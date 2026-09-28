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Čabárna dál rozkvétá. Nová učebna přiblíží dětem další cestu k přírodě

Komerční sdělení

Nová učebna přiblíží dětem další cestu k přírodě | foto: Statutární město Kladno

Komerční sdělení

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Na Čabárně, tedy pouhých několik kilometrů od kladenského centra, vzniká stále kvalitnější zázemí pro environmentální vzdělávání a záchranu živočichů i příjemné místo pro odpočinek v přírodě. Středisko bude mít nově k dispozici dvě učebny, což umožní pracovat současně se dvěma třídami.

Vedení města Kladna dlouhodobě podporuje rozvoj tamního Naučného střediska ekologické výchovy (NSEV), Záchranné stanice AVES i sousedního vodního parku. Nejvýraznější investicí je nová moderní budova s učebnou, která se dětem otevírá v září.

Novostavba pavilonu je už po kolaudaci, koncem srpna se zde instaloval nábytek...

Novostavba pavilonu je už po kolaudaci, koncem srpna se zde instaloval nábytek a dokončovaly poslední detaily. „Novou budovu bychom chtěli primárně zaměřit na příchozí programy. Díky jejímu vybudování jsme získali hlavně lepší komfort pro děti. Chtěli jsme, aby zázemí u nás bylo co nejkvalitnější,“ říká ředitel NSEV Patrik Kučera.

Čabárna rozhodně není pouze místem školního vzdělávání. Středisko pořádá víkendové akce pro rodiče s dětmi, programy pro školy, pobytové programy i příměstské tábory. Děti se zde zážitkovou formou učí o živočiších, krajině, vodě, energiích nebo třídění odpadu. Právě kontakt s přírodou je pro děti z města důležitou protiváhou času stráveného u digitálních technologií.

Součástí rozvoje je též sousední vodní park Čabárna, který město Kladno na jaře 2025 odkoupilo. „Rozsáhlé pozemky jsme získali do vlastnictví města, abychom zcelili tento krásný kus přírody se soustavami rybníků a vzácným ekosystémem, o který musíme pečovat,“ uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Po rozsáhlém úklidu a nezbytných opravách je areál znovu přístupný. Návštěvníci se tam mohou procházet, ale také využít nový stánek s občerstvením. „Nyní probíhá studie, na jejímž základě se bude připravovat revitalizace areálu. V současné době se v parku dělají hlavně provozní a údržbové práce,“ doplňuje Kučera.

Novinky čekají návštěvníky také v Záchranné stanici AVES. Díky finanční podpoře města Kladna v ní vznikly nové voliéry pro čápy bílé i černé a nově je možné vidět také orla mořského. „Jsou to trvale handicapovaní jedinci, takže díky novým voliérám mají kvalitnější život,“ říká bývalý vedoucí stanice Petr Starý, který se stanicí i nadále spolupracuje.

Nová voliéra přivítala prvního nájemníka
Na výstavbu z dálky dohlíželi i místní

Silný příběh má také jelen evropský, který se do stanice dostal jako mládě z Rakovnicka a nemohl se postavit na zadní nohy. Za pomoci veterináře se jej podařilo zachránit, do volné přírody už ale kvůli návyku na lidi nemůže. Podobně končí některá srnčata, která lidé v dobré víře zbytečně odnesou od matky, přestože skutečně opuštěná nejsou. „Vždy je lepší nám zavolat, raději nic nedělat a poradit se,“ připomíná Starý.

Ve stanici aktuálně pobývají rovněž mláďata sovy pálené. „Až je rodiče dokrmí, přendáme je do rozlétávací voliéry. Jakmile budou bez problémů lovit, vypustíme je do lokalit, kde sovy v posledních letech chyběly,“ popisuje Starý. Při návštěvě stanice můžete vidět třeba také vydry, ovce, kozy, psíka mývalovitého nebo kuny.

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