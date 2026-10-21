BrainMarket otevírá druhou pražskou prodejnu na Brumlovce

Naváže tak na svou první pražskou pobočku v Karlíně a rozšíří možnosti, jak se zákazníci mohou se značkou setkávat i mimo e-shop.
Osobní poradenství místo hledání odpovědí na internetu
Informací o výživě a zdravém životním stylu je na internetu nepřeberné množství. Vybrat si z nich to, co odpovídá vlastním potřebám, ale nemusí být jednoduché. Na Brumlovce proto budou zákazníkům k dispozici produktoví prodejci s interním školením a certifikovaní výživoví poradci.
Pomohou jim zorientovat se v nabídce, zohlednit jejich životní styl i další užívané přípravky a vysvětlí, co lze od konkrétních produktů realisticky očekávat.
Prostor pro přednášky a setkávání
Nová prodejna nebude sloužit jen k nákupu. BrainMarket zde plánuje také přednášky a komunitní akce zaměřené na zdravý a aktivní životní styl. Zákazníci tak získají příležitost setkat se s odborníky, klást otázky a sdílet zkušenosti s lidmi, které zajímají podobná témata.
Umístění v administrativním centru Brumlovka zároveň přibližuje nabídku lidem, kteří zde pracují nebo se v okolí pravidelně pohybují.
Sortiment doplní InBody a červené světlo
V prodejně zákazníci najdou produkty vlastní značky BrainMax i další sortiment společnosti BrainMarket, který zahrnuje doplňky stravy, sportovní výživu, bio potraviny a kosmetiku.Součástí vybavení bude také přístroj InBody pro měření tělesného složení a technologie červeného světla.
Novou prodejnu najdete na adrese: Vyskočilova 1422/1a, budova B, Praha 4 - Brumlovka
Otevírací doba: ve všední dny 8-20 hodin, o víkendech 9-19 hodin