Chráníte vodoměr před mrazem? | foto: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Zamrzlý a zničený vodoměr znamená pro majitele nemovitosti minimálně zbytečné výdaje za jeho výměnu, v horším případě i za škody způsobené nekontrolovaným únikem vody. To platí zejména pro rekreační chaty a chalupy, kam majitelé v zimě jezdí jen jednou za čas a problém tak nemusí odhalit včas.

„Každou zimu vyjíždíme k více než stovce zamrzlých vodoměrů,“ upozorňuje technický ředitel VAK Beroun Roman Badin. Ve většině případů je to spojeno i s únikem vody. Přitom stačí zařízení včas jednoduchým způsobem zabezpečit. „Doporučujeme pečlivě uzavřít sklepní okna a vodoměrné šachty a vodoměr obalit nepromrzajícím materiálem, například polystyrenem,“ radí Roman Badin. Návod, jak správně ošetřit vodoměr před zimou, najdete i na webu vakberoun.cz.

Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm. Žár totiž poškodí plastové části vodoměru a přístroj po takovém zásahu stejně nefunguje. Aby byla vzniklá škoda co nejmenší, je lepší, když se zákazníci co nejdříve obrátí na nejbližší povozní středisko společnosti VAK Beroun. K dispozici je jim také linka 800 100 663.

Jak ochránit vodoměr před zimou? Podívejte se na video: