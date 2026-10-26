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Chtěl prodávat auta. Dnes je 3. nejlepším prodejcem Škody na světě

Komerční sdělení

Pavel Mužík

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Pavel Mužík, prodejce vozů Škoda u autorizovaného prodejce AMOND Kladno, má jen pár let po škole a prodej nových aut je jeho úplně první prací. Přesto však již podruhé zvítězil v národním kole soutěže Škoda Challenge, kterou vypisuje sama automobilka, a v mezinárodním finále vybojoval 3. místo.

Byla práce v síti Škoda vaše první? Jak dlouho v ní pracujete?

Na současné pozici jsem tři a půl roku a je to má první práce po absolvování vysoké školy. Vždy jsem chtěl dělat prodejce automobilů a jsem rád, že se mi to podařilo. Práce mě naplňuje, je pro mě do značné míry i zábavou.

Je tato pozice vaší „konečnou stanicí“, nebo chcete jít dál?

Na to je těžké odpovědět, ale myslím, že člověk by se měl stále někam posouvat. V budoucnu by mi nevadila větší zodpovědnost, uměl bych si představit třeba manažerskou pozici. V tuhle chvíli ale vidím jako hlavní stát se dobrým prodejcem – prohloubit si vědomosti a získat zkušenosti v jednání se zákazníky a na těchto základech stavět do budoucna.

Pavel Mužík

Proč jste se rozhodl jít právě do sítě Škoda?

Bude to podobný případ jako u většiny lidí, kteří v této síti pracují: Škoda se mi líbí, mám ji jako automobilku rád a je prostě naše česká. Se Škodou jezdili rodiče, jezdím s ní já, a proto jsem věděl, že když půjdu právě do Škody, budu prodávat produkt, který mi bude blízký a jemuž budu věřit.

Jak vnímáte podporu Škody směrem k zaměstnancům v prodejní síti?

Škoda dává zaměstnancům obrovskou podporu. Sám jsem během prvního půl roku prošel kompletním zaškolením, které zahrnovalo vše od produktových znalostí až po komunikační dovednosti, zakončeným certifikační zkouškou. Po tomto procesu se stanete fundovaným prodejcem, ale i nadále máte možnost vzdělávat se a jezdit na produktová školení do ciziny. Naposledy jsme byli na školení k novým modelům Epiq a Peaq ve Španělsku.

Právě tato školení, informovanost a možnost vzdělávání jsou pro mě nejdůležitějším aspektem podpory. Jsem rád informovaný a nechci, aby se mi stávalo, že mě zákazníci zaskočí nějakým dotazem, na který neznám odpověď. Když už se to ale stane, existuje speciální linka, kde si mohu vyžádat odpovědi přímo u Škody.

Co máte na své práci nejraději?

Bude to komunikace s lidmi. Jsem v zásadě spojkou mezi zákazníkem a automobilkou, mým cílem je navázat určitý vztah a provést každého od prvních kroků výběru až po finální předání vozu. Z ryze profesionální roviny pak s některými zákazníky přejdeme až do skoro kamarádské úrovně, a to je ten okamžik, kdy se z práce stává vlastně zábava.

Pavel Mužík

Čím jezdíte v soukromém životě a jaký model Škody máte nejraději?

V soukromém životě jezdím samozřejmě Škodou, je to Scala ve verzi Monte Carlo. Líbí se mi na ní sportovní nádech exteriéru i interiéru.

Protože jsem ale měl možnost vyzkoušet celou paletu modelů, přiklonil bych se při výběru nového auta k elektrickému modelu, a sice k Elroqu RS. To vozidlo mě při testování nadchlo hned z několika důvodů. Má skvělou ekonomiku provozu a obrovskou zásobu výkonu, která se ale při běžné jízdě nijak neprojevuje na spotřebě. Současně není ani malý, ani velký, splňuje všechny moje potřeby a nabídne dynamiku, kterou si rád užiji.

Co byste vzkázal lidem, kteří zvažují práci v automobilovém oboru, případně přímo ve Škodě?

Ať rozhodně jdou a vyzkouší to. Pokud máte vztah k automobilům, tak i když nemáte potřebné vzdělání nebo vyučení v této oblasti, snadno se práci naučíte a bude vás bavit, navíc získáte podporu ze strany automobilky. Budete se také potkávat s lidmi, kteří mají stejné zájmy, což vede k dobrému kolektivu.

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