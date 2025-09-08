Češi a Češky, pod to se podepište! Jsme mistři

Komerční sdělení
Malá země s velkými příběhy. Iniciativa Jsme mistři připomíná, proč máme být hrdí na Česko. Každý se může podepsat pod jejich manifest za svobodu a demokracii, a kromě dobrého pocitu získat šanci vyhrát cestu na hokejový svátek v Itálii.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Češi a Češky, pod to se podepište! Jsme mistři | foto: Kdo neskáče, není Čech z.s.

Češi mají stovky důvodů, proč být hrdí – od vynálezů, které změnily svět, přes sportovní vítězství až po svobodu a demokracii, kterou si chráníme už 35 let. Jenže často se zapomínáme pochválit. A právě proto vznikl občanský spolek Kdo neskáče, není Čech.

Tvoří ho lidé z různých oborů, které spojila touha připomenout, že Češi a Češky nejsou národ malých možností, ale národ mistrů. „Nechceme jen poslouchat, že je všechno špatně. Chceme ukázat, co všechno umíme a na co můžeme být pyšní,“ vysvětluje David Povolný, jeden ze zakladatelů iniciativy Jsme mistři.

Podpis, který vás dovede až na hokej

Podepsat manifest na webu jsmemistri.cz může každý, kdo cítí, že být Čechem nebo Češkou stojí za to. A podpis se počítá nejen symbolicky – z přihlášených e-mailů organizátoři vylosují výherce zájezdu pro dvě osoby na únorový hokejový svátek v italských Alpách.

Tam se český hokejový nároďák utká s Kanadou a Francií. Lístky na Kanadu už jsou vyprodané, takže jde o příležitost, kterou jinde nezískáte.

David proti Goliášovi

Česko je malá země uprostřed Evropy. Může na první pohled působit nenápadně. Ale příběh Davida a Goliáše známe všichni – a my jsme David. Nepřehlédnutelný, odvážný a s pevnou vůlí.

Díky svobodě a demokracii jsme dnes mezi zeměmi, které svět nejen sleduje, ale i respektuje. „Česko je místo, kde vznikají velké věci. Od vědeckých objevů přes sportovní triumfy až po pokroky, co děláme jako celá společnost. Je na čase, abychom si to připomínali častěji,“ říká Pavel Franc, spoluzakladatel iniciativy Jsme mistři.

V čem jsem mistři? Prozkoumejte naše prvenství

Ne vždy je snadné cítit se mistrovsky. Stačí otevřít zprávy a hned to na člověka padá. Ale i to je součástí života. Stačí se zastavit, nadechnout, třikrát vydechnout – a uvidíme svět jinak.

Iniciativa Jsme mistři připomíná, v čem jsme jako národ jedineční a na co můžeme být hrdí. Třeba podle výzkumu Českého rozhlasu jsme nejvtipnější národ – umíme si ze sebe udělat legraci i trefně se zasmát. Zároveň stojíme v čele špičkových oborů: ve výrobě nanovláken a nanomembrán patříme mezi světovou elitu a podle prestižního National Cyber Security Indexu jsme dokonce světovou jedničkou v kyberbezpečnosti.

To všechno je možné díky tomu, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti. V roce 2025 se Česko dokonce dostalo mezi 10 nejdemokratičtějších zemí světa – v žebříčku V-Dem Democracy Report jsme dosáhli 7. místa. Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější a nejotevřenější demokracie na světě.

A v čem další jsou Češi mistři? Podívejte se na web www.jsmemistri.cz a ponořte se do našich prvenství.

Podepiš se pod manifest za svobodu a demokracii!

Podpis manifestu iniciativy Jsme mistři je jednoduchý krok, kterým ukážeme, že nejsme národ, co rezignuje, ale národ mistrů. Národ, který dokáže velké věci a má odvahu se za ně postavit.

Tak se pod to podepište, připomeňte si, že být Čechem či Češkou stojí za to, a klidně jeďte fandit i našemu nároďáku. Protože jsme mistři. Vždycky jsme byli… a vždycky budeme.

Nejčtenější

Kofola v létě pomohla k tisícům nových známostí a oddala desítky párů

Komerční sdělení

Seznamku, tajné koncerty a silné emoce přineslo Náměstí Lásky od Kofoly. Se seznamkou Kofoláska a originálním konceptem festivalových i skutečných svateb připomněla, že láska chutná nejlépe naživo. K...

Příběh jak se ALEMAR zbavil stamilionového dluhu a vyrostl až o 300 %

Komerční sdělení

U nás ve studiu vítám našeho hosta, pana Martina Ioana Košťála, zakladatele výrobce kvalitních konzerv pro psy značky LOUIE, firmy ALEMAR Food Group, Martine dobrý den. Dobrý den.

