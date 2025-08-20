Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

Komerční sdělení
Od 28. do 31. srpna nabídne Czech Truck Prix na Autodromu Most nabitý program, kde se potkají tisícikoňové závodní trucky, evropské NASCAR i historické závodní ikony. Letos však bude mít víkend speciální náboj – dakarská legenda Martin Macík v ostrém závodě poměří síly s evropskou okruhovou špičkou.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony | foto: AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony
Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony
Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony
Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony
15 fotografií

„Loňská zkušenost s okruhovým truckem mě opravdu nadchla – je to úplně jiný svět než Dakar, ale pořádná porce adrenalinu rozhodně chybět nebude. Připravuju se poctivě a věřím, že si Most všichni společně užijeme naplno,“ říká Martin Macík, který v Mostě pojede s kamionem týmu šestinásobného mistra Evropy Jochena Hahna.

Pro fanoušky připravil speciální balíčky vstupenek s přístupem do uzavřené online komunity #DyckyDakar, kde bude sdílet zákulisí příprav i závodního víkendu. Součástí je možnost setkat se s ním přímo na místě, projít se po startovním roštu a užít si den v neformální VIP zóně.

Vedle Macíka bude o český úspěch bojovat i Martin Doubek, dvojnásobný šampion NASCAR Euro Series, který se na domácí půdě představí v rámci evropského kalendáře NASCAR. Tvrdé souboje na centimetry, kontakty a vysoké tempo jsou v této sérii samozřejmostí. Loni Martin v Mostě slavil vítězství, letos má v plánu navázat stejně.

Nabitý harmonogram závodního víkendu doplní historické série Triumph Competition & British GT a Super Sixties. Na startovním roštu série Super Sixties se sejde 47 ikonických strojů, od Shelby Mustangů GT350 přes Fordy GT40 až po Lotusy Elan, Porsche 904 a další, takže se diváci rozhodně nudit nebudou.

Video Czech Truck Prix & NASCAR 2024:

Adrenalin i zážitky pro celé rodiny

Závodní víkend odstartuje už ve čtvrtek tradiční spanilá jízda závodních strojů centrem Mostu, která přivede závodní speciály až k fanouškům ve městě. V pátek pak dostanou příležitost rozhýbat se i samotní diváci – chystá se běh na dráze Autodromu Most, otevřený všem příchozím, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru závodní trati z jiné perspektivy.

V rámci každé vstupenky je přístup do paddocku zdarma, takže návštěvníci se dostanou přímo do zákulisí závodů, mohou sledovat práci týmů a setkat se s jezdci. Zdrama je i vstup pro děti do 15 let. Na diváckém svahu navíc bude připraveno množství atrakcí a aktivit, které jsou rovněž v ceně vstupenky – od soutěží pro děti až po zážitkové zóny.

Chybět nebudou ani simulátorové závody pro fanoušky, kde si každý může zdarma vyzkoušet profesionální závodní simulátory s mosteckým okruhem a trucky i NASCAR vozy. Dopoledne proběhnou tréninky a kvalifikace, odpoledne ostrý závod. Navíc dorazí dvě hvězdy ETRC na exhibiční jízdu a kdo překoná jejich čas, tak si odnese tematický dárek.

„Spolupráce s Martinem Macíkem je pro nás výjimečná – nejenže přináší radost fanouškům, ale i naplňuje naši ambici rozvíjet český motorsport a přivádět do regionu akce s přesahem. Věříme, že letošní Czech Truck Prix & NASCAR nabídne návštěvníkům silný zážitek a Autodrom Most znovu potvrdí svou roli jako místo, kde se potkává rychlost, emoce i komunita,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.

Vstupenky, včetně speciálních balíčků s Martinem Macíkem, jsou již v prodeji na Odkaz.

Video Czech Truck Prix & NASCAR 2024 spanilka:

Nejčtenější

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Lifting budoucnosti bez skalpelu: Sofwave™ nově v IEM SPA

Komerční sdělení

Sofwave™ neinvazivní lifting, který si získal přední plastické chirurgy i hollywoodské hvězdy dorazil do IEM SPA. Viditelné výsledky, nulová rekonvalescence a přirozený efekt bez zásahů, které mění...

Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Komerční sdělení

Když se Renáta Müller před šesti lety rozhodla, že vedle své vlastní rodiny vybuduje i „rodinu pro další děti“, málokdo tušil, jak silný a úspěšný příběh se začne psát.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

ODISka v mobilu – náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení

Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč...

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

20. srpna 2025

Unikátní možnost pro české investory: Inovace ve výzkumu Alzheimera

Komerční sdělení

Česká společnost H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group představila své technologie a patentovanou terapii pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy choroby.

20. srpna 2025

Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

Komerční sdělení

Od 28. do 31. srpna nabídne Czech Truck Prix na Autodromu Most nabitý program, kde se potkají tisícikoňové závodní trucky, evropské NASCAR i historické závodní ikony. Letos však bude mít víkend...

20. srpna 2025

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

Komerční sdělení

Olomouc se na konci léta opět stane centrem radosti, kreativity a nezapomenutelných zážitků. V sobotu 30. srpna 2025 se Smetanovy sady promění v největší zážitkový festival široko daleko – třetí...

20. srpna 2025

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

19. srpna 2025

Pol Point umožňuje rychlý a efektivní způsob komunikace s policií

Komerční sdělení

Oficiální představení prvního kontaktního a bezobslužného místa policie na území Ústeckého kraje, takzvaného Pol Pointu, se uskutečnilo v obci Velký Šenov na Děčínsku.

19. srpna 2025

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

18. srpna 2025

ODISka v mobilu – náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení

Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč...

18. srpna 2025

Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Komerční sdělení

Když se Renáta Müller před šesti lety rozhodla, že vedle své vlastní rodiny vybuduje i „rodinu pro další děti“, málokdo tušil, jak silný a úspěšný příběh se začne psát.

18. srpna 2025

Back to school: (Vy)bavte se v Auparku a oslavte léto na Let’s busk

Komerční sdělení

Královský Back to school s Let’s Busk je za rohem! Nenechte si proto ujít oslavu posledního letního víkendu v Auparku, od 30. srpna do 1. září vás čeká hudba, zábava a společné chvíle, na něž během...

18. srpna 2025

Možná je čas zastavit se a položit si tu nejdůležitější otázku

Komerční sdělení

„Jde v životě ještě o víc?“ Každého člověka to někdy napadne. Možná v noci, když nemůžeme spát. Možná při procházce po práci, kdy nás přepadne pocit, že dny utíkají tak rychle a něco nám uniká. Možná...

18. srpna 2025

ZAHRADNÍK PARKET slaví 25 let. K výročí dostal nový showroom

Komerční sdělení

Před 25 lety vstoupila společnost ZAHRADNÍK PARKET na český trh a za čtvrtstoletí své existence se vyprofilovala jako stabilní a důvěryhodný partner v oblasti podlahových krytin.

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.