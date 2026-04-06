Bydlení v blízkosti vinice, a přece v plnohodnotném městě

Zahrady Mělník spojují příjemné bydlení v zeleni s dobrou dostupností města i občanské vybavenosti. Již od ledna 2026 je v běhu prodej bytů, které nabídnou promyšlené dispozice, kvalitní provedení a komfortní zázemí pro moderní život. Družstevní forma bydlení přináší dostupnější cestu k vlastnímu bydlení bez nutnosti okamžitého financování celé kupní ceny. Stačí jen 20% ceny a můžete bydlet. Nenechte si ujít tuto novou příležitost.
Bytové družstvo Zahrady Mělník, bylo založeno zkušenými partnery v oblasti družstevní bytové výstavby, a to společnostmi Stavebním bytovým družstvem Sever, se sídlem v Liberci a společností Coop Development se sídlem v Praze. Obě tato družstva mají mnohaleté zkušenosti v oblasti výstavby i správy bytového fondu.
Koncept bytového souboru Zahrady Mělník se skládá z pěti bytových domů, které mají shodnou základní prostorovou členitost. Všechny budovy jsou navržené se šesti nadzemními podlažími a polozapuštěným suterénem, kde se nacházejí krytá parkovací stání. Návrh je po architektonické stránce řešen minimalistickou formou. Fasády vrchní stavby jsou řešené omítkami v kombinacích barev oranžová, bílá a tmavě šedá. Důležitým prvkem všech staveb, který významným způsobem determinuje vzhled budov, jsou balkony s plechovým opláštěním, které jsou řešené ve stejné paletě barev tak, aby docházelo ke kontrastu fasád s kovovými prvky balkonů. U souvisejících venkovních prostor je akcentována rovnováha mezi zpevněnými plochami a zelení. Uvažuje se s bohatou a pestrou vegetační skladbou keřů a stromů. Povrchy značné části venkovního parkoviště jsou tvořeny ozeleněnou dlažbou.
První etapa projektu Zahrady Mělník nabízí ve dvou bytových domech zájemcům 91 bytových jednotek formou tolik oblíbeného družstevního vlastnictví. První etapa je vhodná především pro mladé rodiny s dětmi, živnostníky, singles nebo seniory, jednoduše pro všechny, kteří nedosáhnou na hypotéku anebo si ji z nějakého důvodu prostě nechtějí vzít. Zahrady Mělník nabídnou v první etapě prvního čtvrtletí 2027 moderní bydlení v klidnějším městě s plnou vybaveností. Ve dvou domech vzniknou byty 1kk až 4+1 a nastěhuje se do nich zhruba 200 lidí.
Projekt Zahrady Mělník tak nabídne svým klientům moderní bydlení v centru města s dobrým dopravním napojením a zároveň zázemím nádherného mělnického historického centra, které je od jejich nového domova snadno dostupné pěšky, což z něj činí atraktivní volbu.
Projekt Zahrady Mělník je situován v ulici Bezručova a je vyhledáván především díky:
- Výhodné poloze v centru města Mělník, v blízkosti autobusového nádraží
- Kvalitnímu architektonickému řešení bytových domů od Architektonického ateliéru MAS Architekti
- Možnosti bydlení v družstevních bytech o velikosti od 1kk až 3+1 či 4+1 o velikosti od 30 m2 až po 92 m², s využitím všech výhod družstevního vlastnictví
- Dobré dopravní dostupnosti, neboť Mělník má výhodnou polohu přibližně 30 km od Prahy s kvalitním silničním i železničním spojením
Stavební bytové družstvo SEVER vzniklo již v roce 1965. Družstvo se v současné době z původní činnosti uspokojování bytových potřeb svých členů soustředí na správu bytového fondu, a to i třetím osobám a dalším bytovým korporacím na trhu mimo svou dosavadní působnost.
Aktuálně spravuje více než 11 200 bytových i nebytových jednotek ve více než 280 domech. Je tak největším správcem v libereckém regionu a jedním z největších v ČR. Ve 110 případech vykonává SBD SEVER funkci statutárního orgánu SVJ nebo jiného bytového družstva.
Společnost Coop Development, družstvo se zaměřuje na družstevní výstavbu na území České republiky, celkem zrealizovala více jak 5000bytových jednotek v období od roku 2012 ve spolupráci s různými partnery.
Partnerskými referencemi společnosti SBD Sever a Coop Development jsou:
- BD Oaza – Liberec - vyhodnoceno jako stavba roku 2023 – dokončeno v roce 2021
- BD Gallas I – dokončeno 2024
- BD Gallas II – ve výstavbě
- BD Zahrady Mělník