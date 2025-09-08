„Činnost Retely má skutečný dopad,“ říká jednatel Jaroslav Vladík

Od svého vzniku v roce 2005 sehrává klíčovou roli v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, a to zejména solárních panelů. O cestě, výzvách i budoucnosti jsme hovořili s jednatelem společnosti Jaroslavem Vladíkem.
RETELA slaví 20 let od svého založení. Co pro vás toto jubileum znamená?
Je to významný milník, který pro mě osobně představuje příležitost k ohlédnutí i zamyšlení. Dvacet let je dlouhá doba a já jsem hrdý na to, že jsme během této doby dokázali vybudovat stabilní, environmentálně odpovědný kolektivní systém. RETELA není jen o plnění zákonných povinností, jde nám především o reálný dopad na životní prostředí a zdraví lidí.
RETELA byla jedním z prvních kolektivních systémů v České republice. V čem spatřujete hlavní přínos této dlouhodobé činnosti?
Především v systematickém sběru a recyklaci elektroodpadu, který by jinak končil na skládkách nebo ve spalovnách. Pomáháme stovkám výrobců a dovozců elektrozařízení plnit jejich povinnosti v oblasti zpětného odběru a následné recyklaci. Za dvacet let jsme nastavili funkční systém, který vrací druhotné suroviny zpět do oběhu a přispívá tak k trvalé udržitelnosti.
Vaše společnost se specializuje na recyklaci solárních panelů. Jak se tato oblast vyvíjí?
V oblasti recyklace fotovoltaických panelů jsme dnes lídrem trhu. Jde o relativně mladou, ale rychle rostoucí oblast s velkým dopadem. Solární technologie zažívají v posledních letech boom, a s tím roste i objem zařízení, která budou potřebovat zrecyklovat. RETELA má nejen know-how, ale i potřebnou infrastrukturu, jak tuto výzvu zvládnout.
Zmínil jste pozitivní dopad vaší činnosti. Můžete být konkrétní?
Určitě, díky recyklaci se snižuje spotřeba primárních surovin, které jsou často náročné na těžbu a zpracování. Dále minimalizujeme množství odpadu, který by jinak zatěžoval životní prostředí. A v neposlední řadě je třeba odstranit z určitých typů elektrozařízení nebezpečné látky, jako jsou rtuť, olovo či kadmium. Souhrnné informace o výhodách cirkulární ekonomiky jsou nedílnou součástí osvěty veřejnosti, kterou šíříme prostřednictvím marketingové komunikace. Podporujeme rovněž udržitelné projekty jako Remobil, Recyklohraní či Opravárna, které se soustředí i na předcházení vzniku odpadu či re-use.
Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Naší prioritou zůstává kvalita služeb a další rozvoj v oblasti recyklace solárních panelů. Současně se chceme aktivně podílet na utváření legislativy a přístupu k udržitelnosti v České republice. Věříme, že správně nastavený systém oběhového hospodářství je investicí do budoucnosti, nejen ekonomické, ale i environmentální.