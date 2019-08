ČSAD Střední Čechy brázdí silnice už 20 let

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

V letošním roce slaví ČSAD Střední Čechy své jubilejní 20. výročí. Přesně tolik let spolehlivě vozí řadu lidí do práce i za zábavou. Celkem za tu dobu firma pořídila 216 nových autobusů v hodnotě cca 975 mil. Kč, které ujely 172 mil. km, to je ve srovnání jako 44x vzdálenost od Země na Měsíc.