Bezúdržbový mechový obraz s garancí vzhledu jako stylový svatební dar

Výtvarnice a designérka Lucie Tomis je srdcem a hnacím motorem hned dvou projektů. Sama vlastní porcelánové studio LUCKAVO.cz, kde navrhuje a ručně vyrábí autorský porcelán s duší a příběhem. Jako netradiční svatební dar se přímo nabízí porcelánové obrazy STŘEPY ŠTĚSTÍ.

Dnes představíme i druhou značku, kterou vybudovala Lucie společně se svým manželem Jakubem. Mechové obrazy od této dvojice před časem oslavily své první narozeniny a již po roce se díky stále rostoucí poptávce stěhují z domácího zázemí do menší výrobny. Na jejich příběh jsme se zeptali přímo jejich designérky Lucie Tomis.

Mechové obrazy nejsou úplnou novinkou na trhu. Proč jste se s manželem rozhodli pustit zrovna do nich?

Ještě před svatbou jsme velmi toužili po velikém mechovém obrazu do obýváku, ale byl pro nás finančně nedostupný. Po svatbě však přišel ten správný impuls a část peněž z obálek od rodiny a přátel měla jasnou misi. Vydali jsme se do floristického ateliéru a narazili na veliké zklamání. Obraz byl z malé části plesnivý a z většiny také suchý až prorezlý. Použitý mech nebyl hodný ceny, kterou ateliér za dílo požadoval. A tak jsme si s manželem řekli, že si obraz raději vyrobíme sami.

To je bez znalosti výrobních postupů docela odvážný krok. Co následovalo?

Začali jsme úplně od začátku - lovem vhodného materiálu. Oslovili jsme mnoho českých i zahraničních dodavatelů mumifikovaného mechu a když se nám vzorky doma pěkně scházely, byli jsme překvapeni, jak velké rozdíly v kvalitě suroviny za téměř stejné peníze existují. Lišil se i samotný přístup jednotlivých dodavatelů. Jeden se však blýsknul a tak byl ihned náš. Byli jsme si jisti, že máme nejlepší materiál a vyrobili si svůj vysněný obraz. Manžel se postaral o výrobu dubového rámu v běleném odstínu, aby nám ladil k podlaze a já se ujala osazení mechové krajiny. Právě tento obraz to celé odstartoval.

Jak se z vlastního obrazu do obýváku zrodil nápad vyrábět mechové obrazy i pro ostatní?

Přišlo k nám domů pár návštěv, přátel i kolegů a během prvních třech měsíců jsme poslali do světa pět obrazů na zakázku. Začátkem srpna jsme si řekli, že to zkusíme nějak zoficiálnit a vytvořili jsme webové stránky mechove-obrazy.cz a účty na sociálních sítích. Netrvalo to dlouho a začaly chodit první poptávky.

V čem jste jiní? Jak se vaše mechové obrazy odlišují od konkurence?

Je to vlastně celý proces – od návrhu až po samotnou realizaci. Jsme velmi pružní v komunikaci. Za zájemci o obraz často jezdíme se vzorky až domů a obraz společně „šijeme na míru“ konkrétnímu prostoru. Co je ale zásadní, nabízíme velmi kvalitní mumifikovaný mech, jehož krásný vzhled garantujeme po dobu 10 až 12 let.

Jak dlouho potřebujete na realizaci zakázky?

Zpravidla nám stačí 2-3 týdny od uhrazení zálohy, ale záleží na rozměru poptávky. Skladem nemáme nic, vše vyrábíme z čerstvých surovin.

Nejsme fabrika na obrazy. Jsme nakloněni každému i atypickému nápadu a neexistuje u nás odpověď, že na to nemáme kalkulaci. S každým obrazem se mazlíme a nikdy bychom neodevzdali nic, co bychom si sami nepověsili doma. Dokonce jsme na přání zákaznice vymysleli vlastní způsob ohýbání dřeva a nabízíme i kulaté rámy všech průměrů.