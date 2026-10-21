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BrainMarket otevřel další pražskou prodejnu na Brumlovce

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Česká značka BrainMarket otevřel 21. října 2026 novou prodejnu v pražském administrativním centru Brumlovka. Vedle širokého sortimentu doplňků stravy, sportovní výživy a dalších produktů nabídne osobní poradenství, přednášky a komunitní setkání.

Naváže tak na svou první pražskou pobočku v Karlíně a rozšíří možnosti, jak se zákazníci mohou se značkou setkávat i mimo e-shop.

Osobní poradenství místo hledání odpovědí na internetu

Informací o výživě a zdravém životním stylu je na internetu nepřeberné množství. Vybrat si z nich to, co odpovídá vlastním potřebám, ale nemusí být jednoduché. Na Brumlovce budou zákazníkům k dispozici proškolení prodejci a certifikovaní výživoví poradci. Pomohou s výběrem podle individuálních potřeb, zohlední životní styl i další současné návyky a vysvětlí, co lze od konkrétních produktů realisticky očekávat.

Pomohou jim zorientovat se v nabídce, zohlednit jejich životní styl i další užívané přípravky a vysvětlí, co lze od konkrétních produktů realisticky očekávat.

Prostor pro přednášky a setkávání

Nová prodejna nebude sloužit jen k nákupu. BrainMarket zde plánuje také přednášky a komunitní akce zaměřené na zdravý a aktivní životní styl. Zákazníci tak získají příležitost setkat se s odborníky, klást otázky a sdílet zkušenosti s lidmi, které zajímají podobná témata.

Umístění v administrativním centru Brumlovka zároveň přibližuje nabídku lidem, kteří zde pracují nebo se v okolí pravidelně pohybují.

Sortiment doplní InBody a červené světlo

V prodejně zákazníci najdou produkty vlastní značky BrainMax i další sortiment společnosti BrainMarket, který zahrnuje doplňky stravy, sportovní výživu, bio potraviny a kosmetiku.Součástí vybavení bude také přístroj InBody pro měření tělesného složení a technologie červeného světla.

Novou prodejnu najdete na adrese: Vyskočilova 1422/1a, budova B, Praha 4 - Brumlovka

Otevírací doba: ve všední dny 8-20 hodin, o víkendech 9-19 hodin

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