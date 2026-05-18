Česká výroba AI serverů roste. Foxconn v Kutné Hoře expanduje

Firma tím reaguje na obrovskou globální poptávku, která je vyprodaná na mnoho let dopředu. Právě v Česku tak vznikají technologie ovlivňující světový vývoj, které míří například do nemocnic, firem, bank nebo datových center po celém světě.
Pro uchazeče o práci to znamená jedinečnou šanci nastoupit do stabilní společnosti, která je dlouhodobě jedním z největších exportérů v České republice a která i v době, kdy jiné firmy utlumují výrobu, naopak investuje do růstu.
Aktuálně do navýšení výroby serverů pro umělou inteligenci – produktů, po kterých je celosvětově obrovský hlad. Foxconn tak nabízí příležitost stát se součástí projektu, který má globální význam. V Kutné Hoře se bude pod rukama českých inženýrů, techniků a operátorů rodit technologie, která pohání datová centra, superpočítače i nejvýkonnější AI systémy světa.
Technologický lídr a stabilní zaměstnavatel
Foxconn je již 26 let klíčovou součástí českého průmyslu. V žebříčku Czech Top 100 drží dlouhodobě místo v první desítce a v soutěži Exportér roku se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími – za loňský rok mu patří druhá příčka.
V tuzemsku provozuje dva moderní výrobní závody (Kutná Hora a Pardubice) a portfolio jeho produktů je široké – od počítačů, monitorů, tiskáren a routerů, přes kyslíkové koncetrátory až po superpočítače či nejvýkonnější AI servery a vodou chlazená racková řešení na míru, které vznikají právě v kutnohorském závodě.
Díky investicím do technologií a postupnému rozšiřování závodů dnes Foxconn zaměstnává téměř 4,5 tisíce lidí a patří tak k největším zaměstnavatelům Středočeského a Pardubického kraje. Další stovky pozic nyní přibývají díky rozšiřování výroby v Kutné Hoře. Uchazeči tak mohou počítat s jistotou, dlouhodobou stabilitou a možností podílet se na produkci špičkových technologií.
Moderní prostředí a důraz na lidi
Foxconn si v regionech, kde působí, vybudoval pověst dobrého souseda a také firmy, která se stará o své lidi. Už jedenáctkrát získal první příčku v soutěži Zaměstnavatel regionu a také má na kontě ocenění Kantýna roku. Firma si zakládá na moderních technologiích, automatizaci a digitalizaci výroby, ale i na čistotě a ergonomii.
Zaměstnanci mohou počítat s širokým balíčkem výhod, který pomáhá sladit práci i osobní život. Patří mezi ně:
- týden dovolené navíc,
- cafeteria systém,
- příspěvky na penzijní připojištění,
- MultiSport karta a firemní fitness centra,
- jazykové kurzy a odborné vzdělávání,
- zvýhodněné mobilní tarify,
- flexibilní pracovní doba a kratší úvazky tam, kde to provoz umožňuje.
Místo, kde roste kariéra
Foxconn aktivně podporuje vzdělávání zaměstnanců a možnost kariérního postupu. Zároveň je stabilním partnerem škol s technickým zaměřením v regionech, kde působí. Proto není náhodou, že mezi studenty je nejžádanějším zaměstnavatelem regionu a celostátně drží šesté místo.
Na jeho snahy o podporu studentů navazují i speciální projekty praxí a stáží včetně tzv. Trainee programu, který je určený pro čerstvé absolventy škol. Foxconn jim nabízí příležitost atraktivního zaměstnání s možností získat cenné pracovní zkušenosti, což každoročně oceňují desítky studentů mířících do firmy právě v rámci tohoto projektu. Jeho brány se letos otevírají v červnu, nástupy pak následují v září a říjnu.
Práce, která má budoucnost
V době, kdy svět hledá nové možnosti, jak využívat umělou inteligenci, se v Kutné Hoře vyrábějí zařízení, která tento pokrok umožňují. Kdo tedy chce pracovat na atraktivních produktech, které mění svět, má ve Foxconnu jedinečnou příležitost.
Kombinace rozšiřování výroby AI serverů, investic do technologií a důrazu na lidi dělá z Foxconnu firmu, která nabízí skutečnou perspektivu a možnost stát se součástí silného a stabilního týmu.