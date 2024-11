Cyklisté podzim nebalí: Buďte vidět, nebo zmizíte z cesty navždy

Viditelnost je horší, slunce zapadá dřív a světla aut se odrážejí v mokré silnici, což neumožňuje řidičům rozpoznat cyklisty včas. Dle statistik Policie ČR bylo v loňském roce usmrceno celkem 43 cyklistů, z toho 7 v období říjen až prosinec, dalších 22 osob bylo těžce zraněno a 545 lehce zraněno. Téměř třetina nehod byla v noci, při nichž zesnuli 3 osoby, 7 bylo těžce zraněno a 164 lehce zraněno. Letos do konce září bylo usmrceno 35 cyklistů (o 2 méně než v roce 2023), z toho 5 v noci.

„Nejde o to, že by cyklisté s příchodem podzimu či zimy měli přestat jezdit,“ říká Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou. „Musí si uvědomit, že se podmínky na silnicích změnily. A pokud na to nezareagují a nezvýší svou viditelnost, jejich jízda může skončit tragicky.“

Vidět a být viděn – otázka přežití!

Za každou srážkou stojí příběh, který by se nemusel stát. A proto je na čase si připomenout, že viditelnost není jen pohodlím, ale přímo přežití. Ti, kdo podceňují význam reflexních prvků a kvalitního osvětlení, bezesporu riskují. Základní pravidla, jak se stát viditelným, jsou jednoduchá, ale stále je mnoho cyklistů ignoruje:

Viditelné osvětlení: Přední bílé a zadní červené světlo nejsou jen pro parádu. Každý cyklista by měl mít nejen blikačku, ale i pořádný reflektor. Blikačka je dobrá na to, aby si vás řidič všiml, ale v mlze nebo za deště je kvalitní světlo jediným způsobem, jak zajistit, že vás vidí dostatečně dálky. Reflexní prvky: Nejde o to být oblečený jako vánoční stromeček, ale dobře zvolené reflexní doplňky mohou zachránit život. Reflexní pásky na rukávech, nohou a helmě zajišťují, že vás řidič uvidí ze všech stran, i když jste na vedlejší silnici. Povinná výbava kola: I ta je jasně definována, i když za té snížené viditelnosti nepomůže tolik jako výše zmíněná světla. Do povinné výbavy řadíme totiž řadu odrazek. Bílou vpředu kola, vzadu červenou, na pedálech v obou směrech oranžové, stejně tak ve výpletu jízdního kola.

„Podzimní sezona je zrádná,“ říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti. „Když se snižuje viditelnost kvůli mlze, dešti nebo prostě jen dřívějšímu stmívání, jsou cyklisté mnohem zranitelnější. Pokud nejsou správně osvětleni a vybaveni reflexními prvky, stávají se pro ostatní řidiče neviditelnými. A to je extrémně nebezpečné. Je potřeba si však také připomenout, že takovým zranitelným cyklistou je i například osoba, která jede na koloběžce. Pro ni platí všechna výše zmíněná pravidla či doporučení.“

Opětovně bychom rádi připomenuli také iniciativu Nepodceň to, zapni světlo!, která na problematiku osvětlení cyklisty upozorňovala spolu s námi a dalšími partnery v síti prodejců jízdních kol Mojekolo již v předchozích dvou letech. „Dánský výzkum již na začátku tisíciletí potvrdil snížení rizika dopravní nehody a následků s úrazem o 19 % celodenním svícením. I to byl důvod, proč jsme se k této iniciativě připojili,“ dodává Novotná.

Připomínka na závěr: Podzim není čas zpomalit – je čas být obezřetný. Viditelnost může být rozdílem mezi bezpečnou cestou domů a cestou do nemocnice.

Hlavním cílem projektu Na kole jen s přilbou je přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů v ČR zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole, a to prostřednictvím komunikační kampaně zaměřené na informování a motivování cyklistů k dodržování příslušných bezpečnostních zásad při jízdě na kole ve městech, ale i při rekreaci. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, Sev.en Česká energie, Mojekolo.cz, ENERGIE AG BOHEMIA nebo společnost Rengl.