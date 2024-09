Bydlení, které inspiruje: Objevte kouzelné výhledy Penthousů Radimova

Exkluzivita a komfort, které překonají očekávání

Penthousy Radimova nejsou jen obyčejné byty, ale skutečné domovy pro ty, kdo touží po výjimečnosti. Každá ze čtyř možných variant – Botanic, Vista, Majesty či Elegant – nabízí velkorysé prostory od 120 do 154 m² ve stavu shell & core plus. To znamená, že budoucí majitelé mají jedinečnou příležitost vtisknout svému novému domovu osobitý charakter a přizpůsobit jej svým nárokům.

„Naše penthousy ztělesňují vrchol luxusního bydlení. Každý z bytů je navržen tak, aby rezonoval s různými typy osobnosti. Dvě věci však mají společné: poskytují maximální komfort a soukromí,“ komentuje Jiří Baloun, vedoucí prodeje a marketingu Geosan Development. „To vše v zavedené rezidenční lokalitě pražského Břevnova, kde se nové bydlení v současnosti hledá jen stěží, navíc v areálu s rozkvetlou zahradou, vzrostlými stromy a historickou kapličkou na dohled od Hradčan.“

Prostorné terasy s úchvatnými výhledy

Jedním z nejpůsobivějších prvků Penthousů Radimova jsou bezpochyby jejich veliké terasy, které v rámci jednoho bytu dohromady přesahují úctyhodných 100 m². Tyto venkovní prostory poskytují ideální místo pro relaxaci, pořádání soukromých akcí nebo jednoduše vychutnávání si úžasných výhledů na Pražský hrad a okolí. Když to vše budoucí majitelé sledují z výšky a z privátní vířivky, na jejíž instalaci jsou penthousy připraveny, je to luxus, který v Praze skýtá jen málokteré bydlení. Stačí si představit, jak se po náročném dni noříte do bublinkové lázně a pozorujete, jak se nad noční Prahou rozsvěcují světla.

Flexibilita a individualita při návrhu vašeho domova

Penthousy Radimova jsou nabízeny ve stavu shell & core plus, což dává budoucím majitelům naprostou svobodu v dotvoření interiéru podle vlastních představ. „Můžete si zvolit design, materiály a vybavení, které nejlépe odrážejí váš osobní styl, vkus a potřeby. Teprve vaše opravdové ‚já‘ totiž dodá vašemu novému bydlení ten skutečný rozměr,“ říká Jiří Baloun.

Pro ty, kdo by uvítali pomoc s realizací interiéru na míru, je k dispozici zkušená designérka Beata Haškovcová. Její odborné znalosti a kreativita mohou pomoci proměnit vaše vize v realitu a vytvořit domov, který bude dokonale odrážet vaši osobnost i životní styl.

Architektura a kvalita na prvním místě

Projekt Rezidence Radimova Břevnov, navržený renomovaným tuzemským Atelierem 89, klade důraz na kvalitní materiály a promyšlené architektonické detaily. Moderní prosklená nároží a zábradlí na terasách i lodžiích zajišťují ničím nerušené výhledy do okolí, zatímco předokenní elektricky ovládané žaluzie a klimatizace se starají o příjemnou atmosféru v interiérech.

Každý penthouse má svůj jedinečný charakter, včetně zasklené lodžie či zimní zahrady. Tyto prvky přinášejí do vašeho domova kousek přírody a zajišťují kouzelnou atmosféru v každém ročním období.

Život v Břevnově snoubí klid přírody s ruchem velkoměsta

Rezidence Radimova Břevnov vyrůstá v jedné z nejžádanějších pražských lokalit. Bezprostřední blízkost parku Kajetánka a rybníka Vincentinum poskytuje obyvatelům dostatek zeleně a prostoru pro relaxaci. Břevnov je čtvrť známá svou jedinečnou klidnou atmosférou, která má velmi dobrou občanskou vybavenost a snadnou dostupnost centra.

Na dosah ruky jsou oblíbené rekreační zóny jako park Ladronka s dráhou pro kolečkové brusle či zahrady Břevnovského kláštera. Historické Hradčany jsou dostupné pěší procházkou.

Okolí projektu nabízí pestrou škálu restaurací, kaváren a sportovních zařízení, které uspokojí nejrůznější potřeby všech věkových kategorií. Ať už hledáte místo pro rodinný oběd, romantickou večeři nebo aktivní odpočinek, v Břevnově najdete vše, co potřebujete.

Staňte se součástí exkluzivního projektu

Projekt Rezidence Radimova Břevnov je jedinečnou šancí pro ty, kdo hledají více než jen místo k bydlení. Je to příležitost žít svůj život naplno a plně vyjádřit svou osobnost. V prostředí, které odpovídá vašim ambicím a životnímu stylu. A s možností nastěhování už na jaře příštího roku.

Moderní prodejní centrum Geosan Development zájemcům díky interaktivní aplikaci umožňuje virtuálně prozkoumat každý detail penthousů a jejich okolí. Je to první krok k tomu, abyste si dokázali představit svůj budoucí život v této exkluzivní lokalitě.

Penthousy Radimova jsou stvořeny pro ty, kdo oceňují kvalitu, design a výjimečnost v každém detailu. Jsou místem, kde každý den přináší nové zážitky a inspiraci. Místem, kde se sen o dokonalém bydlení stává skutečností. Proto neváhejte a staňte se jeho součástí!