Bungalov s výhledem do přírody. Spousta světla a chytrých řešení

Komerční sdělení

Individuální projekt na míru nebo typový dům? Společnost GOOPAN dokáže navrhnout a postavit obojí. Tento dům připravil pro tříčlennou rodinu, která jej postavila na Písecku v Jižních Čechách.

Minirypadla: Výkonní a flexibilní pomocníci na každé stavbě

Komerční sdělení

Při práci na stavbě, terénních úpravách nebo v omezených prostorech oceníte kompaktní a zároveň výkonnou techniku. Minirypadla DEK s hmotností od 1 do 9 tun vám výrazně usnadní výkopové práce,...

Gladiator Race Marokánka rozhýbe Hradec Králové už 6. září 2025

Komerční sdělení

Po úspěšném uspořádání prestižního závodu IronMan 70.3 Hradec Králové připravuje společnost Sportvisio další sportovní akce v krajském městě. Jako první přijde na řadu Gladiator Race Marokánka, který...

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

8. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

8. září 2025

Češi a Češky, pod to se podepište! Jsme mistři

Komerční sdělení

Malá země s velkými příběhy. Iniciativa Jsme mistři připomíná, proč máme být hrdí na Česko. Každý se může podepsat pod jejich manifest za svobodu a demokracii, a kromě dobrého pocitu získat šanci...

8. září 2025

Plísně po zateplení domu? Proč se objevují a jak jim předejít

Komerční sdělení

Zateplení domu a výměna oken patří mezi nejčastější kroky, které majitelé domů podnikají s cílem ušetřit za energie a zvýšit komfort bydlení. Jenže někdy se po renovaci může objevit nepříjemný...

8. září 2025

AUTOSHOW 2025 ve Staňkově: Auta, adrenalin a rock v jednom dni

Komerční sdělení

Staňkov se 20. září promění v motoristickou a hudební Mekku regionu. Dostaveníčko si tu dá 150 aut! Kromě toho jsou připraveny soutěže, testovací jízdy, hosté ze světa sportu i kultury a...

8. září 2025

Je pozdě na koupi Dogecoinu? Nenechte si ujít tyto kryptoměny

Komerční sdělení

V roce 2013 byl Dogecoin pouhým vtipem, ale letos se stále drží na deváté pozici ze všech kryptoměn a na první pozici v kategorii meme coinů. Nejvyšší hodnota Dogecoinu byla 0,73 USD, ale v době...

8. září 2025

Je pozdě na koupi Dogecoinu? Nenechte si ujít tyto kryptoměny

Komerční sdělení

V roce 2013 byl Dogecoin pouhým vtipem, ale letos se stále drží na deváté pozici ze všech kryptoměn a na první pozici v kategorii meme coinů. Nejvyšší hodnota Dogecoinu byla 0,73 USD, ale v době...

8. září 2025

Je pozdě na koupi Dogecoinu? Nenechte si ujít tyto kryptoměny

Komerční sdělení

V roce 2013 byl Dogecoin pouhým vtipem, ale letos se stále drží na deváté pozici ze všech kryptoměn a na první pozici v kategorii meme coinů. Nejvyšší hodnota Dogecoinu byla 0,73 USD, ale v době...

8. září 2025

Moravskoslezská SESTRA 2025 míří do finále, startuje hlasování

Komerční sdělení

Do prestižní ankety Moravskoslezská SESTRA 2025, která má ocenit každodenní náročnou a nenahraditelnou práci zdravotnického personálu, se po odbornících může zapojit také veřejnost. Lidé mohou...

8. září 2025

„Činnost Retely má skutečný dopad,“ říká jednatel Jaroslav Vladík

Komerční sdělení

Dvacet let odpovědné práce ve službách životního prostředí. Společnost RETELA, která se řadí mezi průkopníky systému sběru a recyklace elektroodpadu v České republice, oslavila významné jubileum.

8. září 2025

Rychlé objednání i online přístup k dokumentaci nabízí Portál pacienta

Komerční sdělení

Potřebujete se objednat k vyšetření v nemocnici a neztrácet při tom čas telefonováním a u mailu? Nebo se rychle a bezpečně dostat ke své zdravotní dokumentaci?

8. září 2025

Letošní festival Bezručova Opava spojí minulost s živým uměním dneška

Komerční sdělení

Festival Bezručova Opava, nesoucí jméno slavného básníka Petra Bezruče, vstupuje do 68. ročníku. Od 12. do 26. září nabídne Opava hudbu, literaturu, historii, tanec, divadlo i procházky s kulturním...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.