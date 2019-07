Chcete si z dovolené přivézt krásné fotky? Naučte se fotit jako profík

Přestaňte zběsile mačkat spoušť a doufat, že fotka nebude rozmazaná. Buďte si jisti, že jste zachytili ten správný okamžik. Vězte, že fotkami se příště budete chlubit bez toho, abyste s uzarděním museli přiznat, že tahle se vám nepovedla. Absolvujte kurz focení a foťte jako profesionálové.

Když se řekne fotografie

Umění i věda. Využívá světla k vytvoření obrazového záznamu. Objekty vyzařují nebo odrážejí světlo, které bývá zaostřeno pomocí objektivu, jímž během expozice prochází. To pak dopadne na světlocitlivý povrch uvnitř fotoaparátu, kde vytvoří skutečný obraz.

Co focení obnáší?

Když chcete opravdu dobře fotit, měli byste se nejprve zorientovat v otázkách jako:

Jak fotka vzniká?

Jaké druhy fotografií existují?

Co je to clona a hloubka ostrosti?

Co znamená „expoziční čas“?

Co to je ISO?

Jaký je rozdíl mezi RAW a JPG?

Nikdy jste o těchto pojmech neslyšeli a nevíte, co si s nimi počít? Jak nastavit ten proklatý fotoaparát, aby vyfotil přesně to, co potřebujete? Navštivte kurz fotografování a už to pro vás nebudou jen cizí slova.

Jak kurz fotografování probíhá?

Kurz fotografování zrcadlovkou se hodí pro úplné začátečníky i pro ty, kteří fotí, ale občas neví, co s tím. Dozvíte se:

Jak nastavit expozici?

Co je hloubka ostrosti a clonové číslo?

Co znamenají všechny ty znaky a čísla na fotoaparátu?

Jak využít blesk?

Jak sladit barvy?

Jak najít ten správný úhel pro focení?

I když se to zdá jako lehká věc, focení je třeba se naučit. Skutečně dobrá fotka nevznikne jen tak. Závisí na tom, co a jak fotíte, zda jste zachytili emoce nebo ne.

Co na kurzu focení zažijete?

Abyste si kurz opravdu užili a naučili se co nejvíc, můžete se těšit na focení s modelkou, práci ve fotoateliéru, vytvoříte skvělý portrét, komerční fotografii a zkusíte si i zachytit nějakou pěknou krajinu.

Nezapomeneme ani na trochu teorie, naučíte se zpracovat fotky v programech Lightroom a Photoshop. Pokud máte vlastní zrcadlovku, vezměte si ji s sebou. Pokud ne, nevadí. Půjčíme vám ji a řekneme, jak vybrat tu pravou.

Kurz fotografování probíhá jednou týdně po dobu 3 hodin, které utečou jako voda a vy se budete hned těšit na další lekci. Těch je celkem 12 + 1 bonusová. Během nich se z fotografa začátečníka stane pokročilý, který se bude chlubit krásnými fotkami.

Tak na co čekáte? Kurz fotografování v Praze už na vás čeká v krásném ateliéru Draw Planet, kousíček od metra Křižíkova.