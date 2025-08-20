Czech Truck Prix & NASCAR láká na adrenalin, zážitky a české šampiony

„Loňská zkušenost s okruhovým truckem mě opravdu nadchla – je to úplně jiný svět než Dakar, ale pořádná porce adrenalinu rozhodně chybět nebude. Připravuju se poctivě a věřím, že si Most všichni společně užijeme naplno,“ říká Martin Macík, který v Mostě pojede s kamionem týmu šestinásobného mistra Evropy Jochena Hahna.
Pro fanoušky připravil speciální balíčky vstupenek s přístupem do uzavřené online komunity #DyckyDakar, kde bude sdílet zákulisí příprav i závodního víkendu. Součástí je možnost setkat se s ním přímo na místě, projít se po startovním roštu a užít si den v neformální VIP zóně.
Vedle Macíka bude o český úspěch bojovat i Martin Doubek, dvojnásobný šampion NASCAR Euro Series, který se na domácí půdě představí v rámci evropského kalendáře NASCAR. Tvrdé souboje na centimetry, kontakty a vysoké tempo jsou v této sérii samozřejmostí. Loni Martin v Mostě slavil vítězství, letos má v plánu navázat stejně.
Nabitý harmonogram závodního víkendu doplní historické série Triumph Competition & British GT a Super Sixties. Na startovním roštu série Super Sixties se sejde 47 ikonických strojů, od Shelby Mustangů GT350 přes Fordy GT40 až po Lotusy Elan, Porsche 904 a další, takže se diváci rozhodně nudit nebudou.
Video Czech Truck Prix & NASCAR 2024:
Adrenalin i zážitky pro celé rodiny
Závodní víkend odstartuje už ve čtvrtek tradiční spanilá jízda závodních strojů centrem Mostu, která přivede závodní speciály až k fanouškům ve městě. V pátek pak dostanou příležitost rozhýbat se i samotní diváci – chystá se běh na dráze Autodromu Most, otevřený všem příchozím, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru závodní trati z jiné perspektivy.
V rámci každé vstupenky je přístup do paddocku zdarma, takže návštěvníci se dostanou přímo do zákulisí závodů, mohou sledovat práci týmů a setkat se s jezdci. Zdrama je i vstup pro děti do 15 let. Na diváckém svahu navíc bude připraveno množství atrakcí a aktivit, které jsou rovněž v ceně vstupenky – od soutěží pro děti až po zážitkové zóny.
Chybět nebudou ani simulátorové závody pro fanoušky, kde si každý může zdarma vyzkoušet profesionální závodní simulátory s mosteckým okruhem a trucky i NASCAR vozy. Dopoledne proběhnou tréninky a kvalifikace, odpoledne ostrý závod. Navíc dorazí dvě hvězdy ETRC na exhibiční jízdu a kdo překoná jejich čas, tak si odnese tematický dárek.
„Spolupráce s Martinem Macíkem je pro nás výjimečná – nejenže přináší radost fanouškům, ale i naplňuje naši ambici rozvíjet český motorsport a přivádět do regionu akce s přesahem. Věříme, že letošní Czech Truck Prix & NASCAR nabídne návštěvníkům silný zážitek a Autodrom Most znovu potvrdí svou roli jako místo, kde se potkává rychlost, emoce i komunita,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.
Vstupenky, včetně speciálních balíčků s Martinem Macíkem, jsou již v prodeji na Odkaz.
Video Czech Truck Prix & NASCAR 2024 spanilka: