam dobře žilo. Tamirův park v holešovické Marině je toho příkladem, „ říká Dušan Krajča, výkonný ředitel Daramis.
Jedním z aktuálních projektů je L1FE House, jehož výstavba na pražském Střížkově začne koncem září slavnostním položením základního kamene. Projekt blízko metra se zaměřuje na mladé lidi a přinese 347 dispozičně menších bytů 1kk a 2kk. Sází na chytrý koncept bydlení, tzv. smart living se sdílenými coworkingovými prostory, fitness centrem, prádelnou a zábavními prvky jako je fotbálek či kulečník.
Spolu s developerskou společností Neocity chystá Daramis také projekt Connect Vršovice, jehož výstavba začne letos na podzim. Na ploše 23 000 m² vznikne 316 bytových jednotek v devíti šestipatrových domech. Opět nebude chybět fitness centrum, společenské místnosti, kino a herny pro děti. Projekt má ambici propojit industriální historii čtvrti s moderní architekturou a přispět k rozvoji Vršovic jako místa příjemného pro život stávajících i budoucích obyvatel.
Příští rok se pozornost přesune na Letnou, kde Daramis plánuje projekt ESENS Letná se 150 bytovými jednotkami vysokého standardu v těsném sousedství Stromovky. Kvalita je vždy na prvním místě, a proto u tohoto projektu plánuje i výstavbu bazénu umístěného na střeše budovy. Letná je lokalita s omezenou novou výstavbou, o to větší očekávání projekt ve čtvrti plné restaurací, kaváren, a městské kultury budí, a právem.
V loňském roce získal Daramis jeden z nejlukrativnějších pozemků v Praze, přímo na břehu Vltavy na Smíchově. Výhled na Vyšehrad, Tančící dům i Pražský hrad je předpokladem pro nejlepší pražský rezidenční projekt, BAY 55.Projekt je nyní v řešení, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. „Chceme zde vytvořit něco mimořádného. Luxusní rezidenci spojenou s některou ze světových značek, která bude odpovídat globálním standardům, stane se garancí kvality a zároveň bude dokonale zasazena do pražského historického kontextu,“ uzavírá Dušan Krajča.